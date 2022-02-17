Hé lộ loạt ảnh của Lưu Diệc Phi đẹp rạng ngời như 'tiên tử' trong 'Mộng Hoa Lục'

Sao quốc tế 17/02/2022 09:31

Bộ phim "Mộng Hoa Lục" mà Lưu Diệc Phi tham gia dù chưa lên sóng nhưng đã gây được sự chú ý bởi tạo hình "đỉnh cao" của nữ diễn viên.

Mặc dù chưa lên sóng, nhưng bộ phim "Mộng Hoa Lục" đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng xứ Trung. Bộ phim này gây chú ý một phần vì nó đánh dấu sự tái xuất của người đẹp Lưu Diệc Phi trong mảng truyền hình cổ trang. 

Trước đó, nữ điên viên từng "làm mưa làm gió" với công chúng qua 2 vai diễn kinh điển là Tiểu Long Nữ (Thần Điêu Đại Hiệp) và Vương Ngữ Yên (Thiên Long Bát Bộ). Vẻ đẹp như hoa như ngọc của cô luôn nằm trong top mỹ nhân cổ trang của Cbiz. Đặc biệt, khi tham gia Thần Điêu Đại Hiệp, tạo hình Tiểu Long Nữ của cô đẹp tới mức tác giả Kim Dung dành lời khen không dứt. Công chúng đã ưu ái dành cho mỹ nhân danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" qua những vai diễn để đời này.

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Tạo hình của Lưu Diệc phim trong bộ phim 'Mộng Hoa Lục' - Ảnh: Internet

Mới đây, tạo hình của Lưu Diệc Phi trong phim được nhà sản xuất tiết lộ trong loạt hình ảnh từ hậu phim trường. Bộ ảnh cũng đã chứng minh đẳng cấp mỹ nhân cổ trang của nữ diễn viên. Có thể thấy, Lưu Diệc Phi vẫn "trung thành" với hình ảnh dịu dàng, trang nhã.

Với phản hồi tích cực ban đầu về tạo hình trong "Mộng hoa lục", người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là lần trở lại thành công của Lưu Diệc Phi sau nhiều năm vắng bóng ở mảng truyền hình, một lần nữa khẳng định vị thế "đỉnh lưu" trong làng giải trí Hoa Ngữ.

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Vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi dường như bất biến theo năm tháng - Ảnh: Cắt từ video

"Mộng Hoa Lục" kể về nữ chính Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) - cô chủ một quán trà không may bị hôn phu (Trần Hiểu) từ hôn. Tên này trước đó đã đậu Thám Hoa (hạng 3) cuộc thi Đình, sau đó dọn lên kinh thành sinh sống. Phẫn nộ xen lẫn thất vọng, nữ chính lên chốn kinh thành xa hoa để tìm lại kẻ đã phụ tình mình năm xưa, làm rõ mọi chuyện. Trên đường đi, Phán Nhi đã cứu giúp nhiều người phụ nữ khác cũng phải chịu thiệt thòi.

Lưu Diệc Phi thời thượng và sang chảnh trên bìa tạp chí tháng 3, không hổ danh xưng 'thần tiên tỷ tỷ'

Lưu Diệc Phi thời thượng và sang chảnh trên bìa tạp chí tháng 3, không hổ danh xưng 'thần tiên tỷ tỷ'

Với nhan sắc không góc chết này, Lưu Diệc Phi được nhiều người nhận xét cô chẳng cần làm gì mà chỉ thở thôi cũng ngùn ngụt khí chất.

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