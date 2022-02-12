Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp?

Sao quốc tế 12/02/2022 16:32

Nhan sắc đẳng cấp của mẹ ruột Lưu Diệc Phi khiến netizen phải trầm trồ.

Suốt 3 thập kỷ qua, làng giải trí Hoa ngữ luôn tự hào khi có một "thần tiên tỷ tỷ" là Lưu Diệc Phi. Bước ra từ bộ phim "Thần điêu đại hiệp", người đẹp họ Lưu đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng tài năng diễn xuất thần sầu cùng nhan sắc được ví như "tiên nữ hạ phàm". Nàng "Tiểu Long Nữ" thậm chí còn lấn sân sang cả thị trường thế giới bằng bộ phim "Hoa Mộc Lan".

Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 1

Cách đây vài năm, Lưu Diệc Phi trong một lần trả lời phỏng vấn đã thẳng thừng mà nhận định: "Trong gia đình, tôi là người xấu nhất". Quả thật, khi ngắm nhìn những hình ảnh của mẹ ruột cô - nữ diễn viên Lưu Hiểu Lợi, ai ai cũng phải trầm trồ vì sắc vóc lẫn thần thái đỉnh cao.

Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 2

 Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 3

 Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 4

Lưu Hiểu Lợi có gương mặt thanh tú, các đường nét đều hài hòa và nhẹ nhàng. Bà sở hữu đôi lông mày lá liễu cùng cặp mắt to tròn sâu thẳm. Sống mũi cao cùng nụ cười tươi tắn đã giúp cho mẹ của Lưu Diệc Phi trở nên xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh. Khi nhìn những tấm hình này, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi bà, quả không hổ danh là mẹ của "Tiểu Long Nữ đẹp nhất Cbiz".

Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 5

Chụp chung khung hình với Lưu Diệc Phi, bà thậm chí còn lu mờ cả con gái "Thần tiên tỷ tỷ" của mình.

 Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 6

 Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 7

Có sự nghiệp đình đám của 1 diễn viên múa, Lưu Hiểu Lợi cũng gây được tiếng dung mạo trời ban, khí chất mà con gái cũng khó bì kịp. 

Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 8

Tấm ảnh bà Lưu Hiểu Lợi đứng cùng Thư Sướng - bạn thân Lưu Diệc Phi khiến ai cũng ngạc nhiên, tưởng rằng 2 người bằng tuổi nhau. Visual của bà Lưu khiến dân tình ngỡ tưởng bà chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi.

Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 9

Quả thật mỹ nhân Thần Điêu Đại Hiệp hưởng trọn gen đẹp của mẹ, từ ánh mắt cho đến sống mũi.

Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 10

Lưu Hiểu Lợi sinh năm 1959, khi còn trẻ bà là nghệ sĩ múa tài năng từng đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Bà Lưu từng là giảng viên chuyên ngành múa tại Học viện ca kịch Vũ Hán, đi lưu diễn tại nhiều nơi trên thế giới.

Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 11

 Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 12

Nhờ học múa từ nhỏ, bà Lưu sở hữu thân hình mảnh mai, thon gọn. Hiện tài dù đã bước sang tuổi 60, bà vẫn giữ được nét tươi trẻ, thần thái sang trọng, quý phái.

Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 13

 Lộ diện nhan sắc của mẹ Lưu Diệc Phi: Khí chất thế nào mà con gái cũng khó bì kịp? - Ảnh 14

Khi Lưu Diệc Phi bước vào giới nghệ thuật, bà Lưu dành nhiều thời gian bên con gái, giúp cô quản lý công việc. Không khó để bắt gặp hai mẹ con đi cùng nhau, dù tuổi tác đã cao nhưng mẹ Lưu Diệc Phi vẫn thu hút sự chú ý của truyền thông.

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