Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình

Sao quốc tế 12/08/2022 16:23

Sau thành công của Ngự Giao Ký, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi và cải thiện thể trạng, hiện có nhiều thông tin cô nàng đang lên kế hoạch chuẩn bị chuyển hình.

Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên đang hot hit trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay, không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo và nhan sắc "thượng hạng", cô còn được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" với nhiều tác phẩm phim và những vai diễn đa dạng. "Lăn lộn" trong ngành một thời gian, cô nàng cũng đã leo lên vị trí nữ chính của nhiều dự án phim, tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng diễn xuất của cô hiện tại so với vai nữ chính còn quá mờ nhạt và chưa có nhiều bứt phá mạnh mẽ. 

Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển mình vào vai nữ chính nhưng chưa có nhiều bứt phá mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Thời gian qua, những phim cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba đều không mấy thành công. Khán giả cho rằng cô vẫn chưa thoát khỏi mác "người đẹp đi đóng phim". Chính vì thế, mới đây, người đẹp đổi mơi với nhiều thể loại đa dạng. Cụ thể, sau thành công của nhiều bộ phim gần đây như An Lạc truyện, Công tố viên tinh anh, Ngự Giao Ký. Màn thay đổi liên tục này nhận được nhiều sự tán đồng của khán giả.

Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình - Ảnh 2Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình - Ảnh 3Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình - Ảnh 4

Tuy nhiên, với Ngự giao ký, dù đây vẫn là một tác phẩm cổ trang đúng sở trường của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, tạo hình và phong cách của các vai diễn này đã không còn mới với công chúng. Chính vì thế, tác phẩm đã ít nhiều gây tranh cãi khi lên sóng.

Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình - Ảnh 5
Tạo hình của cô trong Ngự Giao Ký được đánh giá là "quá cũ", chưa thật sự đổi mới như kỳ vọng của khán giả. 

Sau thành công của Ngự Giao Ký, cô nhận được sự săn đón mạnh mẽ, lịch trình ngày càng dày đặc của cô nàng khiến nhiều khán giả tỏ ra lo lắng. Trước đó, nữ diễn viên không ít lần để lộ thân hình gầy gò, yếu ớt đến mức đáng báo động. Sau đó, nữ diễn viên đã quyết định dành thời gian cho bản thân, tạm gác lại công việc để cải thiện thể trạng của mình, quyết định này của nữ diễn viên khiến người hâm mộ cũng cảm thấy an tâm hơn. 

Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình - Ảnh 6

Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình - Ảnh 7
Khán giả lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mỹ nhân khi bắt gặp nhiều khoảnh khắc "gầy trơ xương" của cô.

Mới đây, nhiều thông tin rộ lên việc sau thời gian nghỉ ngơi, nữ diễn viên đã sẵn sàng trở lại đường đua phim Hoa ngữ với những dự án mới. 

Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình - Ảnh 8
Mỹ nhân Tân Cương đang chuẩn bị kế hoạch chuyển hình trong thời gian sắp tới 

Sau khi gom góp những ý kiến của người hâm mộ về phương diện phát triển, bản thân Địch Lệ Nhiệt cũng bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề chuyển hình, gần đây đều tiếp xúc tài nguyên chủ lưu. Lại có nguồn thông tin cho rằng dự án tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ là một tác phẩm điện ảnh. Đây là dấu hiệu tích cực đối với sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng như cộng đồng người hâm mộ của cô nàng.

Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình - Ảnh 9
Khán giả mong chờ sự trở lại đầy tiến bộ và bứt phá mới của nữ diễn viên. 
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