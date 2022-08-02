So kèo phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh: Phim nào thành công hơn?

Cùng ra mắt ở một thời điểm, “Công tố tinh anh” của Địch Lệ Nhiệt Ba và “Dã Man sinh trưởng” của Triệu Lệ Dĩnh thu hút sự quan tâm của công chúng. Fan đặt cả 2 phim lên bàn cân để xem phim ai hay hơn.

Thông tin lan truyền khiến fan chú ý cuối năm nay, 2 bộ phim được trông chờ nhất năm “Công tố tinh anh” của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lên sóng vào quý 4 năm nay và “Dã Man sinh trưởng” của Triệu Lệ Dĩnh thủ chính sẽ công chiếu vào tháng 10 năm nay. Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Triệu Lệ Dĩnh sẽ phát sóng cùng thời điểm Cả 2 phim đều có nội dung là phim dâng lễ, bên cạnh đó lại sở hữu dàn diễn viên cực “máu mặt” nên “Công Tố Tinh Anh” và “Dã Man Sinh Trưởng” đều được khán giả vô cùng trông chờ. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thích thú trước sự so kè của “Kẻ tám lạng người nửa cân” giữa 2 đại minh tinh phái lưu lượng chắc chắn sẽ khiến fan mãn nhãn.

Tạo hình của Nhiệt Ba trong "Công tố tinh anh" Tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong "Dã Man sinh trưởng" Tuy nhiên, trên thực tế phim của Triệu Lệ Dĩnh lại được đánh giá cao hơn hẳn phim của Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù thành công qua nhiều bộ phim song diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn luôn hứng phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc diễn “đơ”, “khóc giả trân” nhưng với Triệu Lệ Dĩnh có thể nói phong độ diễn xuất ổn định và chưa từng khiến khán giả thất vọng. Khán giả cho rằng cô nàng tiếp tục "đơ" trong phim mới Cụ thể là thông qua trailer của “công tố tinh anh” Địch Lệ Nhiệt Ba lại hứng phải rổ gạch đá cho rằng diễn xuất quá đơ, nếu so kè nhan sắc cô nàng hoàn toàn thắng các nữ diễn viên khác, nhưng so kè diễn xuất lại bị các diễn viên khác lấn át và làm lưu mờ. Trong khi đó, “Dã Man Sinh Trưởng” của Triệu Lệ Dĩnh và Âu Hào lại được đánh giá khá cao. So với “Hạnh Phúc Đến Vạn Gia”, dự án phim này của Triệu Lệ Dĩnh còn được đánh giá tốt hơn, nếu thực vậy, khi cùng công chiếu khả năng cao phim của Triệu Lệ Dĩnh sẽ nhấn chìm Nhiệt Ba.

Ngược lại, Lệ Dĩnh lại được đánh giá cao hơn hẳn Nhưng 30 chưa phải là Tết, khán giả vẫn trông chờ sự bứt phá trong cả 2 tác phẩm. Không vội đánh giá thấp Nhiệt Ba, fan khuyên: cùng xem cô nàng thể hiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-keo-phim-moi-cua-dich-le-nhiet-ba-va-trieu-le-dinh-phim-nao-thanh-cong-hon-488035.html