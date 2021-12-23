Hé lộ danh tính chồng cũ của Siu Black: Từng bị gia đình cấm cản, 'nối lại tình xưa' sau hơn một thập kỷ 'đường ai nấy đi'

Hậu trường 23/12/2021 09:56

Sau 11 năm ly hôn, “họa mi núi rừng” Siu Black đã "nối lại tình xưa" với chồng cũ khiến dân tình không ngừng tò mò về danh tính người bạn đời của nữ ca sĩ.

Nổi tiếng là nữ ca sĩ tài năng, sở hữu giọng hát nội lực và được khán giả ưu ái gọi với cái tên "họa mi núi rừng", Siu Black nhận được nhiều tình cảm của cộng đồng yêu nhạc.

Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây, nữ ca sĩ lùi dần khỏi ánh hào quang showbiz sau nhiều biến cố đời tư. Dù vậy cuộc sống của nàng "họa mi núi rừng" vẫn được công chúng quan tâm, chú ý.

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Siu Black tái xuất làng giải trí sau thời gian dài ở ẩn tại quê nhà Kon Tum - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại nữ ca sĩ và chồng cũ đã quay lại với nhau sau 11 năm ly hôn. Chia sẻ với VietNamNet, lần trùng phùng này, cảm thấy được an ủi phần nào vì ông xã giờ đã biết gánh vác gia đình, đồng thời cũng là chỗ dựa tinh thần lớn cho cô. Thời gian trôi qua, nữ ca sĩ cũng phần nào thay đổi tính tình. Từ một Siu Black nóng tính, ồn ào giờ đã điềm đạm và thích cuộc sống yên bình hơn.

Người bạn đời của "họa mi núi rừng" tên Nguyễn Đức Hùng và từng là tuyển thủ bóng chuyền của tỉnh Đắk Lắk. Cặp đôi bén duyên từ năm 1987 khi Siu Black đi diễn ở Campuchia. Tuy nhiên, trong thời gian tìm hiểu, cả hai bị gia đình cấm cản vì nhiều sự khác biệt như: Dân tộc, phong tục tập quán, công việc...  Dù vậy, vì tình yêu khi đó quá mãnh liệt, Siu Black và Đức Hùng đã vượt qua mọi rào cản, nên duyên vợ chồng sau 3 năm hẹn hò.

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Sau khi kết hôn và có 2 người con, Siu Black trở lại sân khấu. Sự nghiệp khiến nữ ca sĩ dần bận rộn và khiến cho mối quan hệ của vợ chồng cô xuống dốc không phanh. Đến năm 2009, cuộc hôn nhân của cả hai không thể cứu vãn. 

Hiện tại, sau 11 năm "đường ai nấy đi", Siu Black cuối cùng đã có được tổ ấm viên mãn. Đức Hùng quay về và đỡ đần cho vợ rất nhiều. Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi chấp nhận tất cả vì con cần bố và cháu cũng cần ông. Những lúc tôi đi xa thế này, trong nhà cần một người lo cho con, cháu thì mình mới yên tâm. Các con tôi lớn cả rồi nhưng sống trong vòng tay bố mẹ vẫn tốt hơn. Tôi cảm ơn anh ấy đã quay về với mình và chăm lo cho gia đình, thậm chí chăm tốt hơn xưa".

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Tổ ấm của nữ ca sĩ Tây Nguyên - Ảnh: Internet

Mới đây, Siu Black gây bất ngờ khi quyết định tái xuất làng giải trí với vai trò là giám khảo của 1 show truyền hình tìm kiếm tài năng nhạc rock. Đây được xem là màn "comeback" được mong đợi nhất của cộng đồng yêu nhạc sau thời gian dài nữ ca sĩ ở ẩn.

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