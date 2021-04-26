'Đu trend' giật điện, Trấn Thành bị cộng đồng mạng lên án dữ dội vì hành động gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ

Hậu trường 26/04/2021 14:48

Là một nghệ sĩ hài duyên dáng, thường xuyên mang lại tiếng cười cho khán giả, nhưng mới đây, Trấn Thành lại gây ra tranh cãi khi đăng tải clip bị giật điện trên Tiktok.

Tiktok là nền tảng mạng xã hội được nhiều người nổi tiếng sử dụng gần đây để đăng tải các clip ngắn trên nền nhạc có sẵn. Các sao Việt sử dụng Tiktok để tăng tương tác với fan và tạo ra nhiều trào lưu mới. Tuy nhiên không phải clip nào cũng được đón nhận tích cực. 

Mới đây, Trấn Thành đã đăng tải một clip với dòng mô tả “Đu trend”. Cụ thể, nam diễn viên “Bố Già” để tay sát phích cắm, rồi cắm vào ổ điện cùng với hành động lắc người liên tục như đang bị giật điện. Nam diễn viên hài có lẽ đang muốn tạo điểm nhấn hài hước để phù hợp với đoạn nhạc “giật đùng đùng” đang được ưa chuộng trên TikTok. 

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Hành động 'kỳ lạ' cho tay vào ổ điện của Trấn Thành - Ảnh cắt từ clip

Những tưởng hành động vui kết hợp với biểu cảm khuôn mặt hài hước có thể đem lại tiếng cười cho cư dân mạng, nhưng Trấn Thành lại bị lên án nặng nề. Nhiều người cho rằng đây là hành động dễ làm hư trẻ nhỏ, vì trẻ nhỏ chưa đủ khả năng phân biệt và nhận thức nguy hiểm, sẽ không biết được đằng sau hành động tưởng như thú vị này của nam MC sẽ ẩn chứa tai nạn gì nên có thể cảm thấy vui và thích thú, thậm chí sẽ cố gắng bắt chước theo thần tượng của mình. Một số cư dân mạng chỉ ra, dù là video với mục đích gây cười, nhưng nội dung nhạy cảm, nam MC nên để lời cảnh báo để tránh việc fan nhỏ tuổi làm theo.

Nhiều người để lại bình luận dưới clip của danh hài: “Anh Thành ơi, anh làm vậy con nít nó học theo sẽ rất nguy hiểm”, “Các bé nhỏ bây giờ chơi TikTok rất nhiều, rất lo các bé sẽ tò mò rồi làm thử”, “Anh là nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều người hâm mộ, anh đừng làm mấy video như vậy nữa anh ơi”...

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Cư dân mạng chỉ trích hành động giật điện của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh những bình luận ném đá hành động của nam danh hài thì vẫn có một số ít người hâm mộ đứng ra bênh vực Trấn Thành: “Muốn dạy trẻ em tránh xa ổ điện thì hãy cùng con xem video này và bảo rằng đó là tác hại của việc nghịch ổ điện và khuyên trẻ em tránh xa chúng”, “Hãy nghĩ theo hướng tích cực, họ muốn nhắc nhở trẻ em đừng nghịch ổ điện sẽ bị giật”. Trước những tranh cãi từ dư luận, nam danh hài đã xóa clip trên.

Tài khoản Tiktok của Trấn Thành hiện sở hữu hơn 5 triệu lượt người theo dõi. Mỗi clip vui, hài hước của anh thường xuyên thu hút được hàng triệu lượt xem. Chính vì thế trước khi đăng tải video lên nền tảng Tiktok, nghệ sĩ nên chú ý về nội dung thật cẩn thận để tránh những hiểu lầm không đáng có. 

Giữa sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, Trấn Thành livestream giải thích: 'Một post của em làm sao ảnh hưởng tới người ta mà kêu chống phá'

Giữa sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, Trấn Thành livestream giải thích: 'Một post của em làm sao ảnh hưởng tới người ta mà kêu chống phá'

Giữa thời điểm bộ phim mới của Lý Hải mới ra mắt, nam diễn viên Trấn Thành lại đăng tải bài viết khen ngợi một bộ phim ngoại khiến cộng đồng mạng chỉ trích anh đang muốn 'dìm' phim của đàn anh. Để giải thích cho việc này, Trấn Thành đã có buổi livestream mới đây.

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Từ khóa:   Trấn Thành Tiktok clip Tiktok

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