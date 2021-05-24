Ca sĩ bị đồn 'ngoại tình với Hoài Linh' từng muốn gặp bà Phương Hằng để giải thích nhưng danh hài ngăn cản

Hậu trường 24/05/2021 09:24

Ca sĩ Hà My khẳng định với tư cách là một người vợ, cô và nghệ sĩ Hoài Linh hứa sẽ gặp mặt bà Nguyễn Phương Hằng để nói rõ về vụ việc ông Võ Hoàng Yên.

Sau tin đồn Hoài Linh ngoại tình với ca sĩ Hà My khi đã có vợ con ở Mỹ khiến dư luận chú ý. Mới đây, nữ ca sĩ Hà My - bị đồn đoán "người thứ 3" đã có những chia sẻ đầu tiên. 

Được biết ca sĩ Hà My sinh năm 1978. Cha mẹ là cặp nghệ sĩ Tấn Đạt – Kim Hà, cậu ruột là danh ca Thái Châu. Nhờ xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nên Hà My sớm có cơ hội tiếp xúc với âm nhạc, nổi tiếng khi 16 tuổi, sau khi thu âm ca khúc “Hoa mười giờ”. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, vì tuổi trẻ bồng bột, mắc nhiều sai lầm nên đánh mất sự nghiệp của mình. 

Theo lời kể của ca sĩ Hà My thì cô và nghệ sĩ Hoài Linh quen nhau vào năm 1996, cả hai có mối tình đẹp. Tuy nhiên, khi Hoài Linh sang Mỹ và cưới vợ, có gia đình riêng thì nữ ca sĩ cũng lập gia đình tại quê nhà. Nữ ca sĩ còn chia sẻ Hoài Linh cũng có mặt trong đám cưới của cô.

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 Ca sĩ Hà My và nghệ sĩ Hoài Linh năm 1996 

Tuy nhiên, sau khi Hoài Linh ly hôn và trở về Việt Nam thì Hà My có tham gia một chương trình và gặp lại nghệ sĩ Hoài Linh. "Khi tôi tham gia một cuộc thi về Bolero, người ta hỏi tôi về chuyện tình yêu thì tôi có sao nói đó. Nhưng tôi không dám nói tên Hoài Linh ra vì sợ anh ấy buồn, rồi anh ấy cũng đâu biết tôi còn yêu anh ấy đâu mà nói ra. Nhưng mọi người cứ khui ra, tôi có sao nói vậy. Tôi và anh Linh có gặp nhau, mỗi ngày đều nhắn tin trò chuyện, hỏi thăm công việc, cuộc sống”, Hà My kể.

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 Ca sĩ Hà My, Hoài Linh

Sau thời gian xa cách, họ gặp lại và vẫn còn dành tình cảm cho nhau. Cặp đôi giữ mối quan hệ “vợ chồng” khoảng 2 năm trở lại đây. Hà My cho biết, những người trong giới giải trí đều biết mối quan hệ giữa "vợ chồng" cô. 

Với tư cách là vợ Hoài Linh, ca sĩ Hà My cho biết cô có theo dõi những thông tin mà bà Phương Hằng nói về chồng. Cô bộc bạch: "Tại lúc đó anh Linh cũng không cho My lên nói cái gì cả, thực sự là như vậy. Anh Linh cứ giấu kín chuyện của ảnh. My có khuyên nhưng ảnh cứ nói để từ từ ảnh tính. Để từ từ ảnh gặp chị Hằng, ảnh cứ hứa như thế. Nhưng mà lần này, My đã lên hình và đã ngồi đây nói thì My chắc chắn hứa quý vị và với chị Hằng, anh Linh sẽ gặp chị Hằng và sẽ làm sáng tỏ".

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 Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nữ ca sĩ khẳng định với tư cách là một người vợ, cô thay mặt chồng gửi lời xin lỗi với doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. “Em thay mặt chồng gửi chị lời xin lỗi. Thời gian qua anh Linh im lặng không phải vì anh sai hay cố tình công kích chị, thách thức cộng đồng như chị suy nghĩ. Nếu từ nay về sau có bất cứ nghệ sĩ nào lên tiếng thì chị cũng nên hiểu cho anh Linh rằng anh không kêu họ làm như vậy. Em hứa với chị, một ngày gần đây nhất, vợ chồng em sẽ đến gặp chị để giãi bày và nói rõ sự thật về ông Võ Hoàng Yên có chữa hết bệnh hay không”, Hà My thẳng thắn.

 Hiện tại, chia sẻ của "vợ Hoài Linh" đang được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. 

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Từ khóa:   ca sĩ Hà My vợ Hoài Linh bà Nguyễn Phương Hằng

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