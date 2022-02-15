Lưu Diệc Phi thời thượng và sang chảnh trên bìa tạp chí tháng 3, không hổ danh xưng 'thần tiên tỷ tỷ'

Với nhan sắc không góc chết này, Lưu Diệc Phi được nhiều người nhận xét cô chẳng cần làm gì mà chỉ thở thôi cũng ngùn ngụt khí chất.

Bộ ảnh mới nhất của Lưu Diệc Phi chụp cho tạp chí Marie Claire tháng 3 - số khai quý đã chính thức được trình làng. Ngoài khí chất sang chảnh vốn có, dân tình còn thay nhau xuýt xoa nhan sắc của nữ minh với thần thái sắc lẹm cùng dung nhan tuyệt mỹ. Ở lần xuất hiện này trên Marie Clarie, Lưu Diệc Phi xuất hiện trên tận 3 bìa Cách đây không lâu, có thông tin cho rằng Lưu Diệc Phi sẽ không được nhãn hàng Louis Vuitton gia hạn hợp đồng đại sứ toàn cầu nữa. Tuy nhiên, thông qua lần xuất hiện này trên Marie Claire, mọi nghi ngờ đã bị xóa bỏ vì chính LV là bên đã chi mạnh đẩy bìa cho nữ minh tinh này.

Chiều cao nổi bật là một điểm cộng to lớn cho Lưu Diệc Phi ở các shoot hình toàn thân Như mọi khi, Lưu Diệc Phi luôn chuộng pose dáng ở góc mặt 3/4 của mình. Ở góc độ này, nữ minh tinh họ Lưu có thể khoe được sóng mũi cao vút của mình mà không lo khuôn mặt xinh đẹp không thể xuất hiện rõ trên bức ảnh. Góc mặt 3/4 được Lưu Diệc Phi ưa chuộng hơn hẳn trong bộ hình lần này Thời gian qua, Lưu Diệc Phi không có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật ngoài lần hợp tác với Disney trong bộ phim live action Mulan. Tuy vậy, Mulan của Lưu Diệc Phi lại flop thê thảm vì ngay từ khi có thông tin cô sẽ đóng chính, hàng loạt fan của nguyên tác đã ra sức phản đối vì ai cũng hiểu rõ kỹ năng diễn xuất của Lưu Diệc Phi thật sự không có chỗ nào khen được.

Tuy chỉ là ảnh đen trắng, án nhìn sắc lẹm của Lưu Diệc Phi cũng đủ để làm người xem ngạt thở Bất chấp sự thất bại của tác phẩm Hollywood, Lưu Diệc Phi vẫn là "con cưng" của nhiều nhãn hàng thời trang. Tuy thất bại về mặt diễn xuất là điều có thể thấy rõ, nhưng không ai có thể phủ nhận được nhan sắc và độ phủ sóng của cái tên Lưu Diệc Phi trên thị trường Trung Quốc và Quốc Tế. Dù 'flop dập mặt' ở Mulan, công chúng vẫn ngóng trông Lưu Diệc Phi ở những làn xuất hiện tiếp theo Ảnh: Weibo

Nghe lời đạo diễn, Lưu Diệc Phi không ngần ngại diện luôn mặt mộc thử vai Cách đây không lâu, video ghi lại cảnh nữ diễn viên Lưu Diệc Phi đi thử vai cho Hoa Mộc Lan khiến dân tình không khỏi xuýt xao và ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp xứng danh "tường thành nhan sắc" Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-diec-phi-thoi-thuong-va-sang-chanh-tren-bia-tap-chi-thang-3-khong-ho-danh-xung-than-tien-ty-ty-450212.html