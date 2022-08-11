Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple trong phim nữa, Fan lo lắng cho An Lạc Truyện

Sao quốc tế 11/08/2022 10:37

‘An Lạc truyện” là bộ phim truyền kỳ cổ trang của Trung Quốc đại lục, cải biên từ tiểu thuyết “Đế Hoàng thư” của Tinh Linh, do Công ty Hữu hạn Cổ phần Truyền thông và Truyền hình Thượng Hải sản xuất. Phim do đạo diễn Thành Chí Siêu làm đạo diễn, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn đóng vai chính. Phim khai máy vào ngày 20 tháng 7 năm 2021 tại phim trường Hoành Điếm , đóng máy vào ngày 12 tháng 11 cùng năm.

Bộ phim hiện đang chiếu trên Youku với sự trông chờ những thành tích đỉnh cao từ sức hút của Địch Lệ Nhiệt BaCung Tuấn. Thì mới đây trên mạng xuất hiện thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple khi đóng phim nữa.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple trong phim nữa, Fan lo lắng cho An Lạc Truyện - Ảnh 1
Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple nữa

Có thể nói việc sao tác couple là một bước quan trọng để tạo nhiệt cho phim, giúp khán giả chú ý đến bộ phim nhiều hơn, cho nên thông tin này khiến fan khá hoang mang. 

Dù không có tác phẩm đại bạo bảo chứng tên tuổi, thế nhưng những bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn thu hút sự chú ý của khán giả bởi nhan sắc cực phẩm của cô nàng và sức hút từ việc đóng cặp với các sao nam tên tuổi. 

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple trong phim nữa, Fan lo lắng cho An Lạc Truyện - Ảnh 2
Sức hút của Nhiệt Ba nằm ở nhan sắc và sự sao tác với các sao nam khác

Thông tin được chia sẻ từ một blogger Trung, người này đã đăng bài cho biết phía Địch Lệ Nhiệt Ba đã thống nhất sau này sẽ không sao tác couple nữa. Việc này được áp dụng cả trên phim và trong các chương trình thực tế mà cô nàng tham gia. 

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple trong phim nữa, Fan lo lắng cho An Lạc Truyện - Ảnh 3
Fan lo lắng cho "An Lạc Truyện" của cô nàng

Ngay khi thông tin vừa xuất hiện, fan đã tranh cãi không ít, bởi hành động này có thể làm ảnh hưởng đến thành công của bộ phim, đặc biệt khi diễn xuất của Nhiệt Ba thường bị đánh giá thấp nên việc sao tác couple có thể sẽ có phần nào cứu lại bộ phim. Fan lo lắng nếu thông tin này là thật thì “An Lạc truyện” của cô nàng liệu sẽ thất bại thảm hại?

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple trong phim nữa, Fan lo lắng cho An Lạc Truyện - Ảnh 4
Tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác thực

 Có người cho rằng việc này cũng hợp lý bởi sẽ tránh được những rắc rối không cần thiết từ phía fan couple hoặc fan nhà trai trong quá trình sao tác. Tuy nhiên, cũng có dân mạng phản đối vì cho rằng việc không đi bài couple sẽ làm giảm sức hút của phim.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple trong phim nữa, Fan lo lắng cho An Lạc Truyện - Ảnh 5
Bởi hành động này sẽ làm giảm sức hút của phim

Điển hình có thể so sánh 2 bộ phim mới lên sóng gần đây của Địch Lệ Nhiệt Ba là Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của AnhNgự Giao Ký. Năm 2021, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhờ việc sao tác couple. Điều này cũng đã giúp Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Và ngược lại “Ngự Giao ký” dù được trông chờ nhưng lại thất bại do Nhậm Gia Luân đã có gia đình nên không thể tạo nhiệt từ việc sao tác couple được cuối cùng bộ phim này của cô nàng thậm chí còn thua cả phim của Dương Tử - Tiêu Chiến khi lên sóng cùng thời điểm.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ không sao tác couple trong phim nữa, Fan lo lắng cho An Lạc Truyện - Ảnh 6
Sao tác couple từng giúp "Em là niềm kiêu hãnh của anh" của cô nàng thắng lớn

Tuy nhiên, đây mới chỉ là tin tức được lan truyền trên mạng. Nhiều dân mạng đều đồng loạt cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba chắc chắn sẽ không làm việc khiến tài nguyên phim ảnh của mình bị hạn chế.

“An Lạc truyện” vì nhiều lí do mà lên sóng khá muộn, trong đó có việc bị vướng nghi án làm sai trang phục có phần giống với của Nhật Bản. Bên cạnh đó thông tin việc này cũng khiến fan lo lắng cho thành tích của thần tượng và sự phát triển của Cung Tuấn sau phim. 

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư liệu đã thoát mắc bình hoa di động nhờ Ngự Giao Ký và Tinh Hán Xán Lạn

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư liệu đã thoát mắc bình hoa di động nhờ Ngự Giao Ký và Tinh Hán Xán Lạn

Trước nay 2 người đẹp Hoa Ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư thường xuyên gây tranh cãi về diễn xuất. Ngoại trừ nhan sắc đẹp lung linh khiến người ta nhớ mãi thì 2 cô nàng bị chê là đóng 10 phim như 1.

Xem thêm
Từ khóa:   An Lạc Truyện Địch Lệ Nhiệt Ba Cung Tuấn Ngự Giao Ký Sao Hoa Ngữ phim Hoa ngữ 2022

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư liệu đã thoát mắc bình hoa di động nhờ Ngự Giao Ký và Tinh Hán Xán Lạn

Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lộ Tư liệu đã thoát mắc bình hoa di động nhờ Ngự Giao Ký và Tinh Hán Xán Lạn

Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngõ ý muốn tham gia Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lập tức từ chối phũ phàng

Địch Lệ Nhiệt Ba từng ngõ ý muốn tham gia Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lập tức từ chối phũ phàng

So kèo phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh: Phim nào thành công hơn?

So kèo phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh: Phim nào thành công hơn?

Dân mạng thiên vị khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt ba cùng đá sân sang điện ảnh: kẻ được ủng hộ chào đón, người bị kỳ thị chê bai

Dân mạng thiên vị khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt ba cùng đá sân sang điện ảnh: kẻ được ủng hộ chào đón, người bị kỳ thị chê bai

Rộ phốt Tào Hi Văn “Tinh Hán xán lạn” từng dùng tiền để cướp đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh

Rộ phốt Tào Hi Văn “Tinh Hán xán lạn” từng dùng tiền để cướp đất diễn của Triệu Lệ Dĩnh

Dù bị chê diễn dở nhưng “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân vẫn được khen hơn “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử

Dù bị chê diễn dở nhưng “Thương Lan Quyết” của Ngu Thư Hân vẫn được khen hơn “Trầm Vụn Hương Phai” của Dương Tử

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 6 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI