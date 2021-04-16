Giữa sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, Trấn Thành livestream giải thích: 'Một post của em làm sao ảnh hưởng tới người ta mà kêu chống phá'

Sao Việt 16/04/2021 07:51

Giữa thời điểm bộ phim mới của Lý Hải mới ra mắt, nam diễn viên Trấn Thành lại đăng tải bài viết khen ngợi một bộ phim ngoại khiến cộng đồng mạng chỉ trích anh đang muốn 'dìm' phim của đàn anh. Để giải thích cho việc này, Trấn Thành đã có buổi livestream mới đây.

Trong vô số drama của showbiz Việt hiện tại, cộng đồng mạng đang chú ý nhất là sự việc Trấn Thành bị cho là cố tình kêu gọi khán giả đi xem phim ngoại giữa thời điểm một bộ phim mới của Lý Hải vừa ra mắt để "dìm" phim của đàn anh.

Giữa sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, Trấn Thành livestream giải thích: 'Một post của em làm sao ảnh hưởng tới người ta mà kêu chống phá' - Ảnh 1
 Vợ chồng Lý Hải trong buổi ra mắt phim Lật Mặt: 48h - Ảnh: Internet.

Trước đó, tối 14/4, dự án điện ảnh Lật mặt: 48h của giọng ca Khi người đàn ông khóc chính thức được công chiếu sau hai lần dời lịch, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu phim. Vì vậy, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã tới tham dự buổi ra mắt phim nhằm chúc mừng vợ chồng Lý Hải nhưng vợ chồng Trấn Thành lại vắng mặt. Được biết, nguyên nhân là do Hari Won bị tụt canxi và Trấn Thành phải ở nhà để chăm sóc vợ vì vậy cả hai không thể tham dự.

Giữa sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, Trấn Thành livestream giải thích: 'Một post của em làm sao ảnh hưởng tới người ta mà kêu chống phá' - Ảnh 2
Trước đó, Trấn Thành lên bài review phim ngoại và bị cộng đồng mạng cho rằng đang cố tình để dìm phim Lý Hải - Ảnh: Internet
 
Giữa sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, Trấn Thành livestream giải thích: 'Một post của em làm sao ảnh hưởng tới người ta mà kêu chống phá' - Ảnh 3
 Trong khi đó, trước đây, Lý Hải từng chia sẻ trên trang cá nhân để ủng hộ phim Bố Già của Trấn Thành đợt phim ra mắt - Ảnh: Internet

Sự việc sẽ không có gì xảy ra khi sáng ngày 15/4, Trấn Thành cũng đăng tải bài review về bộ phim điện ảnh Hàn Quốc mang tên Bàn Tày Diệt Quỷ, ngay trên cả trang cá nhân và fage, Trấn Thành dành rất nhiều lời khen ngợi cho bộ phim này. Điều này đồng thời khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi lớn. Không ít khán giả cho rằng Trấn Thành đang cố gắng kêu gọi khán giả xem phim ngoại để "dìm" bộ phim của đàn anh với lý do là sợ bộ phim của Lý Hải "vượt mặt" Bố già. Mặc dù đây chỉ là đồn đoán từ cộng đồng mạng tuy nhiên sự việc đã bị đẩy đi quá xa. 

Ngay trên trang cá nhân của Trấn Thành và page của anh cũng có rất nhiều bình luận "ác ý":  

- "Hồi giờ ít khi nào bình luận lắm nhưng mà nay hơi bị bức xúc vì pr phim khác trong lúc phim đồng nghiệp đang ra rạp"

- Rồi lúc Bố Già ra giành hết suất chiếu của phim khác thì anh có đặt câu hỏi tại sao không?

- Lúc thấy anh Lý Hải củng ủng hộ Bố Già, giờ thấy vậy hơi thất vọng về Trấn Thành... haizzz. Xưa giờ luôn thích A Xìn, luôn ủng hộ nhưng giờ em xin phép bỏ theo dõi, sống mà có tâm...

- Cả Lý Hải và Minh Hà đều ủng hôn Bố Già mà ngày Lật Mặt công chiếu thì anh lại làm ngược lại... bó tay rồi.

