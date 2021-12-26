Bị đồn yêu nhau đã lâu, động thái mới này của Dương Tử được cho là đang âm thầm xác nhận chuyện mình hẹn hò với Tiêu Chiến là sự thật.

Tiêu Chiến và Dương Tử hai ngôi sao đã "lộ hint" hẹn hò khá nhiều, dù cho cả hai liên tục phủ nhận việc này nhưng vì các bằng chứng được đưa ra khá chuẩn xác nên các fan của cặp đôi chỉ còn mong người trong cuộc xác nhận mà thôi.

Tiêu Chiến cúi người, nâng váy giúp Dương Tử vào Đêm hội Weibo 2021

Trước đây, Tiêu Chiến và Dương Tử đã từng bị bắt gặp đi ăn cùng nhau tại một nhà hàng ở Hoành Điếm. Tuy vậy, cùng đi ăn với họ còn có nhiều nhân viên nữa nên cả hai đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò.

Ngoài ra, vào Đêm hội Weibo 2021, khi cặp đôi đạt giải thưởng quan trọng là King và Queen Weibo, nhiều khoảnh khắc tình tứ của họ đã được chụp lại. Lãng mạn và tình tứ nhất phải kể đến là lúc Tiêu Chiến cúi người, nâng váy giúp Dương Tử.

Dương Tửu mặc đơn giản và đeo khẩu trang để đến xem buổi nhạc kịch của Tiêu Chiến

Cũng vì những lần "lộ hint" này mà người hâm mộ đang "đứng ngồi không yên" với thông tin Dương Tử đã đến xem buổi nhạc kịch Như Mộng Chi Mộng của Tiêu Chiến. Tuy khác với vẻ lộng lẫy thường ngày khi chỉ mặc giản dị và đội nón, đeo khẩu trang kín mặt thì nữ diễn viên vẫn không khó bị nhận ra.

Hoa chúc mừng mà Dương Tử gửi đến cho Tiêu Chiến

Ngoài ra, như thể "sợ" công chúng không biết được hành tung của mình, trước đó Dương Tử còn gửi hoa chúc buổi diễn thành công đến cho Tiêu Chiến. Ngay sau đó, MXH Trung lại được dịp xôn vào vì động thái này của nữ diễn viên chẳng khác nào đang "ngấm ngầm" tuyên bố sở hữu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-am-tham-xac-nhan-phim-gia-tinh-that-voi-tieu-chien-443163.html