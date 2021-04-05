Thần tượng 8X Thu Thuỷ lần đầu tiết lộ cát-xê nhóm Mây Trắng trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp

"Mẹ tôi là một ca sĩ nhưng chưa được hành nghề do vừa đăng kí học hát thì bị ba tôi 'bắt cóc' và bỏ nghề luôn. Chính vì thế, mẹ tôi đã nung nấu ý định cho tôi tiếp nối đam mê còn dang dở của bà".

Mới đây, trong chương trình Chuyến Xe Thời Gian, ca sĩ Thu Thuỷ - cái tên gắn đầy kỉ niệm với khán giả thế hệ 8X - 9X lần đầu tiên chia sẻ về thanh xuân thời mới vào nghề cùng MC Xuân Nghị. Theo chia sẻ, nữ ca sĩ bén duyên với nghệ thuật nhờ được truyền cảm hứng từ mẹ ruột - một ca sĩ chưa có duyên ra nghề.

Dù được mẹ ruột nhiệt tình hậu thuẫn, nhưng Thu Thuỷ cũng từng phải vượt qua nhiều thử thách để có thể trưởng thành. Cũng giống như nhiều "tài năng nhí" hoạt động nghệ thuật từ nhỏ, Thu Thuỷ cũng phải học múa, thậm chí xoay vòng đến chóng mặt ngất xỉu, hay những lần say xe khi đi diễn tới mức nôn ói "tan nát đời hoa".

Từ nhỏ, mẹ thấy tôi có năng khiếu về nghệ thuật nên cho đi học hát ngay từ lúc 3 tuổi. Sau một thời gian theo học, tôi được chọn vào nhà thiếu nhi Thành phố, được đi diễn oanh tạc hết nước Việt Nam. Từ Đắk Lắk, Bảo Lộc,... đến sông, hồ, biển, chỗ nào có cảnh đẹp đều được đạo diễn dẫn đi hết. Đến bây giờ khi lớn lên, tôi cảm thấy rất may mắn khi có tuổi thơ đẹp như thế. Tôi rất muốn cảm ơn mẹ, vì những đam mê về nghề mà bà không thực hiện được đã dành lại cho tôi. Và may quá là tôi thích. Chứ nhiều người, nhiều con nhà nòi không thích đâu nha" - Thu Thuỷ tiết lộ.

Trên Chuyến Xe Thời Gian, nữ ca sĩ xúc động khi nhắc về mẹ: "Khi tôi lớn, được làm mẹ rồi thì lại ít được gặp mẹ. Vì mẹ tôi đang ở xa, lại không có sức khỏe. Tôi luôn muốn mẹ chăm mình giống như lúc còn nhỏ nhưng mà không còn được như vậy nữa" – vừa kể, Thu Thuỷ vừa chực rơi nước mắt. “Không biết tại sao hai mẹ con ở gần, tuy rất thương nhau nhưng lại hay khắc khẩu. Đến bây giờ tôi chỉ ước được trở lại lúc nhỏ để mẹ có thể được mẹ kêu tôi làm gì làm nấy mà không có ý kiến nhiều" – Thu Thủy tâm sự.

Cát-xê thời đỉnh vinh quang 2.000.000 đồng/show

Chia sẻ về nhà thiếu nhi thành phố - cái nôi nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật, cô cho biết: “Thứ 7, Chủ Nhật là có những chương trình, chúng tôi sẽ phải tập luyện để tối đến “chiến”. Bước ra là như ngôi sao luôn, khán giả đều phải mua vé vào xem. Nhưng mà lúc đó không có tiền, mà chỉ đi diễn thôi vì mình không quan trọng. Tiền bạc gì mẹ nhận thì nhận thôi chứ tôi không quan tâm, chỉ muốn bước lên sân khấu để thỏa mãn đam mê”.

Ngoài ra, Thu Thủy chia sẻ về cơ duyên và những điều đặc biệt xung quanh thành công của hai nhóm nhạc huyền thoại của thế hệ 8x, 9x – Mây Trắng và H.A.T. Khác với phỏng đoán của Xuân Nghị, Thu Thủy cho biết thành lập Mây Trắng sau khi bị “tước quyền” sinh hoạt tại với nhà thiếu nhi thành phố vì đã “quá lứa lỡ thì”.

“Nơi đầu tiên Mây Trắng biểu diễn là nhà văn hóa Thanh Niên. Lúc đó rất hồi hộp vì lần đầu tiên biểu diễn không có các cô các thầy mà chỉ có các mẹ bên cạnh. Sau khi tập luyện dữ dội và lên diễn với 4 bạn trong nhóm, bên dưới vỗ tay quá trời, tôi hạnh phúc lắm”. Từ lúc này, tên tuổi của nhóm nhạc nữ Mây Trắng được giới trẻ biết đến nhiều hơn khi liên tục nhận được lời mời biểu diễn.

