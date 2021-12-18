Chỉ đảm nhận vai phụ trong Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư 'ẵm' hẳn giải 'Ngôi sao Châu Á' danh giá

Trong năm 2020, Triệu Lộ Tư khá thành công và thể hiện được trọn vẹn năng lực diễn xuất của mình thông qua 3 bộ phim là "Trường Ca Hành", "Trần Thiên Thiên trong lời đồn" và "Quốc tử giám có một nữ đệ tử". Với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, nữ diễn viên 9x vinh danh mang về hàng loạt giải thưởng.

Đáng chú ý là Triệu Lộ Tư đã tạo nên bất ngờ lớn với bộ phim "Trường Ca Hành" chỉ với vai trò là nữ phụ. Nhân vật Lý Lạc Yên cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên này dám thay đổi mình và hoá thân thành một cô nàng mạnh mẽ, không yếu đuối, có cá tính riêng. Thậm chí trong một số khoảnh khắc, Triệu Lộ Tư dường như lấn lướt luôn cả vai chính, khi đó là Địch Lệ Nhiệt Ba.