Bị tố PR lố và giả tạo, 'Gia đình Cam Cam' đáp trả cực gắt, ám chỉ người xem là 'lũ trẻ con' khiến CĐM dậy sóng

Sau khi chia sẻ đang rơi vào trạng thái mất hứng thú với công việc và "chán" YouTube, Kiên Hoàng vô tình bị fan tố làm video PR lố, giả trân. Tuy nhiên, ông bố trẻ lại có màn đáp trả cực gắt khi gọi fan là "lũ trẻ con" khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon là một trong những "hot family" nhận được sự yêu mến từ cộng đồng mạng. Sau kết hôn, cả hai có thêm thiên thần nhỏ Cam Cam. Gia đình nhỏ còn được biết đến với tên gọi thân mật "Gia đình Cam Cam" và ngày càng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng mạng. Gia đình Cam Cam còn nổi tiếng bởi những chia sẻ về cuộc sống gia đình, những mẹo chăm con, giáo dục, ẩm thực, những chuyến du lịch và review các sản phẩm tiện ích. Chính vì vậy, không quá bất ngờ khi gia đình Cam Cam sở hữu kênh YouTube với lượt đăng ký khủng (hơn 917k), trang Facebook với hơn 178 ngàn lượt theo dõi,.. "Hot family" Gia đình Cam Cam nhận được sự yêu mến của công chúng bởi mối tình đẹp và gia đình hạnh phúc - Ảnh: Internet Tuy nhiên gần đây, gia đình Cam Cam lại ít ra video chia sẻ với mọi người hơn. Để giải thích cho điều này, Kiên Hoàng bộc bạch bản thân anh đang rơi vào giai đoạn mệt mỏi, chán nản YouTube. Lý do bởi mạng xã hội ngày càng có những clip đại trà, na ná nội dụng như nhau, các video đều chứa những quảng cáo "xàm xí" nên anh không còn hứng thú để tạo ra video dù có một đội ngũ hùng hậu và nội dung đa dạng sẵn sàng hỗ trợ anh. Nói chán nản là vậy nhưng Kiên Hoàng cũng chia sẻ anh sẽ sớm trở lại khi tâm trạng ổn hơn.

Kiên Hoàng chia sẻ hiện đang 'chán' Youtube - Ảnh: IG Trước những chia sẻ của Kiên Hoàng, nhiều netizen đã phản bác và có những ý kiến trái chiều.. Nhiều người cho rằng việc Kiên Hoàng chê Youtube tẻ nhạt chẳng khác nào chính anh đang tự thừa nhận việc sáng tạo nội dung của anh đang ngày càng đi vào ngõ cụt. Đồng thời, nhiều khán giả cũng lên tiếng khi những vlog của Heo Mi Nhon và Gia đình Cam Cam liên tục xuất hiện dung quảng cáo, PR cho các nhãn hàng một cách "lố", gượng gạo và có phần "giả trân". Các video của gia đình Cam Cam đều đặn ra mắt nhưng nội dung không mấy hấp dẫn, chỉ đơn thuần nhắm đến những mục đích thương mại. Kiên Hoàng phản bác lại fan, anh gọi những ý kiến trái chiều là 'Lũ trẻ con' khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh: IG Trước những ý kiến trái chiều và có phần thẳng thắn của cộng đồng mạng, Kiên Hoàng đã có màn phản bác cực gắt. Cụ thể, ông bố trẻ ám chỉ các ý kiến trái chiều là "lũ trẻ con". Anh so sánh công việc ngân hàng từng rất hot với nghề Kols và Influencer marketing mình đang làm để khẳng định những ai không chấp nhận việc coi quảng cáo trong các Vlog là "đáng thương".

Dẫu biết rằng công việc nào cũng có vất vả, nỗi khổ riêng nhưng là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, sở hữu lượng fans hùng hậu như Kiên Hoàng lại đáp trả gay gắt những chỉ trích từ fan khiến nhiều người phẫn nộ. Hiện tại, Kiên Hoàng đã xóa hết những chia sẻ trên story Instagram cá nhân, song, có vẻ làn sóng phẫn nộ và những ý kiến trái chiều vẫn chưa dừng lại tại đây.

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