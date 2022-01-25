Lưu Diệc Phi khiến fan hâm mộ bấn loạn với nhan sắc xinh đẹp bất chấp cam thường ở tuổi 34

Sao quốc tế 25/01/2022 12:00

Được mệnh danh là nàng “Tiểu Long Nữ” xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ, Lưu Diệc Phi đã trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc của giới giải trí xứ Trung suốt nhiều thập kỷ.

Nhắc đến Lưu Diệc Phi, giới báo chí xứ Trung đã không tiếc lời khen ngợi về khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ của cô suốt nhiều thập kỷ. Đến nay, dù nữ diễn viên đã 34 tuổi, nhưng nhan sắc đỉnh cao của người đẹp "Thần Điêu Đại Hiệp" dường như không hề thay đổi, thậm chí còn tăng thêm vài phần trưởng thành và mặn mà. 

Lưu Diệc Phi khiến fan hâm mộ bấn loạn với nhan sắc xinh đẹp bất chấp cam thường ở tuổi 34 - Ảnh 1

Sở hữu nhan sắc thanh thoát, mang theo “tiên khí”, ánh mắt long lanh và sự tao nhã dường như đã “ngấm” vào máu của nữ diễn viên. Không phải tự nhiên mà người hâm mộ lại gọi cô với biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”, mà đây là một sự thừa nhận về vẻ đẹp sánh ngang với tiên nữ, có một không hai trên thế gian

Lưu Diệc Phi khiến fan hâm mộ bấn loạn với nhan sắc xinh đẹp bất chấp cam thường ở tuổi 34 - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung đang lan truyền những tấm ảnh chụp Lưu Diệc Phi trong một sự kiện. Dù chỉ là những khoảnh khắc được chụp bằng camera thường nhưng nhan sắc của "thần tiên tỷ tỷ" lại kiều diễm đến mức khiến ai nấy đều không thể rời mắt.

Lưu Diệc Phi khiến fan hâm mộ bấn loạn với nhan sắc xinh đẹp bất chấp cam thường ở tuổi 34 - Ảnh 3

Điều thu hút khán giả là thần thái thanh thoát, nhẹ nhàng mà quyến rũ, vừa dịu dàng nhưng lại rất quyền lực của Lưu Diệc Phi. Góc nghiêng "thần thánh" cùng khí chất "bức người" của nàng "Tiểu Long Nữ" đã đốn tim người hâm mộ chỉ bằng vài bức ảnh chưa qua chỉnh sửa.

Lưu Diệc Phi khiến fan hâm mộ bấn loạn với nhan sắc xinh đẹp bất chấp cam thường ở tuổi 34 - Ảnh 4

Trong ảnh, Lưu Diệc Phi mặc một bộ vest nữ màu đen đơn giản mà vẫn vô cùng sang trọng. Mái tóc dài được làm xoăn và đôi hoa tai ngọc trai của nữ diễn viên khiến cô tăng thêm phần đằm thắm, khí chất. 

Lưu Diệc Phi khiến fan hâm mộ bấn loạn với nhan sắc xinh đẹp bất chấp cam thường ở tuổi 34 - Ảnh 5
Dương Mịch khoe nhan sắc đỉnh cao, chân dài eo thon, thần thái cực đỉnh trong phim mới

Dương Mịch khoe nhan sắc đỉnh cao, chân dài eo thon, thần thái cực đỉnh trong phim mới

Với đôi chân thon dài, vòng eo con kiến cùng gương mặt xinh đẹp, Dương Mịch dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Thời trang của Lưu Diệc Phi diễn xuất của lưu diệc phi

TIN LIÊN QUAN

Dương Mịch khoe nhan sắc đỉnh cao, chân dài eo thon, thần thái cực đỉnh trong phim mới

Dương Mịch khoe nhan sắc đỉnh cao, chân dài eo thon, thần thái cực đỉnh trong phim mới

Chạm ngưỡng U50, người đẹp 'Ngọc nữ tâm kinh' Thư Kỳ vẫn khiến netizen CHOÁNG vì một điểm

Chạm ngưỡng U50, người đẹp 'Ngọc nữ tâm kinh' Thư Kỳ vẫn khiến netizen CHOÁNG vì một điểm

Hari Won gây sốc khi chia sẻ từng bị sàm sỡ rất nhiều lần trong quá khứ nhưng không dám cho ai biết

Hari Won gây sốc khi chia sẻ từng bị sàm sỡ rất nhiều lần trong quá khứ nhưng không dám cho ai biết

Sốc: 'Mỹ nam Vbiz' bị bạn gái tung đoạn tin nhắn "nhạy cảm" rủ rê làm "chuyện tế nhị" cùng người yêu cũ?

Sốc: 'Mỹ nam Vbiz' bị bạn gái tung đoạn tin nhắn "nhạy cảm" rủ rê làm "chuyện tế nhị" cùng người yêu cũ?

'Tất tần tật' 'kho đồ' hở bạo của Miss Grand Thùy Tiên trên đất Thái: CĐM hài hước trêu 'trông giống cây kem ốc quế'

'Tất tần tật' 'kho đồ' hở bạo của Miss Grand Thùy Tiên trên đất Thái: CĐM hài hước trêu 'trông giống cây kem ốc quế'

Miss Grand Thùy Tiên khiến fan ngán ngẩm với chiếc váy như quấn khố cùng lối trang điểm già nua khó hiểu

Miss Grand Thùy Tiên khiến fan ngán ngẩm với chiếc váy như quấn khố cùng lối trang điểm già nua khó hiểu

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 7 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào