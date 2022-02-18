Cung Tuấn yêu đàn chị Lưu Diệc Phi trong 'Hồ yêu Tiểu Hồng Nương', chưa lên sóng đã nổi đình nổi đám

Sao quốc tế 18/02/2022 15:34

Cộng đồng mạng đang vô cùng phấn khích trước tin Cung Tuấn nên duyên cùng đàn chị Lưu Diệc Phi trong phim cổ trang "Hồ yêu Tiểu Hồng Nương".

Cung Tuấn đang là một trong những nam diễn viên hàng đầu của Cbiz, là cái tên mà rất nhiều đạo diễn "dòm ngó" bởi tài năng đặc biệt cùng ngoại hình ưu tú.

Một bước thành sao khi thể hiện tốt vai diễn Ôn Khách Hành trong dự án Sơn hà lệnh, tên tuổi và địa vị của nam minh tinh cũng phất lên như diều gặp gió, trở thành gương mặt thương hiệu được các nhà sản xuất, nhãn hàng săn đón nhiệt liệt.

Cung Tuấn yêu đàn chị Lưu Diệc Phi trong 'Hồ yêu Tiểu Hồng Nương', chưa lên sóng đã nổi đình nổi đám - Ảnh 1

Trong khi bộ phim Khu vườn ngủ say vừa mới kết thúc cách đây không lâu thì mới đây, trên mạng xuất hiện thông tin cho rằng trong năm nay, Cung Tuấn sẽ quay tiếp dự án mới mang tên Hồ yêu Tiểu Hồng Nương. Đây là một dự án cấp S của QQ, phim được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên.

Cung Tuấn yêu đàn chị Lưu Diệc Phi trong 'Hồ yêu Tiểu Hồng Nương', chưa lên sóng đã nổi đình nổi đám - Ảnh 2

Đáng chú ý, dự án là màn hợp tác của nam diễn viên trẻ với đàn chị đình đám Lưu Diệc Phi. Theo đó, Cung Tuấn sẽ vào vai đạo sĩ Bạch Nguyệt Sơ còn "thần tiên tỷ tỷ" sẽ đảm nhận vai tiểu hồ ly Đông Phương Hoài Trúc.

Cung Tuấn yêu đàn chị Lưu Diệc Phi trong 'Hồ yêu Tiểu Hồng Nương', chưa lên sóng đã nổi đình nổi đám - Ảnh 3

Ngay sau khi chia sẻ, thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Đa số đều bày tỏ thái độ hài lòng và mong chờ màn hợp tác của hai ngôi sao sở hữu nhan sắc "đỉnh cao" nhất nhì của làng giải trí Hoa ngữ.  

Cung Tuấn yêu đàn chị Lưu Diệc Phi trong 'Hồ yêu Tiểu Hồng Nương', chưa lên sóng đã nổi đình nổi đám - Ảnh 4

Hồ yêu Tiểu Hồng Nương kể về cuộc hành trình giữa một tiểu hồ ly và một chàng tiểu đạo sĩ. Trong suốt chuyến hành trình ấy, họ đã trải qua biết bao sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa để se duyên cho người khác, thế nhưng nào ngờ, chính họ lại được ông tơ bà nguyệt định sẵn duyên tơ hồng.

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