Giữa sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, Trấn Thành livestream giải thích: 'Một post của em làm sao ảnh hưởng tới người ta mà kêu chống phá' - Ảnh 4
 Làn sóng chỉ trích vẫn tiếp tục trên mạng xã hội - Ảnh: Bí Mật Showbiz GR 

Bên cạnh những bình luận chỉ trích không ít bình luận bênh vực cho A Xìn:

- Ủa làm như coi phim Bàn Tay Của Quỷ xong là không đc coi phim Lật Mặt vậy, ủa bộ mỗi người chỉ được coi 1 phim thôi hay gì, đúng là không thích thì làm gì cũng nói được. 

- Chẳng fan ai nhưng thấy rõ là bình thường, thích thì share không thì thôi chứ có gì đâu. Còn tình cảm anh em còn thể hiện ở các mặt khác chứ có phải cứ share đi share lại mới là thân thiết.

- Mình thấy Trấn Thành chỉ đơn giản là muốn chia sẻ với khán giả một bộ phim hay thôi, chẳng có vấn đề gì to tát cả.

Chiều ngày 15/4, trên mạng xã hội, netizen đã lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của Trấn Thành và Lý Hải. Cụ thể, Trấn Thành đã nhắn tin cho Lý Hải để giải thích và chúc bộ phim mới của đàn anh thành công. Và sau đó, MC cũng nhận lại một đoạn tin nhắn phản hồi rất dài từ đàn anh.


  Giữa sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, Trấn Thành livestream giải thích: 'Một post của em làm sao ảnh hưởng tới người ta mà kêu chống phá' - Ảnh 5
Đoạn tin nhắn được cho là của Lý Hải trả lời Trấn Thành giữa drama nổ ra - Ảnh: Facebook Tám Sài Gòn

Cụ thể, trong đoạn tin nhắn của mình, Lý Hải cho rằng mình "không quan tâm mấy cái lặt vặt đâu" và cũng động viên Trấn Thành rằng không nên quan tâm nhiều những luồng dư luận bên ngoài "miễn sao anh anh mình vẫn quý nhau".

Giữa sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, Trấn Thành livestream giải thích: 'Một post của em làm sao ảnh hưởng tới người ta mà kêu chống phá' - Ảnh 6

 Phản ứng của Lý Hải được khán giả khen ngợi vì tính chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

Phản ứng này của Lý Hải nhận về rất nhiều lời khen của khán giả, đa phần đều cho rằng anh là một người làm việc chuyên nghiệp, không bị dao động trước những lời đồn đại, nhất là trong thời điểm đứa con tinh thần của mình sắp chính thức ra rạp.

Giữa sóng chỉ trích dữ dội của dư luận, Trấn Thành livestream giải thích: 'Một post của em làm sao ảnh hưởng tới người ta mà kêu chống phá' - Ảnh 7
Trấn Thành đã livetreams trên trang cá nhân để giải thích, cũng như cùng hội bạn thân mua vé ủng hộ phim Lý Hải - Ảnh: Internet

Trước làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng, ngay trong đêm 15/4, Trấn Thành đã livestream trên trang cá nhân để giải thích sự việc trên. Bản thân anh chia sẻ bản thân không hề xấu tính như mọi người nghĩ, anh không sợ ai phá vỡ kỷ lục bộ phim Bố Già. Đối với Trấn Thành, Lý Hải là một người anh mà anh rất Kính trọng bởi thái độ làm việc nghiêm túc, đàng hoàng, yêu nghề. Trấn Thành bày tỏ "Một post của em thì làm sao ảnh hưởng được tới người ta mà kêu chống phá. Ai mà xấu tính vậy?".

A Xìn còn than thở, chính anh còn chưa kịp đi xem phim thì làm sao mà review Lật Mặt của Lý Hải được. Anh chia sẻ: "Ai phá vỡ được kỷ lục của Bố Già thì em cảm ơn... Không có gì tị nạnh nhau cả. Đừng ai nói Trấn Thành sợ người ta phá vỡ kỷ lục của mình cả". Nam diễn viên Bố Già, còn bày tỏ "Mai mốt em cũng không dám viết gì luôn á, để facebook đìu hiu mông quạnh luôn". 

Dù đã trực tiếp lên tiếng giải thích, song, trên các diễn đàn mạng xã hội vẫn tiếp tục có những bình luận tiêu cực dành cho nam diễn viên phim Bố Già. 

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Từ khóa:   Lý Hải Trấn Thành showbiz Việt

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