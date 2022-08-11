Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple trong phim nữa, Fan lo lắng cho An Lạc Truyện

Có thể nói việc sao tác couple là một bước quan trọng để tạo nhiệt cho phim, giúp khán giả chú ý đến bộ phim nhiều hơn, cho nên thông tin này khiến fan khá hoang mang.

Bộ phim hiện đang chiếu trên Youku với sự trông chờ những thành tích đỉnh cao từ sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn . Thì mới đây trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple khi đóng phim nữa.

Thông tin được chia sẻ từ một blogger Trung, người này đã đăng bài cho biết phía Địch Lệ Nhiệt Ba đã thống nhất sau này sẽ không sao tác couple nữa. Việc này được áp dụng cả trên phim và trong các chương trình thực tế mà cô nàng tham gia.

Dù không có tác phẩm đại bạo bảo chứng tên tuổi, thế nhưng những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn thu hút sự chú ý của khán giả bởi nhan sắc cực phẩm của cô nàng và sức hút từ việc đóng cặp với các sao nam tên tuổi.

Fan lo lắng cho "An Lạc Truyện" của cô nàng

Ngay khi thông tin vừa xuất hiện, fan đã tranh cãi không ít, bởi hành động này có thể làm ảnh hưởng đến thành công của bộ phim, đặc biệt khi diễn xuất của Nhiệt Ba thường bị đánh giá thấp nên việc sao tác couple có thể sẽ có phần nào cứu lại bộ phim. Fan lo lắng nếu thông tin này là thật thì “An Lạc truyện” của cô nàng liệu sẽ thất bại thảm hại?

Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác thực

Có người cho rằng việc này cũng hợp lý bởi sẽ tránh được những rắc rối không cần thiết từ phía fan couple hoặc fan nhà trai trong quá trình sao tác. Tuy nhiên, cũng có dân mạng phản đối vì cho rằng việc không đi bài couple sẽ làm giảm sức hút của phim.

Bởi hành động này sẽ làm giảm sức hút của phim

Điển hình có thể so sánh 2 bộ phim mới lên sóng gần đây của Địch Lệ Nhiệt Ba là Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh và Ngự Giao Ký. Năm 2021, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhờ việc sao tác couple. Điều này cũng đã giúp Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Và ngược lại “Ngự Giao ký” dù được trông chờ nhưng lại thất bại do Nhậm Gia Luân đã có gia đình nên không thể tạo nhiệt từ việc sao tác couple được cuối cùng bộ phim này của cô nàng thậm chí còn thua cả phim của Dương Tử - Tiêu Chiến khi lên sóng cùng thời điểm.

Sao tác couple từng giúp "Em là niềm kiêu hãnh của anh" của cô nàng thắng lớn

Tuy nhiên, đây mới chỉ là tin tức được lan truyền trên mạng. Nhiều dân mạng đều đồng loạt cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba chắc chắn sẽ không làm việc khiến tài nguyên phim ảnh của mình bị hạn chế.

“An Lạc truyện” vì nhiều lí do mà lên sóng khá muộn, trong đó có việc bị vướng nghi án làm sai trang phục có phần giống với của Nhật Bản. Bên cạnh đó thông tin việc này cũng khiến fan lo lắng cho thành tích của thần tượng và sự phát triển của Cung Tuấn sau phim.