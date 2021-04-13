Hậu ‘drama’, kênh Youtube Thơ Nguyễn sắp quay trở lại với mục tiêu nút kim cương 10 triệu subs

Hậu trường 13/04/2021 09:09

Mới đây, kênh Youtube đã có động thái đầu tiên xong lùm xùm liên quan đến việc “xin vía búp bê”. Theo đó, đại diện kênh này cho hay ekip sắp quay trở lại và tiếp tục hoạt động, tuy nhiên sẽ vắng mặt nhân vật Thơ Nguyễn.

Vào chiều 12/4, kênh Youtube Thơ Nguyễn đã “chào sân” khán giả bằng một video có tiêu đề “Hello các em”. Vậy là hậu lùm xùm xảy ra sau video “xin vía búp bê”, kênh Youtube này đã có màn “comeback” đầu tiên. Thời điểm vừa mới đăng tải, chiếc video này đã đạt được con số 200.000 lượt xem.

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 Hậu lùm xùm, kênh Youtube Thơ Nguyễn đã có động thái đầu tiên 

Theo đó, đại diện ekip cho hay kênh Youtube Thơ Nguyễn sắp trở lại sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, tuy nhiên điều gây chú ý ở đây là mọi video sau này sẽ thiếu đi nhân vật Thơ Nguyễn.

"Chỉ có một mình tôi hoạt động nên kênh sẽ không thể sản xuất video liên tục như ngày xưa. Ngoài ra, kênh cũng không bật kiếm tiền" - đại diện kênh YouTube của Thơ Nguyễn chia sẻ.

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 Trong video trên, đại diện ekip cho hay những clip sắp tới sẽ vắng mặt Thơ Nguyễn 

Bên cạnh đó, người này cũng tự tin nêu rõ mục tiêu hướng đến của ekip là nút kim cương của Youtube – tương đương với 10 triệu subs trên Youtube. Được biết, kênh này đang có 8,81 triệu subs. Nhiều cư dân mạng đặt ra nghi vấn liệu con đường đi đến mục tiêu kia có quá xa không?

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 Trước đó, cô nàng từng gây ra cuộc tranh cãi lớn liên quan đến việc 'xin vía học giỏi từ búp bê'

Bên dưới phần bình luận, có rất nhiều netizen lên tiếng thắc mắc về việc liệu Thơ Nguyễn có trở lại hậu “drama” vừa xảy ra không. Tuy nhiên, địa diện phía ê kíp không hề đề cập tới vấn đề này trong suốt đoạn clip kể trên.

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