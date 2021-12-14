Siu Black tái xuất gầy rộc, trở lại sân khấu ngồi ghế nóng sau thời gian 'lên rừng' ở ẩn

Hậu trường 14/12/2021 20:44

Siu Black đã quyết định thử sức ở vai trò hoàn toàn mới toanh sau thời gian dài ở ẩn.

Nổi tiếng với dòng nhạc rock, Siu Black được khán giả ưu ái gọi với cái tên "Họa mi núi rừng". Thời gian qua, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Siu Black đã quyết định trở về sinh sống tại quê nhà Kon Tum, it tham gia ca hát. Nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống an nhàn tại quê nhà, hằng ngày nội trợ, trồng rau, nuôi heo.

Siu Black tái xuất gầy rộc, trở lại sân khấu ngồi ghế nóng sau thời gian 'lên rừng' ở ẩn - Ảnh 1
Sau biến cố, Siu Black chọn về quê nhà sống cuộc đời an nhàn - Ảnh: Internet

Mới đây, sau thời gian ở ẩn, Siu Black đã bất ngờ tái xuất sân khấu khi tham gia đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho chương trình Rock Việt. Chia sẻ cảm xúc khi nhận lời trở lại tham gia ngồi ghế nóng cho chương trình, Siu Black cho biết trên Saostar, cảm thấy rất vui và hào hứng với sân chơi đầu tiên dành cho những người yêu nhạc rock.

Tôi rất vui khi nhận được lời mời tham gia chương trình, có thể nói đây là sân chơi đầu tiên dành cho những người yêu nhạc rock. Thế nên tôi quyết định "xuống núi" ngay và luôn, dù cho tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp" - Siu Black nói về cảm xúc khi nhận lời tham gia chương trình.

"Họa mi núi rừng" cũng cho hay, một khi nhận lời tham gia chương trình thì cô đã quyết định cách ly: "Tôi "xuống núi" thế này thì khi về sẽ cách ly, cách ly tập trung 7 ngày rồi về tại nhà 7 ngày nữa là 14 ngày. Một khi quyết định sống chung với lũ thì mình cũng phải chịu thôi".

Siu Black tái xuất gầy rộc, trở lại sân khấu ngồi ghế nóng sau thời gian 'lên rừng' ở ẩn - Ảnh 2
Siu Black tái xuất gầy rộc, trở lại sân khấu ngồi ghế nóng sau thời gian 'lên rừng' ở ẩn - Ảnh 3
Siu Black với vai trò huấn luyện viên trong chương trình Rock Việt - Ảnh: Internet

Siu Black xuất thân từ một gia đình người dân tộc Ba Na không có người làm nghệ thuật, ngay từ khi còn rất nhỏ, Siu Black đã thích hát. Dù không nhận được sự ủng hộ từ gia đình nhưng cô vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình. Trong sự nghiệp ca hát của mình, ca sĩ Siu Black đã tham dự nhiều cuộc thi và đoạt rất nhiều giải thưởng lớn uy tín cả trong và ngoài nước.

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