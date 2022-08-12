Sau thời gian nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba đã lấy lại tinh thần sau thành công của Ngự Giao Ký, đang lên kế hoạch chuyển hình

Sau thành công của Ngự Giao Ký, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi và cải thiện thể trạng, hiện có nhiều thông tin cô nàng đang lên kế hoạch chuẩn bị chuyển hình.
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Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên đang hot hit trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay, không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo và nhan sắc "thượng hạng", cô còn được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" với nhiều tác phẩm phim và những vai diễn đa dạng. "Lăn lộn" trong ngành một thời gian, cô nàng cũng đã leo lên vị trí nữ chính của nhiều dự án phim, tuy nhiên, nhiều người hâm mộ cho rằng diễn xuất của cô hiện tại so với vai nữ chính còn quá mờ nhạt và chưa có nhiều bứt phá mạnh mẽ.
Thời gian qua, những phim cổ trang của Địch Lệ Nhiệt Ba đều không mấy thành công. Khán giả cho rằng cô vẫn chưa thoát khỏi mác "người đẹp đi đóng phim". Chính vì thế, mới đây, người đẹp đổi mơi với nhiều thể loại đa dạng. Cụ thể, sau thành công của nhiều bộ phim gần đây như An Lạc truyện, Công tố viên tinh anh, Ngự Giao Ký. Màn thay đổi liên tục này nhận được nhiều sự tán đồng của khán giả.
Tuy nhiên, với Ngự giao ký, dù đây vẫn là một tác phẩm cổ trang đúng sở trường của Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, tạo hình và phong cách của các vai diễn này đã không còn mới với công chúng. Chính vì thế, tác phẩm đã ít nhiều gây tranh cãi khi lên sóng.
Sau thành công của Ngự Giao Ký, cô nhận được sự săn đón mạnh mẽ, lịch trình ngày càng dày đặc của cô nàng khiến nhiều khán giả tỏ ra lo lắng. Trước đó, nữ diễn viên không ít lần để lộ thân hình gầy gò, yếu ớt đến mức đáng báo động. Sau đó, nữ diễn viên đã quyết định dành thời gian cho bản thân, tạm gác lại công việc để cải thiện thể trạng của mình, quyết định này của nữ diễn viên khiến người hâm mộ cũng cảm thấy an tâm hơn.
Mới đây, nhiều thông tin rộ lên việc sau thời gian nghỉ ngơi, nữ diễn viên đã sẵn sàng trở lại đường đua phim Hoa ngữ với những dự án mới.
Sau khi gom góp những ý kiến của người hâm mộ về phương diện phát triển, bản thân Địch Lệ Nhiệt cũng bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề chuyển hình, gần đây đều tiếp xúc tài nguyên chủ lưu. Lại có nguồn thông tin cho rằng dự án tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ là một tác phẩm điện ảnh. Đây là dấu hiệu tích cực đối với sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng như cộng đồng người hâm mộ của cô nàng.