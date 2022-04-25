'Đào mộ' nhan sắc thời thiếu nữ, Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng tựa như 'tiên nữ giáng trần', netizen nhìn vào chỉ biết 'phát sốt'

Sao quốc tế 25/04/2022 19:00

Hình ảnh tuổi đôi mươi của hai đại mỹ nhân Cbiz đang thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ xứ Trung.

Nhắc đến nhan sắc thuộc hàng tiên nữ trong Cbiz, Phạm Băng BăngLưu Diệc Phi xứng đáng là hai tượng đại của xứ Trung. 

Trước khi sự nghiệp "lao dốc" vì scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng luôn được coi là chuẩn mực nhan sắc ở làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt không góc chết, đi kèm với đó vóc dáng chuẩn người mẫu. Tất cả tạo nên một nữ diễn viên với nhan sắc chuẩn ''tiên nữ'' khiến nhiều người mê đắm đuối. 

'Đào mộ' nhan sắc thời thiếu nữ, Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng tựa như 'tiên nữ giáng trần', netizen nhìn vào chỉ biết 'phát sốt' - Ảnh 1
'Đào mộ' nhan sắc thời thiếu nữ, Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng tựa như 'tiên nữ giáng trần', netizen nhìn vào chỉ biết 'phát sốt' - Ảnh 2
Nhan sắc xinh đẹp thời mới vào nghề của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Người hâm mộ còn bất ngờ hơn nữa khi được xem lại loạt ảnh chụp Phạm Gia từ hơn 10 năm trước. Được biết, đây là tạo hình nhân vật của Phạm Băng Băng trong Mã Vĩnh Trinh. Có thể thấy, tử thuở thiếu nữ, nhan sắc của nữ diễn viên đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những người xung quanh. 

Ngoài Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi cũng là một trong những mỹ nhân thuộc hàng hiếm của Cbiz. Còn nhớ vào thời điểm Thần Điêu Đại Hiệp, được lên sóng, nhiều người phải ngả mũ thán phục vì nhan sắc thoát tục đó. Nhiều người thậm chí còn đặt cho cô danh xưng ''thần tiên tỉ tỉ''.

'Đào mộ' nhan sắc thời thiếu nữ, Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng tựa như 'tiên nữ giáng trần', netizen nhìn vào chỉ biết 'phát sốt' - Ảnh 3
'Đào mộ' nhan sắc thời thiếu nữ, Lưu Diệc Phi và Phạm Băng Băng tựa như 'tiên nữ giáng trần', netizen nhìn vào chỉ biết 'phát sốt' - Ảnh 4
Nhan sắc đỉnh cao thời thiếu nữ của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Thuở mới vào nghề, Lưu Diệc Phi cũng khiến fan hết lời ca ngợi. Khi đó, nữ diễn viên mới tròn 15 tuổi, mang vẻ đẹp hoàn toàn ngây thơ, trong sáng và có phần kiêu kỳ như tiểu thư.

Loạt ảnh 'gây sốc' của Lưu Diệc Phi thời còn hoạt động như 1 thần tượng năm 19 tuổi bất ngờ được 'đào lại'

Loạt ảnh 'gây sốc' của Lưu Diệc Phi thời còn hoạt động như 1 thần tượng năm 19 tuổi bất ngờ được 'đào lại'

Lưu Diệc Phi đã từng hoạt động nghệ thuật với tư cách là một thần tượng và có một sự nghiệp ca nhạc khá bùng nổ.

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Từ khóa:   sao châu á Phạm Băng Băng Lưu Diệc Phi Cbiz sao Hoa Ngữ

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