Miss Grand Thùy Tiên khiến fan ngán ngẩm với chiếc váy như quấn khố cùng lối trang điểm già nua khó hiểu

Hậu trường 23/12/2021 10:52

Nhiều netizen Việt còn đùa rằng: 'Có lẽ bây giờ Thùy Tiên đã nhận ra rời xa vòng tay stylist/makeup artist Việt Nam là bão tố'.

Sau khi Đăng quang Miss Grand International, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên hiện đang ở lại Thái Lan một năm để hoàn thành sứ mệnh của một hoa hậu. Đồng nghĩa với việc người đẹp sẽ phải rời xa ekip makeup cũng như stylist Việt Nam. Điều này khiến nhiều khán giả lo lắng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến phong cách cũng như ấn tượng mà người đẹp đã gây dựng trong thời gian qua.

Miss Grand Thùy Tiên khiến fan ngán ngẩm với chiếc váy như quấn khố cùng lối trang điểm già nua khó hiểu - Ảnh 1

Thông thường các nàng Hậu xa xứ tham dự cuộc thi sắc đẹp sẽ được ekip chuẩn bị trước trang phục và đồ nghề makeup. Còn với trường hợp Thuỳ Tiên, váy áo của người đẹp hiện chưa được gửi tới Thái Lan nên vấn đề này được BTC Miss Grand lo liệu. Cũng từ thay đổi nhỏ ấy mà xem ra nảy sinh ra một vài vấn đề ''be bé'' nhưng ảnh hưởng không ít tới vẻ ngoài tân Hoa hậu.

Miss Grand Thùy Tiên khiến fan ngán ngẩm với chiếc váy như quấn khố cùng lối trang điểm già nua khó hiểu - Ảnh 2

Mới đây, Thùy Tiên đã khiến các fan sắc đẹp "hết hồn" khi diện một chiếc đầm trông vô cùng "lạ mắt".

Miss Grand Thùy Tiên khiến fan ngán ngẩm với chiếc váy như quấn khố cùng lối trang điểm già nua khó hiểu - Ảnh 3

Miss Grand Thùy Tiên khiến fan ngán ngẩm với chiếc váy như quấn khố cùng lối trang điểm già nua khó hiểu - Ảnh 4

Không chỉ rườm rà và có phần già nua, miếng vải che trước - sau lại quá sẫm màu, rất thô và tương phản rõ ràng với những mảng màu sáng trên trang phục. Kết quả là trông Thuỳ Tiên cứ như đang mặc chiếc khố của trai tráng quê hương

Miss Grand Thùy Tiên khiến fan ngán ngẩm với chiếc váy như quấn khố cùng lối trang điểm già nua khó hiểu - Ảnh 5

Xuất hiện trên một clip TikTok, đôi môi tều lạ lùng của Thuỳ Tiên khiến ai cũng cảm thấy "khó hiểu". Ở hình ảnh sắc nét, kiểu trang điểm môi tone nude kẻ viền sẫm màu gợi cảm biết bao nhưng dễ trở nên kỳ lạ dưới thước video chất lượng kém khiến nhan sắc của người đẹp như bị cộng thêm vài ba tuổi.

Miss Grand Thùy Tiên khiến fan ngán ngẩm với chiếc váy như quấn khố cùng lối trang điểm già nua khó hiểu - Ảnh 6

Miss Grand Thùy Tiên khiến fan ngán ngẩm với chiếc váy như quấn khố cùng lối trang điểm già nua khó hiểu - Ảnh 7

Miss Grand Thùy Tiên khiến fan ngán ngẩm với chiếc váy như quấn khố cùng lối trang điểm già nua khó hiểu - Ảnh 8

Miss Grand Thùy Tiên khiến fan ngán ngẩm với chiếc váy như quấn khố cùng lối trang điểm già nua khó hiểu - Ảnh 9
 Thùy Tiên đẹp đến nao lòng trước khi đăng quang trên đất Thái - Ảnh: Internet

Ảnh: Tổng hợp, Internet, chụp màn hình

Thủy Tiên bất ngờ “úp mở” chuyện tái hợp với Đan Trường: “Cứ để thời gian trả lời”

Thủy Tiên bất ngờ “úp mở” chuyện tái hợp với Đan Trường: “Cứ để thời gian trả lời”

Không chỉ giữ mối quan hệ vô cùng tốt đẹp sau khi ly hôn, vợ cũ của Đan Trường mới đây còn khiến nhiều khán giả không khỏi hào hứng khi “úp mở” về chuyện tái hợp với Đan Trường.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Thùy Tiên Họp báo Miss Grand International 2021 thùy tiên miss grand

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?