Nhắc đến Lưu Diệc Phi, giới báo chí xứ Trung đã không tiếc lời khen ngợi về khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ của cô suốt nhiều thập kỷ. Đến nay, dù nữ diễn viên đã 34 tuổi, nhưng nhan sắc đỉnh cao của người đẹp "Thần Điêu Đại Hiệp" dường như không hề thay đổi, thậm chí còn tăng thêm vài phần trưởng thành và mặn mà.

Sở hữu nhan sắc thanh thoát, mang theo “tiên khí”, ánh mắt long lanh và sự tao nhã dường như đã “ngấm” vào máu của nữ diễn viên. Không phải tự nhiên mà người hâm mộ lại gọi cô với biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”, mà đây là một sự thừa nhận về vẻ đẹp sánh ngang với tiên nữ, có một không hai trên thế gian