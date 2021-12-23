Thủy Tiên bất ngờ “úp mở” chuyện tái hợp với Đan Trường: “Cứ để thời gian trả lời”

Hậu trường 23/12/2021 10:39

Không chỉ giữ mối quan hệ vô cùng tốt đẹp sau khi ly hôn, vợ cũ của Đan Trường mới đây còn khiến nhiều khán giả không khỏi hào hứng khi “úp mở” về chuyện tái hợp với Đan Trường.

Vào tháng 7 vừa qua, Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên khiến công chúng ngỡ ngàng khi công bố ly hôn sau 8 năm chung sống. Cặp đôi cho biết đã ly hôn trong êm đẹp và không có xích mích nào với nhau. Đúng như thông báo, hậu ly hôn, Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên được khen ngợi với cách hành xử văn minh. Cặp đôi vẫn xem nhau là người thân, không ngại cùng nhau xuất hiện và thường xuyên cùng nhau đưa con trai đi chơi.

Thủy Tiên bất ngờ “úp mở” chuyện tái hợp với Đan Trường: “Cứ để thời gian trả lời” - Ảnh 1

Mới đây, trả lời phỏng vấn trên Giao Thông, doanh nhân Thủy Tiên cho biết lý do là cô và chồng cũ vẫn thoải mái ở bên nhau là vì khi chia tay cả cô và Đan Trường không ai là người có lỗi. Thời điểm còn sống chung, cả hai cũng đã luôn dành cho nhau những điều tốt, chính vì vậy, sau khi tan vỡ, Thủy Tiên và Đan Trường đều có thể thoải mái tự nhiên với người cũ như vậy.

Thủy Tiên bất ngờ “úp mở” chuyện tái hợp với Đan Trường: “Cứ để thời gian trả lời” - Ảnh 2

Vợ cũ Đan Trường cũng không muốn việc ly hôn sẽ ảnh hưởng tâm lý của con trai: “Chuyện chia tay chẳng phải lỗi ở ai, vì thế, không nên căng thẳng với nhau, làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ. Chúng tôi đều là người trưởng thành, muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho tương lai của con nên không bất đồng hay tranh chấp gì hết khi chia tay. Nên bây giờ, tôi và anh Trường vẫn có thể cư xử thoải mái, vui vẻ với nhau”.

Thủy Tiên bất ngờ “úp mở” chuyện tái hợp với Đan Trường: “Cứ để thời gian trả lời” - Ảnh 3

Đặc biệt, khi được hỏi về việc có khả năng “gương vỡ lại lành” hay không, nữ doanh nhân có câu trả lời vô cùng bất ngờ khi cho biết mọi việc cứ để tương lai trả lời: “Mọi việc thôi cứ để tương lai trả lời vậy. Chuyện tình cảm phụ thuộc rất nhiều vào duyên số. Trong cuộc đời, tôi luôn tin vào hai chữ duyên nợ, nhất là trong mối quan hệ vợ chồng. Gặp nhau là duyên, kết hôn là nợ và chia tay khi duyên nợ đã hết. Chuyện tình cảm, không thể phân định ai đúng, ai sai được" - cô chia sẻ

Thủy Tiên bất ngờ “úp mở” chuyện tái hợp với Đan Trường: “Cứ để thời gian trả lời” - Ảnh 4

Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng cho biết từ khi ly hôn, cô chưa từng đề cập việc Đan Trường phải chu cấp cho con và nam ca sĩ luôn có thể đến thăm con bất cứ lúc nào muốn: “Tôi chưa bao giờ đề cập với anh Trường chuyện hỗ trợ vật chất cho con. Việc yêu thương và lo lắng cho con không chỉ là trách nhiệm mà còn xuất phát từ tình cảm của bậc làm cha mẹ. Tôi để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, tùy thuộc vào khả năng của anh ấy”

Thủy Tiên bất ngờ “úp mở” chuyện tái hợp với Đan Trường: “Cứ để thời gian trả lời” - Ảnh 5

Thủy Tiên bất ngờ “úp mở” chuyện tái hợp với Đan Trường: “Cứ để thời gian trả lời” - Ảnh 6

Ở thời điểm hiện tại, cả Đan Trường và Thủy Tiên đều không đề cập đến việc bố mẹ ly hôn với bé Mathis Thiên Từ mà sẽ để con lớn hơn sẽ nói về điều này: “Hiện tại, Thiên Từ vẫn cảm nhận được đầy đủ tình thương của ba mẹ nên tiên nghĩ khi lớn lên, bé sẽ tự hiểu chuyện. Khi nào con lớn hơn, tôi và anh Trường sẽ cùng nói chuyện với con về điều này. Trách nhiệm của chúng tôi là làm sao để cho con được sống hạnh phúc và bình yên mà thôi” - vợ cũ Đan Trường bộc bạch.

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