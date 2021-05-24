8 năm 'ẩn cư' sau scandal bài bạc và vỡ nợ hàng tỷ đồng, nhan sắc Siu Black bây giờ ra sao?

Từng được cho là ca sĩ nặng ký nhất Việt Nam nhưng ở thời điểm hiện tại, "họa mi núi rừng" Siu Black khiến ai nấy đều phải bất ngờ với màn lột xác ngoạn mục, sắc vóc đều thăng hạng vùn vụt.

Siu Black là một ca sĩ nổi tiếng được đông đảo khán giả Việt Nam yêu thích nhờ vào giọng hát đầy nội lực. Giọng ca của cô mang một chút phong vị núi rừng, vừa tự do, phóng khoáng vừa ấm áp, lắng đọng. Bên cạnh giọng hát nội lực, cô cũng "nổi danh" với chỉ số cân nặng đáng kể là 72kg. Cô được mệnh danh là nữ ca sĩ có giọng ca nội lực tương đồng với số cân nặng của mình. Thời điểm vừa được biết đến trong làng nhạc Việt, Siu Black khi đó vừa tròn 17, vóc dáng cũng thon gọn, chỉ khoảng 30 đến 40kg. Nhưng cô tăng cân nhanh chóng sau khi nổi tiếng với danh xưng "hoạ mi núi rừng".

Thời điểm vừa được biết đến trong làng nhạc Việt, Siu Black (giữa) khi đó vừa tròn 17, vóc dáng cũng thon gọn, chỉ khoảng 30 đến 40kg - Ảnh: Internet Cô được mệnh danh là nữ ca sĩ có giọng ca nội lực tương đồng với số cân nặng của mình - Ảnh: Internet Hình ảnh Siu Black thời mới nổi tiếng với danh hiệu 'họa mi núi rừng' - Ảnh: Internet Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau nhiều năm ít tham gia showbiz, nữ ca sĩ Siu Black khiến người hâm mộ cảm thấy hết sức bất ngờ khi trình làng một diện mạo mới đầy sang trọng và đặc biệt là thon gọn hơn xưa rất nhiều. Cư dân mạng đã đoán chừng cô chắc hẳn đã giảm đi hơn 20kg so với thời gian trước. Không chỉ người hâm mộ, chính Siu Black cũng tự nhận ra điều tích cực sau khi giảm cân của mình. Cô cho biết mình được chú ý nhiều hơn và cũng tự tin hơn khi đứng trước khán giả. Bên cạnh đó, "họa mi núi rừng" còn chuyển hướng sang lối trang điểm tông tây, nhẹ nhàng tập trung ánh nhìn vào đôi mắt cùng với mái tóc ngắn xoăn nhẹ khoe trọn thần thái tươi tắn như thời còn đỉnh cao sự nghiệp. Đặc biệt làn da của nữ ca sĩ cũng trở nên trắng trẻo hơn xưa. Nhiều cư dân mạng còn hài hước cho biết "không gọi chị Siu là Siu Black được nữa rồi".

Được biết cô đã giảm khoảng 20kg so với thời mới nổi tiếng - Ảnh: Internet Siu Black lấy lại được vóc dáng sau nhiều lần cố gắng luyện tập và ăn uống điều độ - Ảnh: Internet Cô trở nên trẻ trung và xinh đẹp hơn xưa - Ảnh: Internet Với những hình ảnh mới này, nhiều khán giả tin rằng, Siu Black đã cân bằng được cuộc sống và chuẩn bị trở lại con đường nghệ thuật - Ảnh: Internet Được biết sau loạt scandal về kinh tế ở thời điểm trước, Siu Black dần có được cuộc sống ổn định hơn khi cô quyết định rời TP.HCM, trở về Kon Tum sinh sống. Ở quê nhà, nữ ca sĩ làm việc trong một nhà thờ, thu nhập chỉ khoảng 2-3 triệu. Thi thoảng, Siu Black vẫn đi hát ở những sự kiện nhỏ nhưng cát-xê cũng không đáng kể. Tuy nhiên, với những hình ảnh mới này, nhiều khán giả tin rằng, Siu Black đã cân bằng được cuộc sống và chuẩn bị trở lại con đường nghệ thuật. Đây cũng là một dấu hiệu đáng mừng cho những ai là fan và yêu thích của giọng ca đầy nội lực của người con núi rừng Tây Nguyên.

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