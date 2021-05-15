Con gái diva Mỹ Linh lên tiếng về vụ 'tụt quần' khoe vòng 3 và giơ ngón tay thối phản cảm

Hậu trường 15/05/2021 10:54

Sau loạt lùm xùm ăn mặc và bị cho rằng có hành động phản cảm, con gái diva Mỹ Linh đã lên tiếng giải thích, hy vọng cộng đồng mạng hãy cởi mở hơn trong việc nhìn nhận vấn đề.

Mới đây, Mỹ Anh - con gái của diva Mỹ Linh khiến dư luận chỉ trích dữ dội khi đăng tải hình ảnh chụp tụt quần khoe vòng ba và giơ "ngón tay thối" phản cảm. Cụ thể, trong vài bức ảnh con gái diva Mỹ Linh chia sẻ, cô chụp lại "bối cảnh" tụt quần jeans xuống, khoe trọn vòng 3 "nóng bỏng mắt".

Con gái diva Mỹ Linh lên tiếng về vụ 'tụt quần' khoe vòng 3 và giơ ngón tay thối phản cảm - Ảnh 1
Con gái diva Mỹ Linh lên tiếng về vụ 'tụt quần' khoe vòng 3 và giơ ngón tay thối phản cảm - Ảnh 2
 Hình ảnh phản cảm mà Mỹ Anh đăng tải bị dư luận chỉ trích - Instagram NV

Trước phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, Mỹ Anh đã lên tiếng cho rằng chuyện ăn mặc không liên quan tới tính cách. Với cô ăn mặc hở hang không có nghĩa là người đó hư hỏng, dễ dãi. Cô hy vọng, mọi người có thể cởi mở hơn trong cách nhìn nhận, bỏ đi những định kiến và có thể ủng hộ người khác thể hiện bản thân qua quần áo.

con gai diva my linh
 Mỹ Anh lên tiếng giải thích - Ảnh: Instagram NV

Cụ thể, Mỹ Anh cho biết, trước đó cô rất tự ti về cơ thể của mình nhưng sau khi đọc được bài phỏng vấn của nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ Billie Eilish về sự thoải mái của cơ thể, Mỹ Anh đã có cái nhìn hoàn toàn khác. Cô đã mạnh dạn, tự tin trong việc lựa chọn phong cách ăn mặc. Nguyên văn chia sẻ của Mỹ Anh: "Tôi chưa bao giờ là người tự tin và thoải mái, tôi luôn cố mặc những bộ đồ to quá khổ để che giấu đi sự tự ti cơ thể. Nhưng thật ra, điều đó không hoàn toàn đúng, đấy là điều bạn làm vì bạn thấy thoải mái, ngay tại thời điểm đó. Thời gian đóng vai trò rất quan trọng. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh và bài phỏng vấn của Billie Eilish, tôi đã thay đổi. Tôi hiểu được rằng bất cứ thứ gì khoác lên người làm bản thấy thoải mái và dễ chịu trong thời điểm cụ thể đều là công cụ thể hiện bản thân đúng với chuẩn mực".

Con gái của diva Mỹ Linh còn nhấn mạnh, mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Mỹ Anh khẳng định lựa chọn trang phục chỉ là phụ thuộc vào thời điểm cô muốn thể hiện bản thân. Tuy nhiên, chia sẻ của Mỹ Anh chỉ xoay quanh việc phong cách ăn mặc để thể hiện cá tính, chứ không đề cập đến "ngón tay thối" phản cảm - một điều không phù hợp với văn hoá Việt Nam trong bức ảnh công khai. Đến thời điểm hiện tại, dư luận vẫn đang bàn tán rôm rả về vụ việc này của con gái diva Mỹ Linh.

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