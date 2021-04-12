Vợ Ưng Hoàng Phúc: 'Nhiều lúc tự hỏi chẳng lẽ mình phải lấy chồng tàn phế như thế này sao?'

Sao Việt 12/04/2021 10:32

Kim Cương tâm sự về cuộc hôn nhân của mình: "Quen nhau được 1-2 năm thì tôi thấy anh đau hoài. Hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi chỗ này chỗ kia chữa bệnh. Nhiều khi thấy anh đau nằm sấp ở nhà, em tự hỏi mình 'Chẳng lẽ cuộc đời mình lấy chồng mà tàn phế như thế này sao?'"

Tập 389 chương trình Vợ chồng son vừa lên sóng đã gây sốt với sự tham gia của đôi vợ chồng đẹp nhất nhì showbiz Việt - ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và cựu người mẫu Võ Thị Kim Cương. Ưng Hoàng Phúc tên thật là Nguyễn Quốc Thanh (39 tuổi) và là tuổi thanh xuân của thế hệ 8x-9x vi loạt hit đình đám. Ngoài công việc ca sĩ, Ưng Hoàng Phúc hiện còn có nghề tay trái là hỗ trợ những người bị bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống.

Bà xã Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1986, hiện đang là quản lý cho nam ca sĩ. Trước đó, Kim Cương được biết đến khi tham gia chương trình "Siêu mẫu Việt Nam" và đạt giải bạc chung cuộc. 

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Kim Cương - Ưng Hoàng Phúc xứng danh là cặp 'tiên đồng - ngọc nữ' của showbiz Việt - Ảnh: Internet

Nói về cơ duyên gặp nhau, Ưng Hoàng Phúc cho biết anh và vợ chạm mặt lần đầu trong một quán cà phê. Cô tạo ấn tượng với ngoại hình chỉn chu, xinh đẹp và đôi chân dài. Về phía Kim Cương, cô cũng vô cùng phấn khích khi lần đầu nhìn thấy ca sĩ Ưng Hoàng Phúc ngoài đời vì vốn là fan của ông xã. Thế nhưng, khi ấy Kim Cương không dám chú ý nhiều đến anh vì sợ làm phật lòng những cô gái đang đi cùng “cựu thành viên 1088”. "Lúc đó tôi thấy anh Phúc đi chung với khoảng 2-3 cô gái chân dài. Phản ứng đầu tiên khi tôi thấy đàn ông đi chung với mấy cô gái đẹlà không quan tâm tới, tại vì mình phải giữ phép lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện với anh sẽ không có vui. Cho nên tôi cũng làm lơ, lâu lâu chỉ liếc liếc chút xíu" - Kim Cương hài hước kể.

Sau đó, cả hai đã có duyên hợp tác với nhau trong một MV nhờ lời giới thiệu của ca sĩ Quế Vân. Cùng vào vai một đôi tình nhân, Kim Cương bày tỏ đã “say nắng nhẹ” chàng ca sĩ điển trai dù vẫn giữ “giá”: “Trong MV tôi đóng vai người yêu anh Phúc nên cả hai có những cử chỉ rất là thân mật như là nắm tay, ôm nhau… Nói thật là tôi cũng thích. Nhưng lúc đó tôi là người mẫu nên không thể nào mà vồ vậđược. Mình cũng phải có cái giá của mình. Tôi cố gắng bình tĩnh và không bao giờ nhắn cho anh Phúc trước.

Tương tự bà xã, Ưng Hoàng Phúc cũng giữ “giá” vì là người nổi tiếng: “Lúc ấy, tôi cũng thích nhưng mà dù sao mình là đàn ông, cũng là ca sĩ, đâu thể nào vồ vập, hồ hởi ngay từ ngày đầu tiên được. Người ta đánh giá mình chết. Tôi cũng phải lịch sự xin số điện thoại giữ liên lạc rồi từ từ nói chuyện sau".

Giai đoạn phải lưu diễn xa nhà suốt 1 tháng trời, Ưng Hoàng Phúc như trúng tiếng sét ái tình, trước giờ diễn vẫn lấy điện thoại tra… tử vi của mình và vợ : “Trước giờ diễn buồn quá không biết làm gì, tôi lấy tuổi của vợ và tuổi của tôi tra trên mạng coi có hạp không? Rồi có tới với nhau được hay không. Lúc đó đang đi lưu diễn mà toàn suy nghĩ vậy đó!”. Công cuộc “cưa cẩm” cô nàng “hột xoàncủa Ưng Hoàng Phúc cũng bắt đầu từ đó.

Để “tán tỉnh" Kim Cương, Ưng Hoàng Phúc đã chủ động bắt chuyện, thường xuyên lấy cớ là “người yêu” trong MV hợp tác chung để nhắn tin cho bà xã: “Đang làm gì đó người yêu? Gặp nhau xíu cho đỡ nhớ coi!”.

