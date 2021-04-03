'Ngọc nữ Vbiz' đăng 'SỚ TUYỂN CHỒNG' gây choáng, 'thánh ế' Anh Đức dù có bạn gái vẫn được gọi tên

Sao Việt 03/04/2021 11:59

Độc thân và được ghép đôi với nhiều sao nam Vbiz nhưng "Ngọc nữ màn ảnh Việt" Midu luôn chỉ mỉm cười không hồi đáp. Mới đây, cô nàng đã chính thức đăng tin tuyển bạn trai cùng với các tiêu chí cụ thể.

"Ngọc nữ màn ảnh Việt" 31 tuổi Midu đang sở hữu cuộc sống mơ ước khiến nhiều người ghen tỵ, từ nhan sắc, khối tài sản khủng, thương hiệu kinh doanh riêng... đều khiến cô trở thành mỹ nữ thành danh nhất nhì Vbiz. Ở tuổi 31 độc thân, cô nàng mới đây khiến cộng đồng sốc vì "sớ tuyển chồng" gây choáng.

Theo đó, Midu yêu cầu các "Sơn Tinh - Thủy Tinh" khi ứng tuyển phải cao từ 1m70 trở lên, dáng người gầy hoặc rắn rỏi, gương mặt nam tính, riêng "mũi cao là điểm cộng". Về tính cách, nữ doanh nhân đa tài yêu cầu người đàn ông tương lai phải mạnh mẽ, năng động tháo vát, nhiệt tình vui vẻ, lành tính trung thực, chung thủy và có đạo đức. Đặc biệt, dù là người có học thức và địa vị, thế nhưng người đẹp lại "gây choáng" khi không cần trình độ học vấn cao và không quan trọng tài chính. Bù lại, cô chỉ yêu cầu người đàn ông của đời mình phải có chí cầu tiến, có tài lẻ và "phải còn độc thân". 

midu 1
Bài đăng tuyển chồng của Midu khiến CĐM 'choáng'

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng hưởng ứng bằng cách đáp lại bằng hình ảnh "ứng tuyển" giùm cho bạn, cho người thân. Đáng chú ý, Anh Đức - "thánh ế" cũng được cộng đồng mạng réo gọi, dù trước đó không lâu, anh vừa công khai bạn gái. 

midu 2
Cộng đồng mạng nhanh chóng 'ứng tuyển' giùm cho bạn bè, người thân - Ảnh chụp màn hình
 
midu 3
Anh Đức bỗng bị CĐM réo gọi dù vừa công khai bạn gái cách đây không lâu - Ảnh chụp màn hình

Được biết, 1 khoảng thời gian trước đó, khi được hỏi về tiêu chí chọn bạn trai, "thần tiên tỷ tỷ" từng chia sẻ với truyền thông: "Tôi cần 1 người đàn ông có năng lượng tích cực, họ sẽ trở thành bạn đồng hành với tôi trong cuộc sống sau này. Mọi người hay gọi tôi là nữ đại gia, tôi không ngại nhưng nhiều người đàn ông nghe thấy thế là chạy mất dép rồi. Ở ngoài đời, tôi tiếp xúc với nhiều người nhưng họ xem tôi là 1 nhân vật chỉ để ngắm chứ không thể chạm tới. Ai cũng nghĩ Midu có tiêu chuẩn cao lắm, chỉ cần chân thành và thật lòng sẽ chạm được trái tim tôi".

Kinh ngạc nhan sắc đại mỹ nhân Thẩm Thuý Hằng những năm 60: Biến dạng vì thẩm mỹ

Kinh ngạc nhan sắc đại mỹ nhân Thẩm Thuý Hằng những năm 60: Biến dạng vì thẩm mỹ

Từng là minh tinh màn bạc, biểu tượng thời trang, biểu tượng nhan sắc... nhưng cuối đời, Thẩm Thuý Hằng sống ẩn dật vì gương mặt biến dạng do thẩm mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc nữ điện ảnh diễn viên Midu hot girl Midu

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 16 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 22 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 38 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"