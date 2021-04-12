Lộ danh tính người đàn ông thân mật bên Ngọc Trinh, được thoải mái đụng chạm body siêu mẫu, lại còn '11 năm chưa cãi nhau'

Mới đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cô thân mật nằm trên người và thoải mái gác chân lên cổ một người đàn ông.

Ngọc Trinh là một trong những nghệ sĩ gia nhập làng giải trí khá lâu nhưng mọi hoạt động của cô luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt là những mối tình của cô luôn gây được sự tò mò và khiến báo chí tốn khá nhiều giấy mực. Một trong những chuyện tình ồn ào của Ngọc Trinh là cuộc tình chóng vánh với đại gia Hoàng Kiều. Tỉ phú Hoàng Kiều - người đàn ông duy nhất Ngọc Trinh công khai là người yêu - Ảnh: Internet Cụ thể, vào cuối 2016, Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải hình ảnh nắm tay một người đàn ông lạ mặt. Sau đó, "Nữ hoàng nội y" thừa nhận cô đang "rơi vào lưới tình" của tỉ phú Hoàng Kiều. Thời điểm ấy, Ngọc Trinh 27 tuổi, trong khi "nửa kia" của cô đã 72 tuổi, khiến cả hai chịu rất nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều người còn "kém duyên" khi cho rằng người đẹp mê tiền của vị đại gia người Mỹ. Tuy vậy, cả hai vẫn thường xuyên du lịch cùng nhau và dành những "lời có cánh" cho đối phương. Tuy nhiên đầu năm 2017, tỉ phú Hoàng Kiều chính thức tuyên bố cả hai đã chia tay.

Tỉ phú Hoàng Kiều cũng là người đàn ông duy nhất người đẹp Trà Vinh công khai với danh phận người yêu. Sau khi "đường ai nấy đi" với tỉ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh trở nên khá kín tiếng hơn trong mối quan hệ tình cảm của mình. Người đàn ông duy nhất Ngọc Trinh công khai ảnh giường chiếu - Ảnh: IG Tuy nhiên, sáng nay 12/4/2021, trên trang Instagram của mình, Ngọc Trinh đăng một số clip và hình ảnh du lịch, nghỉ dưỡng cùng hội bạn thân. Điều khiến khán giả bất ngờ là Ngọc Trinh công khai đăng ảnh "giường chiếu" với một người đàn ông. "Nữ hoàng nội y" tỏ ra khá vui vẻ khi ở cạnh người này. Ngọc Trinh thoải mái ngủ chung, thậm chí cô còn thân mật khi nằm lên người và và gác chân lên cổ người đàn ông này. Cô còn khẳng định cô và người đàn ông này bên nhau 11 năm nhưng chưa từng một lần cãi nhau.

Ngọc Trinh thoải mái gác chân lên người đàn ông đã bên cạnh cô 11 năm - Ảnh: IG Ngọc Trinh thoải mái ngủ chung giường với NTK Đỗ Long - Ảnh: IG Hóa ra, người đàn ông mà Ngọc Trinh thoải mái gác chân và quay clip đăng lên mạng lại chính là nhà thiết kế Đỗ Long - người bạn thân hơn 1 thập kỷ của Ngọc Trinh. Nhà thiết kế Đỗ Long chính là người thiết kế những bộ trang phục hở bạo và "chặt chém" trên thảm đỏ cho Ngọc Trinh. Vì vậy, anh cũng là người có thể thoải mái đụng chạm body của người đẹp. NTK Đỗ Long cũng cũng thường xuyên có những chuyến du lịch chung cũng Ngọc Trinh và hội bạn thân của người đẹp Trà Vinh. NTK Đỗ Long thoải mái đụng chạm body của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet NTK Đỗ Long thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet Vậy mà, cộng đồng mạng được phen nháo nhào khi tưởng "nữ hoàng nội y" đã tìm được hạnh phúc, bến đỗ mới của mình. Trước Ngọc Trinh, NTK Đỗ Long cũng từng chia sẻ: "Tôi và Ngọc Trinh chơi với nhau hơn 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ cãi lộn hay lớn tiếng, giận nhau. Có bất cứ chuyện gì tôi cũng góp ý thẳng thắn với Ngọc Trinh, không phải lúc nào cũng khen nhau".

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