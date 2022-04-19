Vẻ đẹp đỉnh cao của Lưu Diệc Phi ở tuổi 18: Ăn bận xuề xòa, tóc tai đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời

Sao quốc tế 19/04/2022 18:09

Lưu Diệc Phi của năm 18 tuổi phải nói là xinh đẹp như bước ra từ trong truyện cổ tích.

Lưu Diệc Phi từ lâu đã gắn liền với biệt danh "Thần Tiên Tỷ Tỷ" bởi nhan sắc xinh đẹp và ngọt ngào, khí chất đậm chất tiên nữ giáng trần. Hiện tại cho dù đã bước sang 34 tuổi, nhưng nhan sắc của người đẹp họ Lưu vẫn nằm ở đẳng cấp khác biệt so với các nữ diễn viên hạng A tại Cbiz

Mới đây, CĐM xứ Trung đã có dịp ''đào mộ'' lại tấm hình nữ diễn viên vào năm 18 tuổi, dù cho xuất hiện với outfit giản dị và bình thường nhưng Lưu Diệc Phi vẫn tỏa sáng một cách rực rỡ và là tâm điểm hướng mọi sự chú ý về phía cô nàng vì quá đỗi xinh đẹp. 

Vẻ đẹp đỉnh cao của Lưu Diệc Phi ở tuổi 18: Ăn bận xuề xòa, tóc tai đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 1

Ngay từ những năm 18 tuổi, Lưu Diệc Phi đã cho thấy nhan sắc của mình không phải dạng vừa. Diện áo phao size khủng màu hồng tím của các bà các mẹ thời xưa, để tóc dài buộc thấp hất về phía trước... vậy mà nữ diễn viên vẫn xinh đẹp bất chấp - Ảnh: Internet

Vẻ đẹp đỉnh cao của Lưu Diệc Phi ở tuổi 18: Ăn bận xuề xòa, tóc tai đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời - Ảnh 2
Nhan sắc năm 18 tuổi của Lưu Diệc Phi vẫn nằm ở đẳng cấp mà khó mỹ nhân nào Cbiz có thể vượt qua được - Ảnh: Internet

 

 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2022: Lưu Diệc Phi và Lý Hiện xảy ra 'tranh chấp phiên vị' trong phim mới, Quan Hiểu Đồng bị cánh săn ảnh đu bám?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2022: Lưu Diệc Phi và Lý Hiện xảy ra 'tranh chấp phiên vị' trong phim mới, Quan Hiểu Đồng bị cánh săn ảnh đu bám?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (19/4/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   sao chau a Lưu Diệc Phi Nhan sắc Lưu Diệc Phi sao Hoa Ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2022: Lưu Diệc Phi và Lý Hiện xảy ra 'tranh chấp phiên vị' trong phim mới, Quan Hiểu Đồng bị cánh săn ảnh đu bám?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/4/2022: Lưu Diệc Phi và Lý Hiện xảy ra 'tranh chấp phiên vị' trong phim mới, Quan Hiểu Đồng bị cánh săn ảnh đu bám?

Đều nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi và Trịnh Sảng lại khác nhau 'một trời một vực'

Đều nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng sự nghiệp của Lưu Diệc Phi và Trịnh Sảng lại khác nhau 'một trời một vực'

Bất ngờ trước tuổi thật của dàn nữ minh tinh Hoa ngữ: Đường Yên, Lưu Diệc Phi đẹp bất chấp thời gian

Bất ngờ trước tuổi thật của dàn nữ minh tinh Hoa ngữ: Đường Yên, Lưu Diệc Phi đẹp bất chấp thời gian

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/4/2022: Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang cạnh tranh phần diễn, Đàm Tùng Vận kinh doanh nhà hàng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/4/2022: Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đang cạnh tranh phần diễn, Đàm Tùng Vận kinh doanh nhà hàng?

Nhan sắc 'thách thức' thời gian của Lưu Diệc Phi, xứng danh 'thần tiên tỉ tỉ'

Nhan sắc 'thách thức' thời gian của Lưu Diệc Phi, xứng danh 'thần tiên tỉ tỉ'

Sự nghiệp của Lưu Diệc Phi dần 'tụt dốc' khiến dân tình 'thở dài' chỉ vì nguyên nhân này

Sự nghiệp của Lưu Diệc Phi dần 'tụt dốc' khiến dân tình 'thở dài' chỉ vì nguyên nhân này

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?