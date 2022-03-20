Lưu Diệc Phi thừa nhận 'thua kém' nhan sắc với dàn mỹ nhân này

Nhan sắc đẳng cấp của bà ngoại, mẹ ruột Lưu Diệc Phi khiến cư dân mạng phải trầm trồ không ngớt.

Lưu Diệc Phi được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Trung Quốc. Sở hữu nhan sắc thanh thoát, mang theo "tiên khí", ánh mắt long lanh và sự tao nhã dường như đã ngấm vào máu của nữ diễn viên. Không phải tự nhiên mà người hâm mộ lại thừa nhận về vẻ đẹp sánh ngang với tiên nữ của cô nàng. Do đó, nhan sắc, khí chất của người đẹp cho tới tận bây giờ vẫn luôn là "tường thành" khó vượt qua. Song, người đẹp họ Lưu lại luôn khiêm tốn và cho rằng mình là người xấu nhất nhà.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet Mới đây, những hình ảnh về bà ngoại, mẹ cũng như dì của Lưu Diệc Phi đang khiến dân tình "sốc nặng" bởi vì đẹp không có chỗ chê, bảo sao nữ diễn viên 8X có được vẻ ngoài y như "thần tiên tỷ tỷ". Khi những hình ảnh về bà ngoại của Lưu Diệc Phi được lộ ra, không ít người vẫn không khỏi bất ngờ vì diện mạo xinh đẹp thượng thừa và quyến rũ tột độ của bà. Bà ngoại nữ diễn viên họ Lưu đã sở hữu vẻ đẹp mặn mà - Ảnh: Internet Lưu Hiểu Lợi có gương mặt thanh tú, các đường nét đều hài hòa và nhẹ nhàng. Bà sở hữu đôi lông mày lá liễu cùng cặp mắt to tròn sâu thẳm. Sống mũi cao cùng nụ cười tươi tắn đã giúp cho mẹ của Lưu Diệc Phi trở nên xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh. Khi nhìn những tấm hình này, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi bà, quả không hổ danh là mẹ của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất Cbiz".

Nhan sắc thanh thuần của mẹ Lưu Diệc Phi khi còn trẻ - Ảnh: Internet Không chỉ mẹ Lưu Diệc Phi, tới dì ruột của nữ diễn viên cũng sở hữu nhan sắc thăng hạng hồi còn trẻ. Chính vì thế, người hâm mộ càng thêm ngưỡng mộ mã gen "đỉnh của chóp" từ gia đình Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên Văn Quỳnh, dì của người đẹp họ Lưu sở hữu vẻ ngoài đẹp không tì vết, hệt như trong tranh vẽ. Khuôn mặt thanh tú, cuốn hút mọi ánh nhìn của nữ diễn viên Văn Quỳnh - Ảnh: Internet Chùm ảnh khẳng định mã gen "đỉnh của chóp" nhà Lưu Diệc Phi khiến nhiều người không ngớt xuýt xoa. Trong đó, nhan sắc của bà ngoại và mẹ nữ diễn viên đều đạt tới hàng "cực phẩm".

Hậu ly hôn Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh bị phát hiện treo ảnh cùng với Lưu Diệc Phi trong nhà Mới đây, Huỳnh Hiểu Minh đăng hình ảnh chúc mừng ngày 8/3 đến mẹ của mình. Song, cư dân mạng bất ngờ soi ra điểm bất thường trong căn nhà của nam diễn viên.

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