Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến

Sao quốc tế 27/01/2022 21:27

Từ dự án phim ảnh cho đến sản phẩm âm nhạc, mỹ nam "Sơn hà lệnh" đều đạt được kết quả đáng ngưỡng mộ.

Nối tiếp Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai nam thần nổi lên nhờ siêu phẩm Trần tình lệnh mùa hè 2019, Cung Tuấn cũng nhanh chóng thu được lượng fan vô cùng hùng hậu nhờ vai diễn Ôn Khách Hành trong Sơn hà lệnh hồi đầu năm 2021. Thậm chí, ngôi sao Sơn hà lệnh dường như muốn "vượt mặt" Tiêu Chiến trên mọi mặt trận từ phim ảnh cho đến các sản phẩm âm nhạc.

Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến - Ảnh 1

Có thế nói, nhờ thành công của Sơn hà lệnh mà Cung Tuấn trở thành lưu lượng nổi tiếng của showbiz Hoa ngữ và được nhiều đạo diễn để mắt đến. Các dự án phim đắp chiếu từ năm xưa cũng được nền tảng xem xét cho lên sóng liên tiếp. Tính ở thời điểm hiện tại, Sơn Hà Lệnh chính là bộ phim để đời giúp Cung Tuấn tạo nên thành tích đáng nể và là bàn đạp cho những thành công sau này của anh.

Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến - Ảnh 2

 

Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến - Ảnh 3

 Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến - Ảnh 4

Bộ phim Khu vườn ngủ say do Cung Tuấn và Kiều Hân đóng chính đang thống trị các bảng nhiệt độ và rating của mảng phim truyền hình. Hiện tại, ekip đoàn phim Khu vườn ngủ say chính thức công bố dự án của Cung Tuấn và Kiều Hân đã mang về kỷ lục mới. Do đó, bộ phim này đã phá 1 tỷ 500 triệu view và tổng gần 2 triệu lượt bình luận.

Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến - Ảnh 5

 Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến - Ảnh 6

Trước đó, Khu vườn ngủ say liên tiếp đạt top 1 rating khung giờ trên toàn Trung Quốc, cao áp đảo so với các bộ phim và chương trình khác trên cùng khung giờ phát sóng và là bộ phim truyền hình chiếu trên đài thành phố có thị phần cao trên 5%. Siêu phẩm của Cung Tuấn chứng tỏ được "sức nóng" và độ phủ sóng khi so với các cái tên khác trong năm 2021 nhuư Trường ca hành, Nữ bác sĩ tâm lý hay Ai là hung thủ.

Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến - Ảnh 7

Chưa kể, Khu vườn ngủ say còn phá 100 triệu view sau 48 giờ khi tài khoản thường chỉ mới xem được 1 tập đầu tiên, 500 triệu view sau 12 ngày và 1 tỷ view sau 27 ngày. Ngoài ra, Weibo Top TV Series đã công bố Bảng xếp hạng ảnh hưởng của phim truyền hình trên Weibo tuần 13/12/2021 - 19/12/2021 thì Khu vườn ngủ say lại tiếp tục giữ ngôi vị quán quân với chỉ số : 83,87.

Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến - Ảnh 8

Tuy không được chiếu giờ vàng nhưng xem ra màn hợp tác lần đầu tiên giữa Cung Tuấn và Kiều Hân đã gặt hái được thành công lớn khi nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. 

Không chỉ đạt được những thành tích ở mảng phim ảnh, nam ngôi sao Sơn hà lệnh khiến nhiều đồng nghiệp phải dè chừng khi bài hát solo của Cung Tuấn mới phát hành đã giành No.1 bảng xếp hạng tăng vọt MV QQ Music. 

Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến - Ảnh 9

Do đó, bài hát tựa đề Cung Hỷ Phát Tài mới phát hành của Cung Tuấn đã giành được vị trí No.1 trên bảng xếp hạng tăng vọt ngày 22/01/2022 với chỉ số tăng mạnh là 81%. Ngoài ra, khi Douban bắt đầu mở điểm đánh giá bài hát Cung Hỷ Phát Tài thì số điểm cao nhất đã lên đến 9.8. Còn nhớ bài hát solo năm ngoái của Cung Tuấn là Sweet, lúc bắt đầu mở đánh giá cũng đã đạt được số điểm rất khả quan, lên tới 9.3 điểm.

Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến - Ảnh 10

Giữa một rừng tài nguyên trong Hoa Ngữ, Cung Tuấn không quá chật vật để tìm kiếm chỗ đứng của mình. Chính nhờ thực lực ngày càng nâng cao đã giúp nam diễn viên điển trai dần chiếm được vị trí trong lòng khán giả cũng như trong showbiz xứ Trung. 

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