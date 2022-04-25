'Đào mộ' nhan sắc thời thiếu nữ, Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng tựa như 'tiên nữ giáng trần', netizen nhìn vào chỉ biết 'phát sốt'

Trước khi sự nghiệp "lao dốc" vì scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng luôn được coi là chuẩn mực nhan sắc ở làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt không góc chết, đi kèm với đó vóc dáng chuẩn người mẫu. Tất cả tạo nên một nữ diễn viên với nhan sắc chuẩn ''tiên nữ'' khiến nhiều người mê đắm đuối.

Nhan sắc xinh đẹp thời mới vào nghề của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Người hâm mộ còn bất ngờ hơn nữa khi được xem lại loạt ảnh chụp Phạm Gia từ hơn 10 năm trước. Được biết, đây là tạo hình nhân vật của Phạm Băng Băng trong Mã Vĩnh Trinh. Có thể thấy, tử thuở thiếu nữ, nhan sắc của nữ diễn viên đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những người xung quanh.

Ngoài Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi cũng là một trong những mỹ nhân thuộc hàng hiếm của Cbiz. Còn nhớ vào thời điểm Thần Điêu Đại Hiệp, được lên sóng, nhiều người phải ngả mũ thán phục vì nhan sắc thoát tục đó. Nhiều người thậm chí còn đặt cho cô danh xưng ''thần tiên tỉ tỉ''.