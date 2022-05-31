Đồng Dao thanh lịch, nữ tính và đầy khí chất trên bìa tạp chí tháng 6

Mỹ nhân "30 Chưa Phải Là Hết" Đồng Dao khoe sắc vóc hoàn mỹ ở tuổi 37 trong bộ ảnh tạp chí số mới nhất.

Xuất hiện trên tạp chí Elle Trung Quốc số tháng 6, Đồng Dao được khen ngợi vì khí chất thanh tao, nữ tính mà vẫn vô cùng thanh lịch. Trước đây, dù là ở ngoài đời hay trên phim, nữ minh tinh đều được khen ngợi bởi gu thời trang đỉnh cao của mình. Đồng Dao thanh lịch và khí chất trên tạp chí Elle Trung Quốc số tháng 6 - Ảnh: Elle Ở tuổi 37, Đồng Dao vẫn nhận được những lời khen "có cánh" nhờ vóc dáng mảnh mai và xương quai xanh, người đẹp thu hút ánh nhìn trong tất cả các khung hình của bộ ảnh.

Chia sẻ về quãng đời sinh viên của mình, Đồng Dao cho biết cô luôn sẵn sàng và tận dụng tất cả các cơ hội để học hỏi và chấp nhận những rủi ro trong cuộc sống. Hiện tại, những trải nghiệm đó chính là nguồn vốn vững chắc để nữ minh tinh này hóa thân thành nhiều vai diễn đa dạng. Ở tuổi 37, Đồng Dao được khen hết lời về khả năng giữ gìn vóc dáng - Ảnh: Elle Đồng Dao tự tin vào kinh nghiệm diễn xuất phong phú của mình - Ảnh: Elle Bên cạnh việc luôn hết mình trong công việc, Đồng Dao cũng tự nhận bản thân là một người hoài cổ, cô thường giữ lại những thứ gợi lại kỷ niệm đẹp và coi nó là một phần của cuộc sống.

"Tôi vẫn còn giữ kịch bản lần đóng phim đầu tiên, những tấm thiệp nhỏ được bạn cùng lớp tặng khi còn đi học, tất cả những điều này đều quý giá đối với tôi. Thời gian đi qua, mọi thứ sẽ bị lãng quên, một số thứ sẽ bị loại bỏ, nhưng những điều đẹp đẽ trong quá khứ sẽ tích tụ thành sự can đảm, thành tình yêu trong đáy lòng tôi." - Đồng Dao chia sẻ. Đồng Dao tự nhận bản thân là một người hoài cổ - Ảnh: Elle Đồng Dao: 'Hãy cố gắng bứt phá và làm điều gì đó khác biệt với quá khứ' - Ảnh: Elle Nữ diễn viên 30 Chưa Phải Là Hết cũng có cho mình một quan điểm sống rất tích cực: "Hãy cố gắng bứt phá và làm điều gì đó khác biệt với quá khứ. Không cần biết thành công hay không, không quan trọng kết quả tốt hay xấu, miễn là bạn quyết tâm để làm được điều đó, như vậy đã rất quý giá rồi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-dao-thanh-lich-nu-tinh-va-day-khi-chat-tren-bia-tap-chi-thang-6-472528.html