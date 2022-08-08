Dân mạng thiên vị khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt ba cùng đá sân sang điện ảnh: kẻ được ủng hộ chào đón, người bị kỳ thị chê bai

Sao quốc tế 08/08/2022 11:49

Một số thông tin lan truyền cho biết Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng muốn đá chân sang điện ảnh. Tuy nhiên Triệu Lệ Dĩnh được ủng hộ, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị khuyên bớt tham vọng.

Hầu hết các diễn viên Hoa Ngữ sau khi gặt hái được nhiều thành công ở lĩnh vực truyền hình đều muốn lấn sân sang mảng điện ảnh để thu về một khoản tiền lớn và nhanh chóng. Triệu Lệ DĩnhĐịch Lệ Nhiệt Ba cũng không ngoại lệ, cả 2 nữ diễn viên có thể nói là có nhiều thành tích đáng mơ ước trên thị trường phim truyền hình Trung Quốc. Thế nên ngay khi tin đồn cả 2 diễn viên đều muốn tham gia đóng phim điện ảnh đã thu hút sự quan tâm và chú ý của người hâm mộ. 

Nhưng đáng nói, khán giả dành sự ủng hộ gần như tuyệt đối cho nữ diễn viên “hạnh phúc đến Vạn Gia” nhưng lại ngăn cản cô nàng “Trường Ca hành”. 

Cụ thể một số thông tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh sẽ lấn sân sang điện ảnh, cô nàng nhanh chóng được mọi người ủng hộ bởi ở thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh sở hữu cho mình 1 lượng tác phẩm lớn và hầu hết đều thành công vượt mong đợi như: Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện...

Dân mạng thiên vị khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt ba cùng đá sân sang điện ảnh: kẻ được ủng hộ chào đón, người bị kỳ thị chê bai - Ảnh 1
Triệu Lệ dĩnh gây tiếng vang lớn với Hoa Thiên Cốt
Dân mạng thiên vị khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt ba cùng đá sân sang điện ảnh: kẻ được ủng hộ chào đón, người bị kỳ thị chê bai - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh qua vai diễn kinh điển trong Minh Lan truyện

Cô nàng còn được mệnh danh là “nữ vương” của truyền hình Hoa Ngữ bởi diễn xuất tốt, ngoại hình sáng và nổi bật thế nên hầu hết đều ủng hộ và ráo riết thúc giục cô nàng nhanh chóng tham gia màn ảnh rộng, nhiều fan hứa sẽ ủng hộ cô ngay và luôn. Tuy nhiên cũng có 1 số ý kiến cho rằng ngoại của Triệu Lệ Dĩnh khó nổi bật trên màn ảnh rộng, song Triệu Lệ Dĩnh lại có ưu thế là diễn xuất tốt và sự nỗ lực nên vẫn đáng kỳ vọng. 

Dân mạng thiên vị khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt ba cùng đá sân sang điện ảnh: kẻ được ủng hộ chào đón, người bị kỳ thị chê bai - Ảnh 3
Cô nàng được mệnh danh là "nữ vương phim truyền hình" với nhiều ấn phẩm thành công

Song song đó là thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba cũng muốn tấn công màn ảnh rộng. Thậm chí, nàng mỹ nữ Tân Cương còn chấp nhận đóng vai phụ và không đưa ra yêu cầu quá cao. Dù vậy, khán giả vẫn khuyên Địch Lệ Nhiệt Ba không nên tham gia điện ảnh vì diễn xuất cô nàng quá tệ để có thể thu hút khách. 

Dân mạng thiên vị khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt ba cùng đá sân sang điện ảnh: kẻ được ủng hộ chào đón, người bị kỳ thị chê bai - Ảnh 4
Địch Lệ Nhiệt Ba nổi danh là "mỹ nhân Tân Cương"

Dù có khá nhiều những sản phẩm thành công và nổi tiếng như: Trường Ca hành, Liệt Hỏa Như ca, Nghìn lẻ một đêm, Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư, Hạnh phúc trong tầm tay,..nhưng có lẽ khán giả vẫn chưa đánh giá tốt về diễn xuất của cô nàng.

Dân mạng thiên vị khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt ba cùng đá sân sang điện ảnh: kẻ được ủng hộ chào đón, người bị kỳ thị chê bai - Ảnh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba trong Trường Ca Hành

 

Dân mạng thiên vị khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt ba cùng đá sân sang điện ảnh: kẻ được ủng hộ chào đón, người bị kỳ thị chê bai - Ảnh 6
Địch Lệ Nhiệt Ba trong tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

Nếu cô nàng vào đóng chính chắc hẳn dự án sẽ nhanh chóng thất bại, lời tuyên bố của nhiều cư dân mạng khiến các đạo diễn phải dè chừng trước khi muốn mời Địch Lệ Nhiệt Ba. Điều duy nhất thu hút khán giả ở Địch Lệ Nhiệt Ba có thể là ngoại hình và thần sắc quá đỗi xinh đẹp và thu hút của cô nàng, dự nếu lên màn ảnh rộng nhan sắc hút hồn này sẽ khiến khán giả tha thứ cho diễn xuất yếu của cô nàng. 

Dân mạng thiên vị khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt ba cùng đá sân sang điện ảnh: kẻ được ủng hộ chào đón, người bị kỳ thị chê bai - Ảnh 7
Nhan sắc hút hồn của Địch Lệ Nhietj Ba trên màn ảnh

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng nên để cả 2 mĩ nhân cùng tham gia điện ảnh để xem thế nào rồi đánh giá tiếp. đặc biệt ở Địch Lệ Nhiệt Ba, nếu chỉ là một vai phụ nhỏ trong phim thì sẽ không quá ảnh hưởng mà khán giả cũng được ngắm nhan sắc cực phẩm của Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, hiện cô nàng vẫn còn một dự án điện ảnh đóng cùng Đậu Kiêu chưa được ra mắt.

Dân mạng thiên vị khi nghe tin Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt ba cùng đá sân sang điện ảnh: kẻ được ủng hộ chào đón, người bị kỳ thị chê bai - Ảnh 8
Liệu 2 cô nàng sẽ làm nên chuyện trên thị trường điện ảnh

Dù chưa được chính thức xác nhận nhưng nhiều ý kiến trái chiều vẫn đang rần rần trên mạng xã hội. Tuy nhiên nếu có thể hoàn thành tốt vai trò mới, biết đau khán giả sẽ có những cái nhìn mới về thực lực cũng như sự phù hợp hay không của 2 nữ minh tinh này.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh Hoa Thiên Cốt Minh Lan Truyện Trường Ca Hành Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

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