Thân hình mảnh mai của Phạm Băng Băng bất ngờ khiến netizen chia ra 2 luồng ý kiến trái chiều

Dù đã rời khỏi Cbiz nhưng Phạm Băng Băng vẫn luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Thân hình mảnh mai của Phạm Băng Băng trở thành chủ đề bàn tán, thậm chí bị chỉ trích trên mạng xã hội. Nữ diễn viên giảm 6 kg trong một tuần sau khi áp dụng phương pháp nhịn ăn. Việc Phạm Băng Băng ăn kiêng khắc nghiệt để có vóc dáng thon thả khắc sâu vào nỗi sợ béo của minh tinh lẫn phụ nữ bình thường. Nỗi sợ đó giờ đã lớn đến mức một người từng tuyên bố luôn lạc quan dù cơ thể mập "mất phanh" như Phạm Gia cũng lao vào cuộc chiến giảm cân cấp tốc.

Từng là một trong những ngôi sao có tạng người dễ tăng cân ở showbiz Trung Quốc. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ vất vả trong việc khống chế cân nặng. Trên Sina, Phạm Băng Băng từng chia sẻ lười ăn kiêng. Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet Lúc béo nhất, nữ diễn viên nặng gần 65 kg. Vì cân nặng lên xuống thất thường, ngôi sao Võ Mị Nương truyền kỳ nhiều lần vướng tin đồn mang thai do vóc dáng đẫy đà, lộ vùng bụng to. Phạm Băng Băng cho biết cô là người mặt gầy, nhưng béo thân nếu vô tư ăn uống.

Trở về nước sau chuyến đi đóng phim 4 tháng ở Hàn Quốc, Phạm Băng Băng chia sẻ tăng cân đáng kể vì quên nhiệm vụ giữ dáng. Để xuống cân nhanh, "nữ hoàng thảm đỏ" quyết định áp dụng phương pháp nhịn ăn bigu, từ ngày 20 đến 27/6. Cô cho biết giảm được tổng cộng 6,2 kg sau 7 ngày ăn kiêng. Trong một tuần thực hiện chế độ bigu, Phạm Băng Băng chia sẻ không ăn bất kỳ thực phẩm nào. Cô chỉ uống nước chanh, nước táo đỏ hoặc thức uống chứa bột protein. Song song với việc nhịn ăn, Phạm Băng Băng đi bộ và tập các bài yoga nhẹ. Chế độ giảm cân của Phạm Băng Băng khiến netizen lo lắng - Ảnh: Internet Chứng kiến việc thần tượng giảm cân theo phương pháp gây hại đến cơ thể như vậy, netizen tỏ ra cực kỳ lo lắng và mặc cho nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy bình thường nhưng người hâm mộ cho rằng nếu cứ cứ tiếp tục làm như vậy cô nàng sẽ gặp phải những hậu quả nặng nề. Một người hâm mộ từng trải nghiệm chế độ ăn kiêng bigu kêu gọi khán giả không nên "học" theo Phạm Băng Băng: "Việc ăn kiêng cực đoan khiến tôi bị rối loạn ăn uống, chu kỳ kinh nguyệt và rụng tóc nghiêm trọng".

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