Triệu Lệ Dĩnh hoá hình tượng 'sói đội lốt cừu' khiến dân tình 'lạnh sống lưng'

Sao quốc tế 18/12/2021 08:30

Trong bộ phim "Ai là hung thủ" đang được phát sóng trong thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh nhận được lời khen ngợi về diễn xuất khi lột tả tính cách nhiều màu sắc của nhân vật phản diện.

Triệu Lệ Dĩnh được biết đến là nàng tiểu hoa đán không chỉ xinh đẹp mà còn nhận được đánh giá cao về diễn xuất. Nữ diễn viên luôn dành hết mình để lột tả cảm xúc và tính cách của nhân vật. Đồng thời, khán giả đã đặt nhiều kỳ vọng và phấn khích sau màn tái xuất trong bộ phim truyền hình "Ai là hung thủ".

Đảm nhận vai nữ chính "nặng trịch" trong bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác so với những vai diễn trước đây của mình. 

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Triệu Lệ Dĩnh hoá thân thành nhân vật bác sĩ đầy bí ẩn trong 'Ai là hung thủ' - Ảnh: Internet

Theo đánh giá của phần đông cư dân mạng, nữ diễn viên đã có nhiều tiến bộ trong kỹ năng diễn xuất lần này, đặc biệt trong cách thoại. Xuất hiện ngày đầu phim là hình ảnh một bác sĩ tâm lý với vẻ ngoài xinh đẹp, hiền lành và rất tận tâm với công việc.

Song, đến đêm xuống, Thẩm Vũ lại trở thành một con người khác hoàn toàn có nhiều bí ẩn xung quanh. Những tập đầu phim, nữ diễn viên mang đến cho khán giả một cảm giác nửa chính, nửa tà, không biết nhân vật Thẩm Vũ này nằm ở phe chính diện hay phản diện bởi ánh mắt thâm sâu khó lường nhưng nụ cười vẫn vô cùng ngọt ngào.

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Trong những tập đầu tiên, nữ diễn viên mang hình tượng ngọt ngào và khả ái - Ảnh: Internet

Cho tới khi bộ phim chiếu được quá nửa, khán giả đều chắc chắn rằng nhân vật Thẩm Vũ (Triệu Lệ Dĩnh) thuộc phe phản diện hoàn toàn. Càng về sau, Triệu Lệ Dĩnh càng lột tả được những cảm xúc của nhân vật có tâm lý vặn vẹo, vừa ác, vừa điên. Không chỉ âm trầm mà dần dần càng tàn độc, ánh mắt hay cái nhếch miệng cũng thấy sợ. 

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Nụ cười nham hiểm khiến ai nấy 'lạnh sống lưng' - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Triệu Lệ Dĩnh đã thoát khỏi cái bóng của những vai diễn ngọt ngào, đáng yêu mà thay vào đó hóa thân vào nhân vật thông minh nhưng bí ẩn. Bên trong có dã tâm độc ác, tâm lý có vấn đề được che lấp bởi vẻ ngoài xinh đẹp và thánh thiện.

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Mới đây, một bài viết trên trang Sohu đã bàn về nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh và đàn chị cùng ngành qua một bức ảnh chụp chung.

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