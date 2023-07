Cung Tuấn liên tiếp lập thành tích khủng, ‘vượt mặt’ cả Tiêu Chiến

Bộ phim Khu vườn ngủ say do Cung Tuấn và Kiều Hân đóng chính đang thống trị các bảng nhiệt độ và rating của mảng phim truyền hình. Hiện tại, ekip đoàn phim Khu vườn ngủ say chính thức công bố dự án của Cung Tuấn và Kiều Hân đã mang về kỷ lục mới. Do đó, bộ phim này đã phá 1 tỷ 500 triệu view và tổng gần 2 triệu lượt bình luận.

Trước đó, Khu vườn ngủ say liên tiếp đạt top 1 rating khung giờ trên toàn Trung Quốc, cao áp đảo so với các bộ phim và chương trình khác trên cùng khung giờ phát sóng và là bộ phim truyền hình chiếu trên đài thành phố có thị phần cao trên 5%. Siêu phẩm của Cung Tuấn chứng tỏ được "sức nóng" và độ phủ sóng khi so với các cái tên khác trong năm 2021 nhuư Trường ca hành, Nữ bác sĩ tâm lý hay Ai là hung thủ.

Chưa kể, Khu vườn ngủ say còn phá 100 triệu view sau 48 giờ khi tài khoản thường chỉ mới xem được 1 tập đầu tiên, 500 triệu view sau 12 ngày và 1 tỷ view sau 27 ngày. Ngoài ra, Weibo Top TV Series đã công bố Bảng xếp hạng ảnh hưởng của phim truyền hình trên Weibo tuần 13/12/2021 - 19/12/2021 thì Khu vườn ngủ say lại tiếp tục giữ ngôi vị quán quân với chỉ số : 83,87.

Tuy không được chiếu giờ vàng nhưng xem ra màn hợp tác lần đầu tiên giữa Cung Tuấn và Kiều Hân đã gặt hái được thành công lớn khi nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả.

Không chỉ đạt được những thành tích ở mảng phim ảnh, nam ngôi sao Sơn hà lệnh khiến nhiều đồng nghiệp phải dè chừng khi bài hát solo của Cung Tuấn mới phát hành đã giành No.1 bảng xếp hạng tăng vọt MV QQ Music.

Do đó, bài hát tựa đề Cung Hỷ Phát Tài mới phát hành của Cung Tuấn đã giành được vị trí No.1 trên bảng xếp hạng tăng vọt ngày 22/01/2022 với chỉ số tăng mạnh là 81%. Ngoài ra, khi Douban bắt đầu mở điểm đánh giá bài hát Cung Hỷ Phát Tài thì số điểm cao nhất đã lên đến 9.8. Còn nhớ bài hát solo năm ngoái của Cung Tuấn là Sweet, lúc bắt đầu mở đánh giá cũng đã đạt được số điểm rất khả quan, lên tới 9.3 điểm.

Giữa một rừng tài nguyên trong Hoa Ngữ, Cung Tuấn không quá chật vật để tìm kiếm chỗ đứng của mình. Chính nhờ thực lực ngày càng nâng cao đã giúp nam diễn viên điển trai dần chiếm được vị trí trong lòng khán giả cũng như trong showbiz xứ Trung.