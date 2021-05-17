Hoa hậu Quý bà Phương Lê tố một NTK 'chơi dơ', thuê biệt thự để 'làm màu' câu view, CĐM gọi tên Thái Công

Hoa hậu Phương Lê tiết lộ người này từ Châu Âu trở về và thuê biệt thự để "làm màu".

Mới đây, Hoa hậu Quý bà Phương Lê bất ngờ đăng ngờ đăng tải trạng thái dài trên Facebook cá nhân để "cà khịa" một nhà thiết kế. Theo chia sẻ của cô, NTK này từ Châu Âu trở về nước vào năm 2012 và từng có ý định hợp tác bán đồ nội thất với gia đình cô. Cô còn tiết lộ sau khi ghé thăm biệt thự của NTK này ở đường Tú Xương, quận 3 và nhận ra người này chỉ thuê căn biệt thự để làm màu. Vậy nên, cô quyết định không hợp tác vì không thấy tin tưởng. Bài đăng của hoa Hậu Phương Lê - Ảnh: FBNV Hoa hậu Phương Lê còn viết thêm: "Đẳng cấp ở ngôi nhà không hẳn là bao nhiêu tỷ mà tính bằng không gian sống có đúng nghĩa không. Nếu bạn thật sự muốn sống hưởng thụ thì nhà bạn không nên để cho mấy thằng bán nội thất thiết kế. Vì nó sẽ nhét hết đồ ế của nó vào nhà bạn như cái showroom rồi nó trình bày là đẳng cấp.

Người đẳng cấp không ai sống được trong ngôi nhà ở Sài Gòn mà dùng lò sưởi, nhét nội thất không chỗ đi. Và người giàu thật sự không ai đi làm nhà thuê thiết kế xong quay video khoe từng chi tiết. Còn dân thiết kế đẳng cấp không rảnh đi quay video nhà khách câu view." Nàng Hậu còn khẳng định không muốn nhắc đến tên NTK này vì sợ họ "dựa hơi mình PR kiếm cơm".

NTK Thái Công - Ảnh: Internet Thông qua những thông tin mà Hoa hậu Phương Lê chia sẻ, nhiều người đồn đoán NTK mà nàng Hậu đang nhắc đến NTK Thái Công. Cụ thể, Thái Công từng khoe mình có một căn biệt thự ở Tú Xương. Ngoài ra, vào đầu năm 2020, NTK này cũng từng có vlog review chê bai 1 resort nổi tiếng thuộc sở hữu của gia đình Phương Lê. Điều này trùng khớp với những gì mà Phương Lê chia sẻ. Các bình luận ám chỉ NTK Thái Công bên dưới bài viết của Phương Lê - Ảnh chụp màn hình

Hoa hậu Phương Lê - Ảnh: FBNV Phương Lê hiện đang sống trong căn biệt thự 200 tỷ ở 'đất vàng' Thảo Điền - Ảnh: FBNV Phương Lê không chỉ là hoa hậu khiến nhiều người ghen tị với vẻ ngoài xinh đẹp mà cô còn được biết tới là một trong những phu nhân sở hữu khối tài sản "khủng" trong giới siêu giàu. Nàng Hậu hiện đang sống trong căn biệt thự 200 tỷ ở "đất vàng" Thảo Điền. Cô cùng chồng đại gia có cuộc sống hạnh phúc và sự nghiệp kinh doanh thành công ở đa lĩnh vực. Hiện tại, dưới dòng trạng thái mà Phương Lê chia sẻ vẫn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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