Vẻ đẹp đỉnh cao của Lưu Diệc Phi ở tuổi 18: Ăn bận xuề xòa, tóc tai đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời

Lưu Diệc Phi của năm 18 tuổi phải nói là xinh đẹp như bước ra từ trong truyện cổ tích.

Lưu Diệc Phi từ lâu đã gắn liền với biệt danh "Thần Tiên Tỷ Tỷ" bởi nhan sắc xinh đẹp và ngọt ngào, khí chất đậm chất tiên nữ giáng trần. Hiện tại cho dù đã bước sang 34 tuổi, nhưng nhan sắc của người đẹp họ Lưu vẫn nằm ở đẳng cấp khác biệt so với các nữ diễn viên hạng A tại Cbiz.

Mới đây, CĐM xứ Trung đã có dịp ''đào mộ'' lại tấm hình nữ diễn viên vào năm 18 tuổi, dù cho xuất hiện với outfit giản dị và bình thường nhưng Lưu Diệc Phi vẫn tỏa sáng một cách rực rỡ và là tâm điểm hướng mọi sự chú ý về phía cô nàng vì quá đỗi xinh đẹp.

Ngay từ những năm 18 tuổi, Lưu Diệc Phi đã cho thấy nhan sắc của mình không phải dạng vừa. Diện áo phao size khủng màu hồng tím của các bà các mẹ thời xưa, để tóc dài buộc thấp hất về phía trước... vậy mà nữ diễn viên vẫn xinh đẹp bất chấp - Ảnh: Internet

Nhan sắc năm 18 tuổi của Lưu Diệc Phi vẫn nằm ở đẳng cấp mà khó mỹ nhân nào Cbiz có thể vượt qua được - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ve-dep-dinh-cao-cua-luu-diec-phi-o-tuoi-18-an-ban-xue-xoa-toc-tai-don-gian-nhung-van-xinh-dep-rang-ngoi-463317.html