Sốc: 'Mỹ nam Vbiz' bị bạn gái tung đoạn tin nhắn "nhạy cảm" rủ rê làm "chuyện tế nhị" cùng người yêu cũ?

Đoạn tin nhắn 'tế nhị' được cho là của diễn viên H.N và người yêu cũ đã bị cô gái tự xưng là bạn gái anh tiếp tục đăng tải.

Mới đây, sự việc diễn viên Hiếu Nguyễn bị bạn gái tố có hành vi bạo hành, gây thương tích, chat 'nóng' và "ngủ" cùng bạn gái cũ đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo Pháp luật và bạn đọc đêm 26/12, cô gái tự xưng là bạn gái diễn viên Hiếu Nguyễn (Hương Ga) đã đăng đàn tố cáo anh bạo hành, gây thương tích cho mình và lén lút qua lại, chat sex với người yêu cũ.

Đoạn tin nhắn 'tế nhị' được cho là của diễn viên H.N và người yêu cũ đã bị cô gái tự xưng là bạn gái anh tiếp tục đăng tải.

Bên cạnh những hình ảnh thương tích, cô gái này còn tiếp tục tung thêm ảnh chụp màn hình, clip quay tin nhắn chat sex được cho là của Hiếu Nguyễn và người yêu cũ. Trong đó, hai nhân vật đã nhắn tin bằng những lời lẽ rất nhạy cảm, khiêu dâm và thậm chí có chi tiết rủ rê thêm người để tham gia quan hệ tình dục tập thể.

Trước đó, cô gái tự nhận là bạn gái của nam diễn viên tố cáo: "Sau nhiều lần nổi nóng và chối bay với mình, thì sau khi mình show tin nhắn đó, anh đã phải thừa nhận là có ngủ với người yêu cũ trong khi đang quen mình".

Hiện tại chưa rõ thực hư câu chuyện có chính xác hay không, tuy nhiên phía nam diễn viên vẫn chưa lên tiếng về việc này!

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