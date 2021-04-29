Nhan sắc Diva Mỹ Linh sau hơn 20 năm: Từ tóc tém ‘chất chơi’ đến quý cô thanh lịch, kiểu nào cũng quyến rũ, ‘hớp hồn’ người xem

Mỹ Linh là một trong bốn diva của Việt Nam vừa có sức ảnh hưởng trong âm nhạc vừa là hình tượng của nét đẹp chuẩn Việt.

Mỹ Linh là một trong "tứ trụ" diva của Việt Nam cùng Thanh Lam - Hồng Nhung và Trần Thu Hà. Cô được coi là người tiên phong cho dòng nhạc R&B trong nước từ cuối những năm 90. Dấn thân vào âm nhạc từ năm 1996, Mỹ Linh nổi tiếng với hình ảnh mái tóc tém cá tính cùng các ca khúc nổi bật như "Trên đỉnh Phù Vân", "Thì thầm mùa xuân"... Đang trên đà thăng tiến, Mỹ Linh bỗng lập gia đình với nhạc sĩ Anh Quân vào năm 1998 - Ảnh: FBNV Đang trên đà thăng tiến, Mỹ Linh bỗng lập gia đình với nhạc sĩ Anh Quân vào năm 1998, đây có thể coi là bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi lớn cả về đời tư lẫn phong cách âm nhạc. Cô bắt đầu tìm hiểu và trình diễn các thể loại nhạc Soul và Funk, album "Tóc ngắn" được ra đời từ đây và nhận được sự ủng hộ của khán giả trẻ.

Nữ diva chia sẻ: 'Nhớ lúc SV96, thời đó mình đã cắt tóc như con trai, mọi người bảo không nữ tính gì cả nhưng nhờ vậy mới có 'Tóc Ngắn, mắt bồ câu rất hiền' - Ảnh: FBNV Hình ảnh Mỹ Linh ở Luân Đôn năm 2000 - Ảnh: FBNV Nhiều năm sau, Mỹ Linh trung thành với mái tóc ngắn mạnh mẽ cùng phong cách nam tính. Cô chủ yếu chọn áo phông, sơ mi, quần jeans hoặc quần âu giản dị. Nhiều fan hâm mộ cho rằng hình tượng này chính là điểm nổi bật nhất của Mỹ Linh, để khán giả khi nhắc tới đều nhớ đến cô. Tóc tém cùng phong cách nam tính đã tạo nên hình tượng một Mỹ Linh khác biệt - Ảnh: FBNV Năm 2004, Mỹ Linh có nhiều sự thay đổi về phong cách thời trang, cô dần thay đổi hình tượng, biến mình trở nên một quý cô trưởng thành, thường xuyên diện váy dài, màu sắc và nữ tính hơn. Tuy nhiên, mái tóc tém vẫn được nữ diva giữ cho đến thời điểm hiện tại.

Năm 2004, Mỹ Linh có nhiều sự thay đổi về phong cách thời trang, cô dần thay đổi hình tượng, biến mình trở nên một quý cô trưởng thành, thường xuyên diện váy dài và nữ tính hơn - Ảnh: FBNV Gần 10 năm sau, khán giả mới nhận thấy sự thay đổi hoàn toàn của Mỹ Linh, từ cô gái tóc tém cá tính, mạnh mẽ, nữ ca sĩ thay đổi dần sang hình tượng quý bà với phong cách sang trọng. Cụ thể năm từ năm 2012, Mỹ Linh thường xuyên diện các bộ đầm dạ hội từ xẻ cổ chữ V đến quây ngực trên sân khấu. Ở thời điểm hiện tại, giọng ca 46 tuổi tiếp tục theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, tối giản - Ảnh: FBNV Dù có thay đổi phong cách thời trang và kiểu tóc, duy có một thứ không hề phai nhạt theo thời gian đó chính là nhan sắc của nữ diva - Ảnh: FBNV Ở thời điểm hiện tại, giọng ca 46 tuổi tiếp tục theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch, tối giản. Trang phục hiện tại là những chiếc đầm tôn dáng, vừa vặn với cơ thể vừa chỉnh chu vừa sang trọng. Về phần mái tóc, cô vẫn giữ riêng cho mình kiểu tóc ngắn, tuy nhiên mỗi khi lên sân khấu nữ diva thường xuyên tạo kiểu để trông thời trang và xinh xắn hơn. Dù có thay đổi phong cách thời trang và kiểu tóc, duy có một thứ không hề phai nhạt theo thời gian đó chính là nhan sắc của cô, nữ diva vẫn giữ được nét đẹp thuần Việt suốt nhiều thập kỷ tham gia nghệ thuật.

Diva Mỹ Linh gây sốc với ngoại hình cách đây 30 năm Chỉ với 2 tấm ảnh cách đây gần 30 năm, diva Mỹ Linh đã khiến khán giả thảng thốt…

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