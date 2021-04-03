'Ngọc nữ Vbiz' đăng 'SỚ TUYỂN CHỒNG' gây choáng, 'thánh ế' Anh Đức dù có bạn gái vẫn được gọi tên

Độc thân và được ghép đôi với nhiều sao nam Vbiz nhưng "Ngọc nữ màn ảnh Việt" Midu luôn chỉ mỉm cười không hồi đáp. Mới đây, cô nàng đã chính thức đăng tin tuyển bạn trai cùng với các tiêu chí cụ thể.

"Ngọc nữ màn ảnh Việt" 31 tuổi Midu đang sở hữu cuộc sống mơ ước khiến nhiều người ghen tỵ, từ nhan sắc, khối tài sản khủng, thương hiệu kinh doanh riêng... đều khiến cô trở thành mỹ nữ thành danh nhất nhì Vbiz. Ở tuổi 31 độc thân, cô nàng mới đây khiến cộng đồng sốc vì "sớ tuyển chồng" gây choáng.

Theo đó, Midu yêu cầu các "Sơn Tinh - Thủy Tinh" khi ứng tuyển phải cao từ 1m70 trở lên, dáng người gầy hoặc rắn rỏi, gương mặt nam tính, riêng "mũi cao là điểm cộng". Về tính cách, nữ doanh nhân đa tài yêu cầu người đàn ông tương lai phải mạnh mẽ, năng động tháo vát, nhiệt tình vui vẻ, lành tính trung thực, chung thủy và có đạo đức. Đặc biệt, dù là người có học thức và địa vị, thế nhưng người đẹp lại "gây choáng" khi không cần trình độ học vấn cao và không quan trọng tài chính. Bù lại, cô chỉ yêu cầu người đàn ông của đời mình phải có chí cầu tiến, có tài lẻ và "phải còn độc thân".

Bài đăng tuyển chồng của Midu khiến CĐM 'choáng'

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng hưởng ứng bằng cách đáp lại bằng hình ảnh "ứng tuyển" giùm cho bạn, cho người thân. Đáng chú ý, Anh Đức - "thánh ế" cũng được cộng đồng mạng réo gọi, dù trước đó không lâu, anh vừa công khai bạn gái.

Cộng đồng mạng nhanh chóng 'ứng tuyển' giùm cho bạn bè, người thân - Ảnh chụp màn hình

Anh Đức bỗng bị CĐM réo gọi dù vừa công khai bạn gái cách đây không lâu - Ảnh chụp màn hình

Được biết, 1 khoảng thời gian trước đó, khi được hỏi về tiêu chí chọn bạn trai, "thần tiên tỷ tỷ" từng chia sẻ với truyền thông: "Tôi cần 1 người đàn ông có năng lượng tích cực, họ sẽ trở thành bạn đồng hành với tôi trong cuộc sống sau này. Mọi người hay gọi tôi là nữ đại gia, tôi không ngại nhưng nhiều người đàn ông nghe thấy thế là chạy mất dép rồi. Ở ngoài đời, tôi tiếp xúc với nhiều người nhưng họ xem tôi là 1 nhân vật chỉ để ngắm chứ không thể chạm tới. Ai cũng nghĩ Midu có tiêu chuẩn cao lắm, chỉ cần chân thành và thật lòng sẽ chạm được trái tim tôi".

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