Chỉ đảm nhận vai phụ trong Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư 'ẵm' hẳn giải 'Ngôi sao Châu Á' danh giá

Sao quốc tế 18/12/2021 14:19

Triệu Lộ Tư bất ngờ vượt qua nhiều gương mặt Châu Á để đoạt giải Asian Star Prize (ngôi sao Châu Á) tại Seoul International Drama Awards 2021 với vai diễn công chúa Lý Lạc Yên trong phim "Trường Ca Hành".

Trong năm 2020, Triệu Lộ Tư khá thành công và thể hiện được trọn vẹn năng lực diễn xuất của mình thông qua 3 bộ phim là "Trường Ca Hành", "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" và "Quốc tử giám có một nữ đệ tử". Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, nữ diễn viên 9x vinh danh mang về hàng loạt giải thưởng. 

Đáng chú ý là Triệu Lộ Tư đã tạo nên bất ngờ lớn với bộ phim "Trường Ca Hành" chỉ với vai trò là nữ phụ. Nhân vật Lý Lạc Yên cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên này dám thay đổi mình và hoá thân thành một cô nàng mạnh mẽ, không yếu đuối, có cá tính riêng. Thậm chí trong một số khoảnh khắc, Triệu Lộ Tư dường như lấn lướt luôn cả vai chính, khi đó là Địch Lệ Nhiệt Ba.

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Triệu Lộ Tư hiện là ngôi sao trẻ đầy triển vọng của nền điện ảnh Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Triệu Lộ Tư bất ngờ vượt qua nhiều gương mặt Châu Á để đoạt giải Asian Star Prize (ngôi sao Châu Á) tại Seoul International Drama Awards 2021 với vai diễn công chúa Lý Lạc Yên trong phim "Trường Ca Hành". Được biết, giải thưởng này đã được thành lập từ năm 2019, danh sách dựa trên 30% giám khảo đánh giá và 70% khán giả bình chọn. Vậy nên, cô nàng đã phần nào khiến cho những ai thiếu thiện cảm với mình có một cái nhìn khác. 

Bên cạnh đó, vai diễn Tang Kỳ trong bộ phim "Quốc tử giám có một nữ đệ tử" cũng góp phần giúp bộ phim giúp đạt top 5 phim cổ trang được yêu thích trên nền tảng chiếu bản quyền của bộ phim. Cuối cùng là bộ phim "Trần thiên thiên trong lời đồn" (vai diễn Trần Thiên Thiên) đạt giải Phim truyền hình nước ngoài được người dùng đăng ký xem nhiều nhất trên app Tving của Hàn Quốc. 

trieu lo tu 1Chỉ đảm nhận vai phụ trong Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư 'ẵm' hẳn giải 'Ngôi sao Châu Á' danh giá - Ảnh 3
Năm 2021, nữ diễn viên đạt giải ngôi sao Châu Á qua vai nữ phụ 'Trường ca hành' - Ảnh: Internet

Đây là một năm "bội thu" giải thưởng danh giá đối với Triệu Lộ Tư. Năm tới, Triệu Lộ Tư sẽ có đến 3 dự án mới được lên sóng, trong đó bộ phim "Thả thí thiên hạ" hợp tác cùng Dương Dương nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao Hoa ngữ Trường Ca Hành phim Trung Quốc làng sao

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