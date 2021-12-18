Những nữ diễn viên Cbiz thu hút lượt xem cao nhất trên Douyin: Dương Tử vượt mốc 60 tỷ, 'vượt mặt' các đàn chị

Mới đây, một trang giải trí lớn ở Trung Quốc đã công bố những nữ diễn viên Trung Quốc có lượt xem cao nhất trên nền tảng Douyin. Họ đều là những ngôi sao có lưu lượng cao và sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu thông qua các bộ phim nổi đình, nổi đám trong thời gian gần đây.

Dương Tử trở thành nữ minh tinh đầu tiên có lượt xem Douyin cán mốc 60 tỷ. Đây là con số khủng khiến người hâm mộ của cô vô cùng tự hào và vui mừng. Trước đó, nữ diễn viên cũng là nữ nghệ sĩ Cbiz đầu tiên xác lập kỉ lục phá 40 tỷ lượt xem trên Douyin.

Thời gian vừa qua Dương Tử "gây sốt" với sự trở lại trong bộ phim truyền hình "Nữ bác sĩ tâm lý". Phim nhanh chóng xác lập những thành tích khủng trên các bảng xếp hạng. Ngoài ra, các bộ phim, các sự kiện, các hoạt động của nữ diễn viên đều nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Trung và quốc tế. Qua đó, không ai có thể phủ nhạn được cô nàng vẫn duy trì được sức nóng và tầm ảnh hưởng của mình.

Triệu Lệ Dĩnh

Hồi tháng 6 vừa qua, Triệu Lệ Dĩnh đang là nữ minh tinh đầu tiên có lượt xem Douyin phá 50 tỷ. Tuy nhiên, thành tích này đã bị đàn em Dương Tử lật đổ và vươn lên nắm giữ ngôi vương. Dù vậy, cô nàng vẫn là nữ minh tinh lưu lượng trên đều khiến người hâm mộ vô cùng tự hào khi liên tiếp xác lập những thành tích khủng mà không phải ai cũng có thể làm được.

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang rất hăng hái với liên tiếp các sản phẩm được ra mắt. Bộ phim "Ai là hung thủ" do cô thủ vai chính đang được phát sóng và mỗi tập phim đều được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Dương Mịch

Vừa qua, Dương Mịch "gây bão" với bộ phim truyền hình "Hộc Châu phu nhân". Sở hữu cách diễn xuất chắc tay, cùng nét đẹp thông mình, nữ diễn viên đã thể hiện thành công kĩ năng diễn xuất của mình và đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc. Bộ phim đạt nhiều thành tích ấn tượng khi lên sóng.

Hiện tại, Dương Mịch chuẩn bị "sánh đôi" cùng đàn em điển trai Hứa Khải trong bộ phim tình cảm lãng mạn "Định luật tình yêu 80/20" sắp được phát sóng.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Nữ diễn viên luôn duy trì lượng tác phẩm rất ổn định và hai bộ phim truyền hình ra mắt trong năm nay đều được khán giả đón nhận. Ngoài "Trường Ca Hành", Địch Lệ Nhiệt Ba còn khiến khán giả thổn thức với vai Kiều Tinh Tinh trong bộ phim tình cảm "Em là niềm kiêu hãnh", đóng cặp cùng nam thần Dương Dương.

Sắp tới, Nhiệt Ba đã sử dụng hai tuyệt phẩm trên để củng cố hơn nữa vị trí tiểu hoa của mình. Bên cạnh đó, hai dự án vừa mới đóng máy gần đây là "An Lạc truyện" và "Ngự giao ký" đều là những bộ phim cổ trang cấp S, có tiềm năng thu hút khán giả vô cùng lớn.