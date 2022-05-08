Phạm Băng Băng khoe nhan sắc 'khuynh thành' ở tuổi U40, không hổ danh là 'nữ hoàng giải trí' một thời

Mới đây, Phạm Băng Băng bất ngờ đăng tải lên trang Weibo cá nhân những hình ảnh ngày thường của nữ diễn viên

Nhắc đến Phạm Băng Băng, người ta thường nghĩ ngay đến "tường thành nhan sắc" từng đại diện cho làng giải trí Hoa ngữ vươn tầm ra thế giới. Nhiều năm sau vụ trốn thuế chấn động Cbiz, người đẹp lựa chọn xứ sở Kim Chi để làm lại sự nghiệp của mình.

Mới đây, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải lên trang Weibo cá nhân những hình ảnh ngày thường với chú thích: "Hè đến rảnh rỗi, chỉ vì hoa mà bận bịu". Bài đăng đã nhận về hàng nghìn lượt thả tim, dân tình đều bị thu hút bởi vẻ đẹp "khuynh thành" của cô.

Phạm Băng Băng đăng tải những hình ảnh ngày thường - Ảnh: Chụp màn hình

Trong loạt hình, mỹ nhân mặc váy hoa nhí hai dây vừa trẻ trung vừa quyến rũ. Những đường nét thanh thoát, từ mái tóc đến đôi mắt, bờ môi đỏ của nữ diễn viên đều đẹp đến nao lòng. Thêm vào đó, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi mắt long lanh không chút thay đổi và vẫn là điều khiến khán giả mê đắm.

Đặc biệt, khí chất cao quý, cả người Phạm Băng Băng như toát ra một loại thần thái vừa kiều diễm vừa mong manh khiến người nhìn vừa muốn nâng niu vừa sợ không với tới. Thần thái, khí chất của người đẹp được tôi luyện qua hơn 2 thập kỷ lăn lộn trong giới Cbiz.

Bên cạnh ồn ào đời tư thì sự nghiệp rực rỡ của "Phạm Gia" vẫn là ước mơ của biết bao thế hệ minh tinh sau này. Đến nay, ở tuổi 41, Phạm Băng Băng vẫn giữ được vẻ đẹp "chim sa cá lặn" có một không hai của xứ Trung.

Nhan sắc của Phạm Băng Băng ở tuổi tứ tuần, liệu có khiến dân tình cảm thán như trước? Qua những bức ảnh chụp vội gần đây, nhan sắc tuổi 41 của Phạm Băng Băng khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-bang-bang-khoe-nhan-sac-khuynh-thanh-o-tuoi-u40-khong-ho-danh-la-nu-hoang-giai-tri-mot-thoi-467176.html