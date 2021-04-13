Bị tố PR lố và giả tạo, 'Gia đình Cam Cam' đáp trả cực gắt, ám chỉ người xem là 'lũ trẻ con' khiến CĐM dậy sóng

Hậu trường 13/04/2021 14:16

Sau khi chia sẻ đang rơi vào trạng thái mất hứng thú với công việc và "chán" YouTube, Kiên Hoàng vô tình bị fan tố làm video PR lố, giả trân. Tuy nhiên, ông bố trẻ lại có màn đáp trả cực gắt khi gọi fan là "lũ trẻ con" khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Kiên Hoàng và Heo Mi Nhon là một trong những "hot family" nhận được sự yêu mến từ cộng đồng mạng. Sau kết hôn, cả hai có thêm thiên thần nhỏ Cam Cam. Gia đình nhỏ còn được biết đến với tên gọi thân mật "Gia đình Cam Cam" và ngày càng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cộng đồng mạng. Gia đình Cam Cam còn nổi tiếng bởi những chia sẻ về cuộc sống gia đình, những mẹo chăm con, giáo dục, ẩm thực, những chuyến du lịch và review các sản phẩm tiện ích. Chính vì vậy, không quá bất ngờ khi gia đình Cam Cam sở hữu kênh YouTube với lượt đăng ký khủng (hơn 917k), trang Facebook với hơn 178 ngàn lượt theo dõi,..

gia dinh cam cam
 "Hot family" Gia đình Cam Cam nhận được sự yêu mến của công chúng bởi mối tình đẹp và gia đình hạnh phúc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên gần đây, gia đình Cam Cam lại ít ra video chia sẻ với mọi người hơn. Để giải thích cho điều này, Kiên Hoàng bộc bạch bản thân anh đang rơi vào giai đoạn mệt mỏi, chán nản YouTube. Lý do bởi mạng xã hội ngày càng có những clip đại trà, na ná nội dụng như nhau, các video đều chứa những quảng cáo "xàm xí" nên anh không còn hứng thú để tạo ra video dù có một đội ngũ hùng hậu và nội dung đa dạng sẵn sàng hỗ trợ anh. Nói chán nản là vậy nhưng Kiên Hoàng cũng chia sẻ anh sẽ sớm trở lại khi tâm trạng ổn hơn.

gia dinh cam cam 2
 Kiên Hoàng chia sẻ hiện đang 'chán' Youtube - Ảnh: IG

Trước những chia sẻ của Kiên Hoàng, nhiều netizen đã phản bác và có những ý kiến trái chiều.. Nhiều người cho rằng việc Kiên Hoàng chê Youtube tẻ nhạt chẳng khác nào chính anh đang tự thừa nhận việc sáng tạo nội dung của anh đang ngày càng đi vào ngõ cụt. Đồng thời, nhiều khán giả cũng lên tiếng khi những vlog của Heo Mi Nhon và Gia đình Cam Cam liên tục xuất hiện dung quảng cáo, PR cho các nhãn hàng một cách "lố", gượng gạo và có phần "giả trân". Các video của gia đình Cam Cam đều đặn ra mắt nhưng nội dung không mấy hấp dẫn, chỉ đơn thuần nhắm đến những mục đích thương mại.

gia dinh cam cam 3
 Kiên Hoàng phản bác lại fan, anh gọi những ý kiến trái chiều là 'Lũ trẻ con' khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh: IG

Trước những ý kiến trái chiều và có phần thẳng thắn của cộng đồng mạng, Kiên Hoàng đã có màn phản bác cực gắt. Cụ thể, ông bố trẻ ám chỉ các ý kiến trái chiều là "lũ trẻ con". Anh so sánh công việc ngân hàng từng rất hot với nghề Kols và Influencer marketing mình đang làm để khẳng định những ai không chấp nhận việc coi quảng cáo trong các Vlog là "đáng thương".

Dẫu biết rằng công việc nào cũng có vất vả, nỗi khổ riêng nhưng là một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, sở hữu lượng fans hùng hậu như Kiên Hoàng lại đáp trả gay gắt những chỉ trích từ fan khiến nhiều người phẫn nộ. Hiện tại, Kiên Hoàng đã xóa hết những chia sẻ trên story Instagram cá nhân, song, có vẻ làn sóng phẫn nộ và những ý kiến trái chiều vẫn chưa dừng lại tại đây. 

Tranh cãi phim Việt chứa 'cảnh nóng rẻ tiền': Nhiều diễn viên nhận chỉ trích người khóa Facebook, người chia tay bạn trai trong đau khổ

Tranh cãi phim Việt chứa 'cảnh nóng rẻ tiền': Nhiều diễn viên nhận chỉ trích người khóa Facebook, người chia tay bạn trai trong đau khổ

Các sao nữ Việt rất ngại ngùng khi đọc kịch bản chứa cảnh nóng, vì sau khi các phân cảnh lên sóng sẽ phải nhận nhiều chỉ trích của khán giả, có người phải khóa mạng xã hội vì bị tấn công dữ dội.

Xem thêm
Từ khóa:   gia đình cam cam kiên hoàng heo mi nhon kiên hoàng đáp trả antifan

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 37 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 43 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 51 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 59 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026