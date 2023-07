So kèo phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh: Phim nào thành công hơn?

Cả 2 phim đều có nội dung là phim dâng lễ, bên cạnh đó lại sở hữu dàn diễn viên cực “máu mặt” nên “Công Tố Tinh Anh” và “Dã Man Sinh Trưởng” đều được khán giả vô cùng trông chờ. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thích thú trước sự so kè của “Kẻ tám lạng người nửa cân” giữa 2 đại minh tinh phái lưu lượng chắc chắn sẽ khiến fan mãn nhãn.

Tạo hình của Nhiệt Ba trong "Công tố tinh anh"

Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong "Dã Man sinh trưởng"

Tuy nhiên, trên thực tế phim của Triệu Lệ Dĩnh lại được đánh giá cao hơn hẳn phim của Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù thành công qua nhiều bộ phim song diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn hứng phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc diễn “đơ”, “khóc giả trân” nhưng với Triệu Lệ Dĩnh có thể nói phong độ diễn xuất ổn định và chưa từng khiến khán giả thất vọng.

Khán giả cho rằng cô nàng tiếp tục "đơ" trong phim mới

Cụ thể là thông qua trailer của “công tố tinh anh” Địch Lệ Nhiệt Ba lại hứng phải rổ gạch đá cho rằng diễn xuất quá đơ, nếu so kè nhan sắc cô nàng hoàn toàn thắng các nữ diễn viên khác, nhưng so kè diễn xuất lại bị các diễn viên khác lấn át và làm lưu mờ. Trong khi đó, “Dã Man Sinh Trưởng” của Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào lại được đánh giá khá cao. So với “Hạnh Phúc Đến Vạn Gia”, dự án phim này của Triệu Lệ Dĩnh còn được đánh giá tốt hơn, nếu thực vậy, khi cùng công chiếu khả năng cao phim của Triệu Lệ Dĩnh sẽ nhấn chìm Nhiệt Ba.