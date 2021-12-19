Khán giả chê phim của Dương Tử 'đầu voi đuôi chuột', bị điều tra vì sai yếu tố tâm lý

Sao quốc tế 19/12/2021 08:00

Từng được kỳ vọng tạo "bão" trong dịp cuối năm 2021 nhưng mức độ thảo luận của bộ phim lại không được như mong đợi, đến lúc phim kết thúc vẫn có rất nhiều ý kiến chê nhiều hơn khen.

Theo đó, "Nữ bác sĩ tâm lý" do Dương Tử Tỉnh Bách Nhiên thủ vai chính đã chính thức phát sóng những tập cuối cùng vào tối ngày 17/12. Tuy nhiên, từng được kỳ vọng tạo "bão" trong dịp cuối năm 2021 nhưng mức độ thảo luận của bộ phim lại không được như mong đợi, đến lúc phim kết thúc vẫn có rất nhiều ý kiến chê nhiều hơn khen.

Theo đó, "Nữ bác sĩ tâm lý" đã chính thức phát sóng những tập cuối cùng vào tối ngày 17/12. Tại phần thảo luận, hàng loạt các bình luận chê phim "đầu voi đuôi chuột", "kết thúc vớ vẩn"... Bên cạnh đó, bộ phim cũng chỉ được chấm 5.1 điểm trên Douban. Đây được xem là một điểm số ở mức trung bình.

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'Nữ bác sĩ tâm lý' kết thúc trong sự chê bai của khán giả - Ảnh: Internet
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Bộ phim do Dương Tử thủ vai nữ chính nhận mức điểm trung bình trên Douban - Ảnh: Internet

Ngoài ra, bộ phim này bất ngờ bị điều tra vì sai yếu tố tâm lý. Cụ thể, 1 bài viết đăng ảnh chụp bài viết của 2 chuyên gia tâm lý có bằng IPA ở trong vòng bạn bè lên tiếng chỉ trích phim "Nữ bác sĩ tâm lý" làm sai chuyên môn khiến mọi người trong nghề bị IPA điều tra. Ngay sau khi điều tra, người ta biết được các chuyên gia có bằng cấp IPA và những ứng cử viên ở Trung Quốc không có 1 ai tham gia cố vấn cho bộ phim này.

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Các chuyên gia có bằng cấp IPA và những ứng cử viên ở Trung Quốc không có 1 ai tham gia cố vấn cho bộ phim này - Ảnh: Internet

China Daily đưa tin về phim (dùng tiếng Anh) có nói phim có "10 trường hợp phân tâm học", bị báo cáo lên IPA. Các chuyên gia có bằng cấp IPA ở Trung Quốc bị điều tra hàng loạt vì bị nghi ngờ trình độ. Sau đó China Daily cũng đã nhanh chóng sửa lại "trường hợp phân tâm học" thành "trường hợp cố vấn".

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Bộ phim không hề mời chuyên gia tâm lý cố vấn cho phim mà chỉ thuê người cố vấn - Ảnh: Internet

Nói cách khác, phim "Nữ bác sĩ tâm lý" của Dương Tử không hề mời chuyên gia tâm lý cố vấn cho phim mà chỉ thuê người cố vấn. Người cố vấn tiền lương chỉ bằng 1 nửa chuyên gia tâm lý, và muốn hành nghề phải có sự chỉ đạo từ chuyên gia tâm lý mới có thể cố vấn cho khách hàng.

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Từ khóa:   Dương Tử Nữ bác sĩ tâm lý phim Trung Quốc sao Hoa ngữ Tỉnh Bách Nhiên

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