Cứ tưởng Cung Tuấn - Triệu Lộ Tư sắp yêu nhau trong phim mới, ai ngờ lại nhường vai chính cho sao nam đình đám này

Theo thông tin mới nhất, tiểu thuyết Nắng gắt (Tôi như ánh dương rực rỡ) của tác giả Cố Mạn chính thức xuất bản quyển thứ 2, cũng chính là phần sau của bộ truyện này. Hiện tại, những thông tin về dự án Nắng gắt (Tôi như ánh dương rực rỡ) đang được netizen bàn tán xôn xao trên các diễn đàn MXH.

Theo như nguồn tin từ cuối năm ngoái, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính Nhiếp Hi Quang, vai nam chính sẽ là Cung Tuấn . Tuy nhiên, theo diễn biến mới nhất, một blogger cho hay Cung Tuấn sẽ nhường vai nam chính cho Tiêu Chiến .

Nắng gắt (Tôi như ánh dương rực rỡ) nhanh chóng tạo ra cơn sốt khi vừa ra mắt, trở thành tác phẩm đứng thứ 69 trong top 100 truyện bán chạy nhất năm 2014. Truyện mang đậm phong cách lãng mạn nhẹ nhàng và khó quên của Cố Mạn. Cách đây không lâu, Sina đưa tin rằng Tencent đã mua bản quyền chuyển thể tiểu thuyết này thành phim, đó là lí do Cố Mạn đã nhanh chóng hoàn thành tiểu thuyết gốc.

Ban đầu, đoàn phim thực chất là có tiếp xúc với Tiêu Chiến thật nhưng anh ấy đã từ chối phim, một phần cũng vì phim kế tiếp của ngôi sao Trần tình lệnh cũng đã được định sẵn nên chuyện nhận dự án Nắng gắt sẽ không có khả năng.

Trong năm 2021 vừa qua, Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng sản xuất 6 phim với một nền tảng mạng giấu tên, trong đó cả cả dự án Nắng gắt. Trong khi đó, vai nam chính được đoàn phim nhắm đến đầu tiên là Tiêu Chiến. Nguồn tin cũng tiết lộ bộ phim đã hoàn thành kịch bản và sẽ được bấm máy sau dịp Tết nguyên đán 2022.

Nội dung Tôi như ánh dương rực rỡ xoay quanh Hi Quang, sau khi chịu nhiều tổn thương vì yêu thầm mối tình đầu, cô đã gặp được Lâm Tự Sâm và nhận ra thế nào là tình yêu.

Nhiếp Hi Quang là một cô gái với vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng nhưng bên trong lại rất cá tính và mạnh mẽ, có biệt danh rất đáng yêu là Dưa Hấu. Đối với cô, hạnh phúc đơn giản là những điều bình dị và gần gũi trong cuộc sống. Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng Hy Quang vốn không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn vì bố cô lại yêu một người phụ nữ khác.

Nhiếp Hy Quang dành tình yêu của mình cho Trang Tự - anh chàng chứa đầy mâu thuẫn, một thứ tình cảm hết lòng, trọn vẹn, nhưng chẳng yếu đuối, ủy mị mà lại ấm áp, trầm lặng. Dù cũng yêu Hy Quang nhưng anh chàng này lại để mặc cô hiểu lầm mình với cô gái khác, cứ để năm tháng trôi qua mà không đưa ra một lời giải thích.

Khi hai người vẫn quẩn quanh trong những yêu thương, day dứt thì một chàng trai khác có tên Lâm Tự Sâm lại xuất hiện như một cơn gió đầy mới mẻ. Mạnh mẽ và tràn đầy quyết đoán, anh công khai tình cảm mình dành cho Hy Quang, luôn bảo vệ và luôn đứng về phía cô bất cứ lúc nào: “Anh đợi em tặng anh một vầng dương rạng rỡ”.