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Cặp đôi chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình tại Vợ Chồng Son

Đối với Kim Cương, sự chủ động của ông xã như nhận được một "chất xúc tác" mạnh khiến nàng mẫu cũng phải “ngả nghiêng”. Trùng phùng sau 1 tháng xa nhau, cả hai nhận ra đối phương chính là người quan trọng nhất đời mình. Về chung nhà vào năm 2012; năm 2016 cả hai vui mừng chào đón con trai Quốc Minh nhưng mãi đến năm 2018, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương mới có đám cưới trọn vẹn.

Kể về chuyện tình, Ưng Hoàng Phúc cũng bày tỏ biết ơn khi nhớ lại lần sức khỏe suy giảm đến mức suýt tàn phế, may mắn có Kim Cương luôn bên cạnh an ủi, động viên. Đó là năm 2015, khi đang tham gia 1 chương trình truyền hình thực tế, Ưng Hoàng Phúc bất ngờ gặp chấn thương trở lại với tiền sử thoát vị đĩa đệm. Anh đã chủ động xin rút khỏi chương trình, tạm ngưng tất cả hoạt động nghệ thuật khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp vì không thể chịu đựng được những cơn đau; lúc ấy Kim Cương luôn bên cạnh để làm chỗ dựa cho anh.

Cựu người mẫu Kim Cương cũng xúc động nhớ lại phút giây yếu lòng khi cùng ông xã chiến đấu với bệnh tật: “Thời điểm tôi quen anh Phúc là anh vừa mới hết bệnh nên không biết quá trình anh điều trị bệnh trước đó. Quen nhau được 1-2 năm thì tôi thấy anh đau hoài. Hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi chỗ này chỗ kia chữa bệnh. Nhiều khi thấy anh đau nằm sấp ở nhà, em tự hỏi mình “Chẳng lẽ cuộc đời mình lấy chồng mà tàn phế như thế này sao?”.

Nhưng rồi, may mắn lần nữa mỉm cười với Ưng Hoàng Phúc khi anh gặp được vị ân nhân của đời mình: “Có một vị bác sĩ thấy tôi trong chương trình truyền hình đó, biết được tôi muốn đi mổ lần nữa. bác đã gọi cho vợ của em khuyên em đừng đi vì đã mổ 4 lần rồi, nếu tiếp tục sẽ rất nguy hiểm. Cứ đưa đến cho bác chữa. Từ khi chữa trị theo sáng chế của bác, tôi hết hẳn đến bây giờ luôn".

Tại Vợ Chồng Son, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương cũng chia sẻ nhiều bí mật xoay quanh cuộc hôn nhân hạnh phúc. Kim Cương nhanh tiết lộ tật xấu “lề mề”, chậm chạp như “rùa bò lật ngửa” của Ưng Hoàng Phúc mặc cho anh ra sức ngăn cản khiến hai MC cười bò. Không chịu thua, nam ca sĩ cũng “bóc phốt” vợ hung dữ, thường xuyên động tay động chân với chồng; thậm chí “thị phạm” cảnh tượng cô nàng rượt giọng ca “Căn gác trống” chạy "maraton" trong nhà ngay tại sân khấu Vợ Chồng Son. Chưa hết, anh còn tố vợ quản chặt đến mức “Tôi không có cơ hội nào để được làm cho vợ ghen. Hồi trước tôi nghĩ là quản lý cũng hở hở nhưng giờ mới thấy là chặt lắm đó. 10 năm rồi là bít bùng, bít cửa hết”, Ưng Hoàng Phúc hài hước tiết lộ.

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Nhiều năm bên nhau, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương vẫn mặn nồng như thuở còn son - Ảnh: Internet

Dù vậy, nam ca sĩ cũng không quên tâng bốc vợ: “Kim Cương nói tôi chậm nhưng mà thật ra đối với tôi như vậy cũng không lâu lắm đâu. Tại vì Kim Cương làm việc quá nhanh, nhanh nhưng mà rất là chính xác và tươm tất. Đó là lý do tại sao càng ngày tôi càng có sự thay đổi tích cực hơn, nhanh nhẹn hơn, tạo được nhiều lợi thế hơn.”

“Có một điều Kim Cương nhắc khéo em hoài mong muốn em thay đổi. Tính em trầm, ít nói, ít chia sẻ mặc dù nội tâm rất tình cảm. Kim Cương thường nói em có đông đảo bạn trong giới nghệ sĩ nhưng lại ít ngoại giao. Tôi nghĩ chính vì cái đông đó mà mình ít giao du. Nhiều khi đông quá. mình giao du với người này mà không giao du với người kia thì dễ mất lòng. Tuy nhiên, sau này tôi sẽ cố gắng thay đổi, mở lòng ra, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ bạn bè, người thân đồng nghiệp".

Cả hai cho biết, sống đúng với bản thân, chấp nhận và thông cảm cho những tật xấu của nhau cũng chính là cách để tìm thấy niềm vui, sự tích cực trong cuộc sống hôn nhân.

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