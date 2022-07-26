Không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, đây mới là Thị hậu Kim Ưng 'tai tiếng' nhất lịch sử

Vào năm 2018, giải Kim Ưng từng bị cư dân mạng xứ Trung mắng chửi đến thê thảm vì trao cho Địch Lệ Nhiệt Ba danh hiệu Ảnh hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) với bộ phim Lý Huệ Trân Xinh Đẹp dù tác phẩm này bị đánh giá là một dự án remake thất bại, chỉ có điểm douban là 4,6 (bị tụt xuống 3,3 sau khi Nhiệt Ba nhận giải) và diễn xuất của người đẹp Tân Cương cũng không hề có gì nổi bật.

Giải thưởng phim truyền hình Kim Ưng Trung Quốc hay còn được biết đến với cái tên Kim Ưng là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất của làng giải trí đất nước tỷ dân. Tuy vậy, những năm gần đây, giải thưởng này bị chê là ngày càng xuống cấp.

Tuy nhiên, vị trí Thị hậu Kim Ưng "tai tiếng" nhất lại không thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba mà là một người khác. Nếu nhắc đến Thị hậu Kim Ưng có đời tư hỗn loạn nhất thì đó phải là Đồng Dao . So với mỹ nhân Tân Cương thì Đồng Dao có diễn xuất ổn hơn nhiều, lại có nhan sắc được ví như "tiểu Chương Tử Di" nhưng quá khứ lại khá đen tối.

Sau sự việc trên, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị dân tình mỉa mai rằng "dùng tiền mua giải", giải thưởng ước chừng là đáng nhớ nhất sự nghiệp của cô lại trở thành lịch sử đen tối nhất của nữ minh tinh. Bên cạnh đó, Kim Ưng cũng bị netizen dè bỉu là chấm điểm dựa theo nhan sắc, không công bằng và cũng cũng không phân minh.

Đồng Dao được chú ý vì có nhan sắc giống với Chương Tử Di - Ảnh: Internet

Đồng Dao từng xuất sắc thi đậu tới 2 trường Đại học và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Hý kịch Trung Ương. Nhưng để đến gần hơn với Chương Tử Di, cô quyết định chọn Trung Hý.

Thời còn là sinh viên của Trung Hý, Đồng Dao đã tham gia diễn xuất trong dự án Lâm Hải Tuyết Nguyên. Việc làm này của nữ diễn viên là đã phá vỡ quy định sinh viên chưa tốt nghiệp không được đóng phim của trường. Vì vậy mà Đồng Dao bị nghi cùng với giáo viên chủ nhiệm dùng "quy tắc ngầm" để nhận được vai diễn này.

Khi còn học tập tại Trung Hý, Đồng Dao đã hẹn hò với Trương Mặc - Ảnh: Internet

Khi còn học tập tại Trung Hý, Đồng Dao đã hẹn hò với Trương Mặc (con trai Trương Quốc Lập). Đến khi chia tay, truyền thông cho biết Trương Mặc ra tay hành hung bạn gái. Khi tiểu Chương Tử Di trả lời phỏng vấn, cô đã khóc rất nhiều và thậm chí là miêu tả lại cách bạn trai đã động thủ ra sao.

Nguyên nhân là vì Trương Mặc nghe vị giáo viên chủ nhiệm kia nói Đồng Dao đã chủ động muốn nhận vai nên mới cùng ông nảy sinh quan hệ bất chính. Bản thân Đồng Dao lại không muốn đi đối chất với vị giáo viên kia nên Trương Mặc cảm thấy bản thân bị lừa dối dẫn đến việc anh động thủ với bạn gái mình.

Đồng Dao thừa nhận bản thân là tự nguyện chứ không hề bị giáo viên chủ nhiệm ép buộc - Ảnh: Internet

Sau đó ít lâu, giáo viên chủ nhiệm của Đồng Dao là Hoàng Định Vũ đã bị kiện vì tội ép buộc sinh viên. Trước đó nữ diễn viên còn đồng ý sẽ trở thành nhân chứng, nhưng khi đưa ra lời khai trước tòa thì cô lại thừa nhận bản thân là tự nguyện chứ không hề bị ép buộc.

Sau này, Đồng Dao được cho là đã kết hôn với Vương Nhiễm - một doanh nhân giàu có, chủ của một công ty hoạt động trong đa lĩnh vực gồm truyền thông và giải trí, ngành y tế, dịch vụ tiêu dùng. Hai người cách nhau 17 tuổi và bị bắt gặp hẹn hò từ năm 2013.

Đồng Dao được cho là đã kết hôn với doanh nhân Vương Nhiễm - Ảnh: Internet

Cũng kể từ khi kết hôn với Vương Nhiễm mà sự nghiệp của Đồng Dao vô cùng thăng tiến. Nữ diễn viên liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án được đầu tư khủng như Đại Giang Đại Hà, 30 Chưa Phải Là Hết, Như Ý Truyện, Tâm Cư...

Vào đầu năm 2021, với vai chính trong 30 Chưa Phải Là Hết, Đồng Dao đã nhận được giải Thị hậu của Bạch Ngọc Lan. Tuy nhiên, vai diễn này của cô được nhận xét là không có gì quá đặc sắc nên không tránh khỏi việc bị nghi là mua giải.

Đồng Dao đã nhận được giải Thị hậu của Bạch Ngọc Lan nhờ vai diễn trong 30 Chưa Phải Là Hết - Ảnh: Internet

Đến 2020, Đồng Dao tiếp tục giành Thị hậu Kim Ưng nhờ vai diễn trong Đại Giang Đại Hà dù cho cô chỉ đảm nhận tuyến phụ trong dự án này. Vì vậy, khán giả lại cho rằng việc trao ngôi vị Thị hậu cho Đồng Dao là một chuyện "nực cười", "giải thưởng danh giá nhất dành cho người mờ nhạt nhất".

Danh hiệu Thị hậu Kim Ưng của Đồng Dao vào năm 2020 cũng vấp phải nhiều tranh cải - Ảnh: Internet

Thậm chí có người viết: "Triệu Lệ Dĩnh làm mưa làm gió với Minh Lan Truyện, Tôn Lệ quá xuất sắc trong phim An Gia. Thậm chí vai diễn của Tiểu Đào Hồng trong Tiểu Hoan Hỉ còn xứng đáng hơn cả Đồng Dao"...

Vì loạt "phốt" của Đồng Dao, nhiều netizen đã cho rằng nếu như ra mắt trong thời điểm này thì có lẽ sự nghiệp của cô sẽ chỉ còn là hư vô.