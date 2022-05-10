Hiếm hoi khoe ảnh mẹ lên MXH, U70 nhưng nhan sắc thần thái vẫn nhỉnh hơn Phạm Băng Băng 1 bậc

Khán giả cảm thấy thích thú trước khoảnh khắc vui vẻ bên nhau giữa Phạm Băng Băng và mẹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng đã đăng loạt ảnh khi cô chụp cùng với mẹ đẻ - bà Trương Truyền Mỹ cùng dòng trạng thái: "Mẹ có trách nhiệm làm đẹp, còn con có trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình. Mãi yêu mẹ! Chúc mừng Ngày của mẹ!".

Loạt ảnh thân thiết của 2 mẹ con gấy bão MXH - Ảnh: Internet

Bức ảnh đã nhanh chóng gây sốt CĐM khi nhan sắc của 2 mẹ con quá đẹp.Đặc biệt, nhân vật chiếm trọn sự chú ý lại chính là bà Trương Truyền Mỹ - mẹ đẻ của ngôi sao họ Phạm.Thậm chí, theo một số netizen mặc dù đã bước sang U70 nhưng nhan sắc lẫn thần thái vẫn cực kỳ trẻ trung không hề kém cạnh cô con gái nổi tiếng của mình.

Mẹ Phạm Băng Băng từng là diễn viên múa. Sau đó, bà Trương Truyền Mỹ đảm nhiệm chức hiệu trưởng tại trường nghệ thuật do chính Phạm Băng Băng thành lập. Ở tuổi U70, và không còn hoạt động nghệ thuật đã lâu nhưng bà Trương Truyền Mỹ vẫn được đánh giá là một trong những người mẹ của sao nữ có khí chất nhất nhì Cbiz.

Nhiều khán giả nhận định, Phạm Băng Băng may mắn khi kế thừa nét đẹp ngoại hình của cả cha và mẹ. Sau scandal chấn động của cô con gái nổi tiếng, bà luôn là người đứng sau giúp đỡ và động viên cô nàng vượt qua khó khăn.

Lý do Phạm Băng Băng vẫn cố gắng 'bám trụ' showbiz sau bê bối trốn thuế tai tiếng Nhiều người tò mò lý do vì sao Phạm Băng Băng vẫn cố gắng quay lại làng giải trí sau lùm xùm trốn thuế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hiem-hoi-khoe-anh-me-len-mxh-u70-nhung-nhan-sac-than-thai-van-nhinh-hon-pham-bang-bang-1-bac-467735.html