“Lúc đó, Mây Trắng nhận được nhiều sự giúp đỡ lắm, đi diễn không cần tiền. Quần áo, bài hát, tất cả mọi thứ là do các mẹ bỏ tiền ra để giúp. Thù lao khởi điểm của nhóm Mây Trắng một đêm chỉ có 300.000 đồng thôi. Lỗ nhưng rất thích, rất vui, biểu diễn rất sung” – Thu Thủy cho biết. Sau thành công của ca khúc cùng tên, tên tuổi của nhóm nhạc Mây Trắng nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, “làm mưa làm gió” trên các tựu điểm âm nhạc lúc bấy giờ. Cát-xê của nhóm tăng dần từ 300.000 đồng lên đến 1.500.000 – 2.000.000 đồng/ show, có đêm 7 show.

Thu Thủy cho biết, thù lao khởi điểm của nhóm Mây Trắng một đêm chỉ có 300.000 đồng - Ảnh: Internet

Ngã rẽ cuộc đời khi trở thành ca sĩ solo

Khi Mây Trắng đang trên đà nổi tiếng, Thu Thủy nhận lời mời từ một công ty giải trí có tiếng tại TP. Hồ Chí Minh để trở thành ca sĩ solo, song ca cùng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Quyết định về ngã rẽ đột ngột đã khiến nữ ca sĩ phải chịu đựng nhiều áp lực trong thời gian dài nhưng cô không hề hối hận.

“Khi hát cùng anh Ưng Hoàng Phúc, tôi đã áp lực rất nhiều. Giai đoạn đó, anh Phúc đã là một ca sĩ nổi tiếng, đang trong thời điểm đỉnh cao. Khi tôi bước ra kêu Thu Thủy không ai biết hết, đi biểu diễn mà lên sân khấu tôi không nói được câu nào. Nhưng chính vì có những ngã rẽ đó thì mới có Thu Thủy như ngày hôm nay.”

Sau đó, năm 2008, quyết tâm không để bản thân quá phụ thuộc vào bố mẹ, Thu Thủy đã xin 15 triệu để phát hành album đầu tay "Con Đường Tôi Đi" với toàn bộ các ca khúc do bạn bè thân tặng. Bất ngờ được khán giả đón nhận nhiệt tình, nữ ca sĩ thừa thắng xông lên, tiếp tục cho ra mắt 7 album tiếp theo.

Thu Thủy - Ưng Hoàng Phúc từng là cặp đôi 'khuynh đảo' thị trường âm nhạc một thời - Ảnh: Internet

Đường tình duyên trắc trở, bến đỗ cuối cùng viên mãn

Sự nghiệp rực rỡ là thế, nhưng đường tình duyên của nữ ca sĩ Thu Thủy lại có phần lận đận. Cô từng có khoảng thời gian hạnh phúc rồi tan vỡ với mối tình 12 năm, dành cả thanh xuân cho người chồng đầu tiên nhưng chỉ nhận lại toàn cay đắng. Bỗng chốc, Thu Thuỷ lại liên tưởng đến câu chuyện thực tế tương tự của chính bố mẹ cô khi xưa.

"Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đến lớn luôn được bố mẹ chăm lo và hậu thuẫn tất cả mọi thứ. Cho đến khi ba mẹ li hôn, mỗi người một nơi và có một gia đình khác. Lúc đó, mẹ dẫn tôi đến sống tại một căn nhà ở Thủ Đức. Chưa bao giờ tôi nghĩ là phải sống tại một khu tập thể rất là đông người như vậy. Chỗ đó đang xây dựng và cầu cống thường xuyên bị hư, nước cứ ngập đến nỗi 2 mẹ con chỉ biết ngồi trên giường.

Lúc đó, mẹ nói với tôi 'Con phải chấp nhận chịu khổ, để con biết được là khi bước qua những cái khổ con sẽ thấy nó rất bình thường'. Tôi nghe lời mẹ thêm một lần nữa vì từ nhỏ đến lớn tôi hay nghe lời mẹ lắm!” - Nữ ca sĩ cho hay cha mẹ đã ly hôn và có gia đình riêng nhưng cô chưa bao giờ hơn giận hay trách móc bậc sinh thành.

Thu Thủy và ông xã Kin Nguyễn cùng con gái Lana - Ảnh: FB

Được biết, hiện tại, nữ ca sĩ thần tượng 8X đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với ông xã kém tuổi cùng hai con sau 6 tháng "vỡ chum". Bé Lana ra đời là minh chứng cho tình yêu của cặp đôi sau bao sóng gió và hứng chịu gạch đá từ dư luận suốt một thời gian dài. Ngoài ra, ông xã Kin Nguyễn được biết đến là người luôn chủ động vun vén mọi công việc trong gia đình, đưa rước và chơi cùng với con trai riêng của nữ ca sĩ là Henry.