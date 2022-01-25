Được mệnh danh là nàng “Tiểu Long Nữ” xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ, Lưu Diệc Phi đã trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc của giới giải trí xứ Trung suốt nhiều thập kỷ.
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Nhắc đến Lưu Diệc Phi, giới báo chí xứ Trung đã không tiếc lời khen ngợi về khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ của cô suốt nhiều thập kỷ. Đến nay, dù nữ diễn viên đã 34 tuổi, nhưng nhan sắc đỉnh cao của người đẹp "Thần Điêu Đại Hiệp" dường như không hề thay đổi, thậm chí còn tăng thêm vài phần trưởng thành và mặn mà.
Sở hữu nhan sắc thanh thoát, mang theo “tiên khí”, ánh mắt long lanh và sự tao nhã dường như đã “ngấm” vào máu của nữ diễn viên. Không phải tự nhiên mà người hâm mộ lại gọi cô với biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”, mà đây là một sự thừa nhận về vẻ đẹp sánh ngang với tiên nữ, có một không hai trên thế gian
Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền những tấm ảnh chụp Lưu Diệc Phi trong một sự kiện. Dù chỉ là những khoảnh khắc được chụp bằng camera thường nhưng nhan sắc của "thần tiên tỷ tỷ" lại kiều diễm đến mức khiến ai nấy đều không thể rời mắt.
Điều thu hút khán giả là thần thái thanh thoát, nhẹ nhàng mà quyến rũ, vừa dịu dàng nhưng lại rất quyền lực của Lưu Diệc Phi. Góc nghiêng "thần thánh" cùng khí chất "bức người" của nàng "Tiểu Long Nữ" đã đốn tim người hâm mộ chỉ bằng vài bức ảnh chưa qua chỉnh sửa.
Trong ảnh, Lưu Diệc Phi mặc một bộ vest nữ màu đen đơn giản mà vẫn vô cùng sang trọng. Mái tóc dài được làm xoăn và đôi hoa tai ngọc trai của nữ diễn viên khiến cô tăng thêm phần đằm thắm, khí chất.