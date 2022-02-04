Cứ tưởng Cung Tuấn - Triệu Lộ Tư sắp yêu nhau trong phim mới, ai ngờ lại nhường vai chính cho sao nam đình đám này

Sao quốc tế 04/02/2022 17:19

Sau thành công của hàng loạt bộ phim chuyển thể từ truyện Cố Mạn, các nhà làm phim đang nhắm vào cuốn tiểu thuyết mới nhất của cô mang tên "Nắng gắt".

Theo thông tin mới nhất, tiểu thuyết Nắng gắt (Tôi như ánh dương rực rỡ) của tác giả Cố Mạn chính thức xuất bản quyển thứ 2, cũng chính là phần sau của bộ truyện này. Hiện tại, những thông tin về dự án Nắng gắt (Tôi như ánh dương rực rỡ) đang được netizen bàn tán xôn xao trên các diễn đàn MXH.

Cứ tưởng Cung Tuấn - Triệu Lộ Tư sắp yêu nhau trong phim mới, ai ngờ lại nhường vai chính cho sao nam đình đám này - Ảnh 1

Nắng gắt (Tôi như ánh dương rực rỡ) nhanh chóng tạo ra cơn sốt khi vừa ra mắt, trở thành tác phẩm đứng thứ 69 trong top 100 truyện bán chạy nhất năm 2014. Truyện mang đậm phong cách lãng mạn nhẹ nhàng và khó quên của Cố Mạn. Cách đây không lâu, Sina đưa tin rằng Tencent đã mua bản quyền chuyển thể tiểu thuyết này thành phim, đó là lí do Cố Mạn đã nhanh chóng hoàn thành tiểu thuyết gốc. 

Theo như nguồn tin từ cuối năm ngoái, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính Nhiếp Hi Quang, vai nam chính sẽ là Cung Tuấn. Tuy nhiên, theo diễn biến mới nhất, một blogger cho hay Cung Tuấn sẽ nhường vai nam chính cho Tiêu Chiến.

Cứ tưởng Cung Tuấn - Triệu Lộ Tư sắp yêu nhau trong phim mới, ai ngờ lại nhường vai chính cho sao nam đình đám này - Ảnh 2

Ban đầu, đoàn phim thực chất là có tiếp xúc với Tiêu Chiến thật nhưng anh ấy đã từ chối phim, một phần cũng vì phim kế tiếp của ngôi sao Trần tình lệnh cũng đã được định sẵn nên chuyện nhận dự án Nắng gắt sẽ không có khả năng.

Cứ tưởng Cung Tuấn - Triệu Lộ Tư sắp yêu nhau trong phim mới, ai ngờ lại nhường vai chính cho sao nam đình đám này - Ảnh 3

 Cứ tưởng Cung Tuấn - Triệu Lộ Tư sắp yêu nhau trong phim mới, ai ngờ lại nhường vai chính cho sao nam đình đám này - Ảnh 4

Trong năm 2021 vừa qua, Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng sản xuất 6 phim với một nền tảng mạng giấu tên, trong đó cả cả dự án Nắng gắt. Trong khi đó, vai nam chính được đoàn phim nhắm đến đầu tiên là Tiêu Chiến. Nguồn tin cũng tiết lộ bộ phim đã hoàn thành kịch bản và sẽ được bấm máy sau dịp Tết nguyên đán 2022.

Cứ tưởng Cung Tuấn - Triệu Lộ Tư sắp yêu nhau trong phim mới, ai ngờ lại nhường vai chính cho sao nam đình đám này - Ảnh 5

Nội dung Tôi như ánh dương rực rỡ xoay quanh Hi Quang, sau khi chịu nhiều tổn thương vì yêu thầm mối tình đầu, cô đã gặp được Lâm Tự Sâm và nhận ra thế nào là tình yêu.

Nhiếp Hi Quang là một cô gái với vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng nhưng bên trong lại rất cá tính và mạnh mẽ, có biệt danh rất đáng yêu là Dưa Hấu. Đối với cô, hạnh phúc đơn giản là những điều bình dị và gần gũi trong cuộc sống. Sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng Hy Quang vốn không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn vì bố cô lại yêu một người phụ nữ khác.

Cứ tưởng Cung Tuấn - Triệu Lộ Tư sắp yêu nhau trong phim mới, ai ngờ lại nhường vai chính cho sao nam đình đám này - Ảnh 6

Nhiếp Hy Quang dành tình yêu của mình cho Trang Tự - anh chàng chứa đầy mâu thuẫn, một thứ tình cảm hết lòng, trọn vẹn, nhưng chẳng yếu đuối, ủy mị mà lại ấm áp, trầm lặng. Dù cũng yêu Hy Quang nhưng anh chàng này lại để mặc cô hiểu lầm mình với cô gái khác, cứ để năm tháng trôi qua mà không đưa ra một lời giải thích. 

Khi hai người vẫn quẩn quanh trong những yêu thương, day dứt thì một chàng trai khác có tên Lâm Tự Sâm lại xuất hiện như một cơn gió đầy mới mẻ. Mạnh mẽ và tràn đầy quyết đoán, anh công khai tình cảm mình dành cho Hy Quang, luôn bảo vệ và luôn đứng về phía cô bất cứ lúc nào: “Anh đợi em tặng anh một vầng dương rạng rỡ”.

 

Không “sượng trân” như Cúc Tịnh Y, bạn gái màn ảnh của Cung Tuấn cực lăn xả ở cảnh bắt cóc, bị tra tấn

Không “sượng trân” như Cúc Tịnh Y, bạn gái màn ảnh của Cung Tuấn cực lăn xả ở cảnh bắt cóc, bị tra tấn

Cùng là cảnh bắt cóc thế nhưng diễn xuất và sự kính nghiệp với tâm huyết cực lăn xả của bạn gái màn ảnh trong phim mới với Cung Tuấn được netizen khen ngợi hơn hẳn “mỹ nhân 4000 năm” Cúc Tịnh Y.

Xem thêm
Từ khóa:   Cung Tuấn Tiêu Chiến Triệu Lộ Tư Nắng gắt Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Cung Tuấn Tiêu Chiến Cung Tuấn Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Không “sượng trân” như Cúc Tịnh Y, bạn gái màn ảnh của Cung Tuấn cực lăn xả ở cảnh bắt cóc, bị tra tấn

Không “sượng trân” như Cúc Tịnh Y, bạn gái màn ảnh của Cung Tuấn cực lăn xả ở cảnh bắt cóc, bị tra tấn

Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến

Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến

Dương Tử và Tiêu Chiến liên tục lộ nghi vấn 'tình trong như đã mặt ngoài còn e'

Dương Tử và Tiêu Chiến liên tục lộ nghi vấn 'tình trong như đã mặt ngoài còn e'

Dương Tử âm thầm xác nhận 'phim giả tình thật' với Tiêu Chiến?

Dương Tử âm thầm xác nhận 'phim giả tình thật' với Tiêu Chiến?

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến?

Dàn sao hạng A dự đêm giao thừa đài truyền hình Hồ Nam 2021: Vương Nhất Bác, Cung Tuấn, Dương Mịch góp mặt nhưng vắng Tiêu Chiến?

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 54 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào