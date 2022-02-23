Khoe nhan sắc tuổi đôi mươi, 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi nhận 'cơn mưa' lời khen

Mới đây, cư dân mạng không khỏi xuýt xoa và trầm trồ trước những hình ảnh của Lưu Diệc Phi trong bộ phim "Thông Cáo Tình Yêu" lên sóng năm 2010.

Cách đây không lâu, blogger xứ Trung đăng lại những hình ảnh của Lưu Diệc Phi trong bộ phim "Thông Cáo Tình Yêu" lên sóng năm 2010. Khi đó, nữ diễn viên mới ngoài 20 tuổi, nhan sắc đang ở độ rực rỡ nhất của người phụ nữ. Đồng thời, đây cũng là khoảng thời gian khiến dân tình chao đảo bởi dư âm của các vai diễn mang tính chất "thần tiên tỷ tỷ" trong "Tân Thần Điêu đại hiệp" (Tiểu Long Nữ) và "Thiên Long bát bộ" (Vương Ngữ Yên). Blogger nhận xét Lưu Diệc Phi khi đó chính là hình mẫu của những nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Với khuôn mặt trái xoan, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, dù ăn mặc đơn giản nhưng cô nàng vẫn toát lên vẻ quyến rũ lạ thường.

Ảnh Lưu Diệc Phi thời 20 tuổi nổi rần rần trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Trong khi đó, cư dân mạng xứ Trung dành "cơn mưa" lời khen nhan sắc của Lưu Diệc Phi và khẳng định cô nàng đúng là hình mẫu lý tưởng cho nhân vật thanh xuân vườn trường trong các phim ngôn tình chuyển thể. Khí chất hơn người mà còn toát ra sức hút khiến ai cũng phải ngước nhìn. Ngay cả tới thời điểm hiện tại, nhan sắc của nữ diễn viên luôn được đánh giá cao. Nữ diễn viên chẳng có chút nào là xấu đi, song, thứ mà Lưu Diệc Phi gây tranh cãi lại là diễn xuất gần như không tiến bộ.

Tạo hình của Lưu Diệc Phi trong phim mới Mộng hoa lục - Ảnh: Internet Hiện tại, Lưu Diệc Phi có 1 phim sắp lên sóng là "Mộng hoa lục". Tạo hình của Lưu Diệc Phi trong phim được nhà sản xuất tiết lộ trong loạt hình ảnh từ hậu phim trường. Bộ ảnh cũng đã chứng minh đẳng cấp mỹ nhân cổ trang của nữ diễn viên. Có thể thấy, cô nàng vẫn "trung thành" với hình ảnh dịu dàng, trang nhã. Với phản hồi tích cực ban đầu về tạo hình trong "Mộng hoa lục", người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là lần trở lại thành công của Lưu Diệc Phi sau nhiều năm vắng bóng ở mảng truyền hình, một lần nữa khẳng định vị thế "đỉnh lưu" trong làng giải trí Hoa Ngữ.

Hé lộ loạt ảnh của Lưu Diệc Phi đẹp rạng ngời như 'tiên tử' trong 'Mộng Hoa Lục' Bộ phim "Mộng Hoa Lục" mà Lưu Diệc Phi tham gia dù chưa lên sóng nhưng đã gây được sự chú ý bởi tạo hình "đỉnh cao" của nữ diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-nhan-sac-tuoi-doi-muoi-than-tien-ty-ty-luu-diec-phi-nhan-con-mua-loi-khen-451521.html