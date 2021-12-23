Sau khi Đăng quang Miss Grand International, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên hiện đang ở lại Thái Lan một năm để hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu. Đồng nghĩa với việc người đẹp sẽ phải rời xa ekip makeup cũng như stylist Việt Nam. Điều này khiến nhiều khán giả lo lắng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến phong cách cũng như ấn tượng mà người đẹp đã gây dựng trong thời gian qua.

Thông thường các nàng Hậu xa xứ tham dự cuộc thi sắc đẹp sẽ được ekip chuẩn bị trước trang phục và đồ nghề makeup. Còn với trường hợp Thuỳ Tiên, váy áo của người đẹp hiện chưa được gửi tới Thái Lan nên vấn đề này được BTC Miss Grand lo liệu. Cũng từ thay đổi nhỏ ấy mà xem ra nảy sinh ra một vài vấn đề ''be bé'' nhưng ảnh hưởng không ít tới vẻ ngoài tân Hoa hậu.

Mới đây, Thùy Tiên đã khiến các fan sắc đẹp "hết hồn" khi diện một chiếc đầm trông vô cùng "lạ mắt".

Không chỉ rườm rà và có phần già nua, miếng vải che trước - sau lại quá sẫm màu, rất thô và tương phản rõ ràng với những mảng màu sáng trên trang phục. Kết quả là trông Thuỳ Tiên cứ như đang mặc chiếc khố của trai tráng quê hương

Xuất hiện trên một clip TikTok, đôi môi tều lạ lùng của Thuỳ Tiên khiến ai cũng cảm thấy "khó hiểu". Ở hình ảnh sắc nét, kiểu trang điểm môi tone nude kẻ viền sẫm màu gợi cảm biết bao nhưng dễ trở nên kỳ lạ dưới thước video chất lượng kém khiến nhan sắc của người đẹp như bị cộng thêm vài ba tuổi.

Thùy Tiên đẹp đến nao lòng trước khi đăng quang trên đất Thái - Ảnh: Internet

Ảnh: Tổng hợp, Internet, chụp màn hình