Nhan sắc 'thách thức' thời gian của Lưu Diệc Phi, xứng danh 'thần tiên tỉ tỉ'

Sao quốc tế 10/04/2022 00:07

Lưu Diệc Phi từng gây thương nhớ trên màn ảnh với vai Tiểu Long Nữ mang vẻ đẹp thoát tục trong Thần điêu đại hiệp. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua nhan sắc của cô vẫn đang ngày một lên hạng, CĐM còn nhận định nhan sắc của cô nàng xứng đáng là vẻ đẹp ''thách thức'' thời gian.

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới. Từ khi còn là một cô bé cho đến thời gây sốt màn ảnh với hình tượng Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ rồi trở thành một phụ nữ ngoài 30, “thần tiên tỉ tỉ” vẫn khiến bao khán giả mê đắm trước vẻ đẹp không tì vết.

Cụ thể, diện mạo xuất chúng của Lưu Diệc Phi thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp, bà ngoại và dì của cô cũng thuộc hàng mỹ nhân. Từ nhỏ cô nàng đã có niềm đam mê với nghệ thuật và với nhan sắc xinh đẹp của mình không khó để cô có thể ghi điểm vào mắt các đạo diễn phim.

Nhan sắc 'thách thức' thời gian của Lưu Diệc Phi, xứng danh 'thần tiên tỉ tỉ' - Ảnh 1
Nhan sắc 'thách thức' thời gian của Lưu Diệc Phi, xứng danh 'thần tiên tỉ tỉ' - Ảnh 2
Nhan sắc 'thách thức' thời gian của Lưu Diệc Phi, xứng danh 'thần tiên tỉ tỉ' - Ảnh 3
Ở tuổi 35 nhan sắc của Lưu Diệc Phi vẫn khiến khán giả xuýt xoa vì quá xinh đẹp - Ảnh: Internet

Bằng chứng là người đẹp đã ghi dấu ấn với vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (2003). Nhan sắc thanh thuần vốn có giúp cô khắc họa thành công hình ảnh của một thiếu nữ mang vẻ đẹp sắc nước hương trời mà Kim Dung từng dùng biết bao mỹ từ để mô tả. Cũng kể từ đây, sự nghiệp của nữ diễn viên từng bước đi lên khi càng có nhiều lời mời đóng phim hơn được gửi đến cô.

3 năm sau Thiên long Bát Bộ, Lưu Diệc Phi gây sốt màn ảnh Hoa ngữ khi hóa thân thành Tiểu Long Nữ bên cạnh “Dương Quá” Huỳnh Hiểu Minh trong Thần điêu đại hiệp. Mỹ nhân 8x tại thời điểm đó, với nhan sắc lung linh của mình đã khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình, đơn giản vì cô quá xinh đẹp. Danh hiệu ''thần tiên tỉ tỉ'' cũng được người hâm mộ dành tặng riêng cho cô ngay sau bộ phim này. 

Lưu Diệc Phi trở thành nữ thần Kim Ưng khi mới 19 tuổi. Thời điểm đó, nhan sắc của nữ diễn viên đang ở thời kỳ đỉnh cao, cô được khen ngợi là nữ thần Kim Ưng đẹp nhất lịch sử với vẻ đẹp thanh thoát cùng tiết mục múa mềm mại, tinh tế khiến người xem khó rời mắt

Trải qua từng năm, nhan sắc của Lưu Diệc Phi không những không có dấu hiệu xuống sắc đi, mà ngược lại cô vẫn giữ được những đường nét thanh thoát, hút hồn cùng thần thái tươi tắn, trẻ trung như thời đỉnh cao nhan sắc

Ở tuổi 35, nữ thần phim cổ trang hàng đầu Hoa ngữ vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Ngoài đóng phim, cô còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng lớn săn đón

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Trong khi các sao nữ cùng thời là Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều đã đi qua một lần đò, người đẹp Lưu Diệc Phi vẫn trung thành với vị trí "quý cô độc thân" tuổi 35.

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