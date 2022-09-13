Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị gọi tên sau vụ việc bê bối của Lý Dịch Phong bị vỡ lở

Sao quốc tế 13/09/2022 14:50

Sau bê bối của Lý Dịch Phong những ngày qua, dân tình đánh giá cao độ uy tín của blogger nổi tiếng đã "khui" chuẩn xác những bí mật của showbiz Trung. Đáng nói, dân tình lại bất ngờ đào lại tin hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du từng bị "chiến thần" này khui trước đó.

Những ngày qua, truyền thông châu Á không khỏi xôn xao trước thông tin Lý Dịch Phong bị công an bắt giữ vì hành vi mua dâm. Cho tới thời điểm này, những thông tin về nam diễn viên vẫn đang “bạo” đỏ trên các bảng hot search Weibo và các nền tảng xã hội khác. 

Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị gọi tên sau vụ việc bê bối của Lý Dịch Phong bị vỡ lở - Ảnh 1

Được biết, tin đồn Lý Dịch Phong dính nghi vấn mua dâm đã râm ran trên Weibo từ rất lâu. Nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ bài đăng của Trương Tiểu Hàn “tố” sao nam 3 chữ vướng bê bối lớn, khán giả đồng loạt gọi tên Lý Dịch Phong.  

Với những "mọt" phim Hoa Ngữ, Trương Tiểu Hàn đã không còn là cái tên quá xa lạ khi người này được mệnh danh là "chiến thần bóc phốt" của Cbiz

Không ít lần blogger nổi tiếng đã "khui" chuẩn xác những bí mật của showbiz Trung. Đơn cử như thời gian vừa qua, thông tin nữ diễn viên Dương Tử hẹn hò với Lưu Học Nghĩa cũng đã làm một phen dậy sóng cộng đồng mạng nhiều ngày trời. 

Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị gọi tên sau vụ việc bê bối của Lý Dịch Phong bị vỡ lở - Ảnh 2
Dương Tử và Lưu Học Nghĩa từng lao đao một thời gian khi bị "khui" tin hẹn hò 

Chính bởi vậy, sau vụ bê bối lần này của Lý Dịch Phong, cái tên Trương Tiểu Hàn càng "vang danh thiên hạ", trở nên vô cùng "uy tín" trong mắt netizen. 

Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị gọi tên sau vụ việc bê bối của Lý Dịch Phong bị vỡ lở - Ảnh 3
Sau bê bối lần này của Lý Dịch Phong, cái tên Trương Tiểu Hàn ngày càng uy tín với công chúng. 

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ đào lại một bài đăng trong quá khứ của Trương Tiểu Hàn có liên quan trực tiếp đến nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị gọi tên sau vụ việc bê bối của Lý Dịch Phong bị vỡ lở - Ảnh 4
Dân tình bất ngờ đào lại nghi vấn hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du 

Cụ thể, nhân vật bí ẩn này từng tung "dưa" ám chỉ Địch Lệ Nhiệt Ba đang hẹn hò với Hoàng Cảnh Du, người từng đóng chung với cô trong bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. 

Trước đó, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba từng nhiều lần được cho là đang phát triển quan hệ yêu đương sau lần đóng chung tác phẩm truyền hình Hạnh phúc trong tầm tay. Trong phim, mỹ nhân Tân Cương và bạn diễn nam có nhiều cảnh quay ngọt ngào lãng mạn, đạt “phản ứng hóa học” cao. Ngoài ra, dân mạng còn soi được khi trả lời phỏng vấn, Hoàng Cảnh Du cùng Địch Lệ Nhiệt Ba từng đề cập mẫu người lý tưởng của bản thân giống ngoại hình của đối phương.

Giữa lúc “phim giả tình thật” như thế này, cả hai cũng đều giữ im lặng. Dư luận cũng đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, trong số đó, có không ít người tỏ ra khó hiểu trước những tin đồn hẹn hò liên tục bủa vây Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Hoàng Cảnh Du bất ngờ bị gọi tên sau vụ việc bê bối của Lý Dịch Phong bị vỡ lở - Ảnh 5

Sau khi thông tin này bị đào lên lại, đã thu hút lượng chú ý lớn từ phía cộng đồng mạng, đặc biệt là với người hâm mộ của nàng mỹ nhân Tân Cương:

- Hoàng Cảnh Du ngoại hình là kiểu ở ngoài được nhiều cô thích. Cao to, nam tính, mặt mũi cũng được, miễn cưỡng thì ghép với cô Ba cũng được mà.

- Yêu hay không yêu thì nói một lời.

- Dạo này Cbiz nhộn nhịp thật đấy.

- Kiểu này cũng sớm khui thôi.

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