Đồng Dao thanh lịch, nữ tính và đầy khí chất trên bìa tạp chí tháng 6

Sao quốc tế 31/05/2022 14:45

Mỹ nhân "30 Chưa Phải Là Hết" Đồng Dao khoe sắc vóc hoàn mỹ ở tuổi 37 trong bộ ảnh tạp chí số mới nhất.

Xuất hiện trên tạp chí Elle Trung Quốc số tháng 6, Đồng Dao được khen ngợi vì khí chất thanh tao, nữ tính mà vẫn vô cùng thanh lịch. Trước đây, dù là ở ngoài đời hay trên phim, nữ minh tinh đều được khen ngợi bởi gu thời trang đỉnh cao của mình.

dong dao 5
Đồng Dao thanh lịch và khí chất trên tạp chí Elle Trung Quốc số tháng 6 - Ảnh: Elle

Ở tuổi 37, Đồng Dao vẫn nhận được những lời khen "có cánh" nhờ vóc dáng mảnh mai và xương quai xanh, người đẹp thu hút ánh nhìn trong tất cả các khung hình của bộ ảnh.

Chia sẻ về quãng đời sinh viên của mình, Đồng Dao cho biết cô luôn sẵn sàng và tận dụng tất cả các cơ hội để học hỏi và chấp nhận những rủi ro trong cuộc sống. Hiện tại, những trải nghiệm đó chính là nguồn vốn vững chắc để nữ minh tinh này hóa thân thành nhiều vai diễn đa dạng.

dong dao 4
Ở tuổi 37, Đồng Dao được khen hết lời về khả năng giữ gìn vóc dáng - Ảnh: Elle
dong dao 3
Đồng Dao tự tin vào kinh nghiệm diễn xuất phong phú của mình - Ảnh: Elle

Bên cạnh việc luôn hết mình trong công việc, Đồng Dao cũng tự nhận bản thân là một người hoài cổ, cô thường giữ lại những thứ gợi lại kỷ niệm đẹp và coi nó là một phần của cuộc sống.

"Tôi vẫn còn giữ kịch bản lần đóng phim đầu tiên, những tấm thiệp nhỏ được bạn cùng lớp tặng khi còn đi học, tất cả những điều này đều quý giá đối với tôi. Thời gian đi qua, mọi thứ sẽ bị lãng quên, một số thứ sẽ bị loại bỏ, nhưng những điều đẹp đẽ trong quá khứ sẽ tích tụ thành sự can đảm, thành tình yêu trong đáy lòng tôi." - Đồng Dao chia sẻ.

dong dao 2
Đồng Dao tự nhận bản thân là một người hoài cổ - Ảnh: Elle
dong dao 1
Đồng Dao: 'Hãy cố gắng bứt phá và làm điều gì đó khác biệt với quá khứ' - Ảnh: Elle

Nữ diễn viên 30 Chưa Phải Là Hết cũng có cho mình một quan điểm sống rất tích cực: "Hãy cố gắng bứt phá và làm điều gì đó khác biệt với quá khứ. Không cần biết thành công hay không, không quan trọng kết quả tốt hay xấu, miễn là bạn quyết tâm để làm được điều đó, như vậy đã rất quý giá rồi".

"30 chưa phải là hết": Đồng Lệ Á bị cắt vai nên Đồng Dao mới gây bão, mỹ nữ Tân Cương có tiếc vì quá chảnh?

"30 chưa phải là hết": Đồng Lệ Á bị cắt vai nên Đồng Dao mới gây bão, mỹ nữ Tân Cương có tiếc vì quá chảnh?

Vai diễn Cố Giai của Đồng Dao trong phim hot "30 chưa phải là hết" ban đầu vốn thuộc về Đồng Lệ Á.

Xem thêm
Từ khóa:   Đồng Dao diễn viên Đồng Dao 30 Chưa Phải Là Hết sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

"30 chưa phải là hết": Đồng Lệ Á bị cắt vai nên Đồng Dao mới gây bão, mỹ nữ Tân Cương có tiếc vì quá chảnh?

"30 chưa phải là hết": Đồng Lệ Á bị cắt vai nên Đồng Dao mới gây bão, mỹ nữ Tân Cương có tiếc vì quá chảnh?

Đồng Dao - mỹ nhân từng bị bạo hành, tìm hạnh phúc bên đại gia 51 tuổi

Đồng Dao - mỹ nhân từng bị bạo hành, tìm hạnh phúc bên đại gia 51 tuổi

Quá khứ cay đắng của mỹ nhân "30 chưa phải là hết": Xinh đẹp lộng lẫy nhưng bị bạn trai thiếu gia đánh "thừa sống thiếu chết", bến đỗ hạnh phúc là đại gia hơn 17 tuổi

Quá khứ cay đắng của mỹ nhân "30 chưa phải là hết": Xinh đẹp lộng lẫy nhưng bị bạn trai thiếu gia đánh "thừa sống thiếu chết", bến đỗ hạnh phúc là đại gia hơn 17 tuổi

Bạn có biết: Ba chị đẹp 30 Chưa Phải Là Hết đều có kinh nghiệm "tranh sủng", bảo sao cả hội mạnh mẽ hết phần thiên hạ!

Bạn có biết: Ba chị đẹp 30 Chưa Phải Là Hết đều có kinh nghiệm "tranh sủng", bảo sao cả hội mạnh mẽ hết phần thiên hạ!

Đừng mải ngắm các chị đẹp, "30 Chưa Phải Là Hết" cũng có dàn nam thần sở hữu ngoại hình cực phẩm khiến dân tình xuýt xoa

Đừng mải ngắm các chị đẹp, "30 Chưa Phải Là Hết" cũng có dàn nam thần sở hữu ngoại hình cực phẩm khiến dân tình xuýt xoa

Đừng mải ngắm "bản sao Chương Tử Di", "30 Chưa Phải Là Hết" cũng có dàn nam thần sở hữu ngoại hình cực phẩm khiến dân tình xuýt xoa

Đừng mải ngắm "bản sao Chương Tử Di", "30 Chưa Phải Là Hết" cũng có dàn nam thần sở hữu ngoại hình cực phẩm khiến dân tình xuýt xoa

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 5 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 28 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 18 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI