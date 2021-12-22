Dương Tử từng 'suýt' bị Quan Hiểu Đồng 'đá bay' khỏi Hương Mật Tựa Khói Sương?

Sao quốc tế 22/12/2021 10:35

Với thành công ngoài mong đợi của Hương Mật Tựa Khói Sương, ít ai ngờ rằng Dương Tử chỉ là sự lựa chọn dự bị mà thôi.

Bộ 3 diễn viên chính của Hương Mật Tựa Khói SươngDương Tử, Đặng Luân và La Vân Hi đều trở thành sao sau sự thành công ngoài mong đợi của bộ phim vào năm 2018. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, bộ phim đã lấy đi biết bao nước mắt của khán giả bởi những tình tiết ngược tâm cùng diễn xuất vô cùng xuất thần của các diễn viên.

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Thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương đã đưa tên tuổi của dàn diễn viên lên một tầm cao mới - Ảnh: Internet

Tuy vậy, ít ai ngờ rằng Dương Tử chỉ là sự lựa chọn thứ yếu cho vai diễn Cẩm Mịch mà thôi. Ban đầu, NSX đã phân vân giữa 3 gương mặt là Quan Hiểu Đồng, Lý Thấm và Dương Tử. Nhưng ngoại hình của nhân vật là đáng yêu và tinh nghịch nên Lý Thấm đã bị loại. Vì vậy, NSX quyết định chọn Quan Hiểu Đồng vì so với Dương Tử cô có danh tiếng hơn cả và nhan sắc cũng ăn đứt.

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Quan Hiểu Đồng từ chối vai Cẩm Mịch vì đã vướng vào lịch trình của drama thanh xuân Cực Quang Chi Luyến - Ảnh: Internet

Quan Hiểu Đồng sau đó được mời cho vai này, nhưng nữ diễn viên lại cự tuyệt vì đã vướng vào lịch trình của drama thanh xuân Cực Quang Chi Luyến. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Quan Hiểu Đồng vốn từ chối vì Đặng Luân thì đúng hơn vì nam diễn viên lúc này khá ít tiếng tăm và họ cũng không biết nhau nên cô sợ khó hợp tác.

Sau khi thông tin này được lan truyền, nhiều người hâm mộ của tiểu thuyết và cả phim Hương Mật Tựa Khói Sương đã lên tiếng cảm ơn Quan Hiểu Đồng vì diễn xuất của cô khá thất thường, ít được lòng người xem.

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Sau Hương Mật Tựa Khói Sương, Dương Tử còn tiếp tục 'thắng lớn' với Cá Mực Hầm Mật - Ảnh: Internet

Phía Dương Tử thì khác, cô thành sao chỉ trong một đêm. Sau Hương Mật Tựa Khói Sương, nữ diễn viên còn tiếp tục "thắng lớn" với Cá Mực Hầm Mật khi đóng chung với Lý Hiện. Diễn xuất của cô còn được so sánh với Tôn Lệ, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh,...

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