Lương Bích Hữu rùng mình kể lại những tai nạn xém mất mạng khi biểu diễn

Sao Việt 12/04/2021 15:52

“Cô gái Trung Hoa” Lương Bích Hữu tiết lộ những lần xém mất mạng khi đi diễn, suy sụp đến mức không dám quay lại showbiz.

Nhắc đến Lương Bích Hữu, khán giả nhớ ngay đến hình ảnh nàng ca sĩ sở hữu nhan sắc không tuổi giọng hát “thánh thót” đặc trưng và loạt hit đình đám một thời là tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x như: Cô Gái Trung Hoa, Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi, Dằm Trong Tim,...  

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Lương Bích Hữu nổi tiếng với các ca khúc đình đám một thời như Cô Gái Trung Hoa, Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi, Dằm Trong Tim - Ảnh: FBNV

Xuất hiện tại Chuyến Xe Thời Gian, Lương Bích Hữu không quá trau chuốt tô son điểm phấn nhưng vẫn nổi bần bật với nhan sắc toát lên sự quyến rũ, mặn mà hút hồn dù đã cập kề 40. Tại đây, nữ ca sĩ đã chia sẻ về những thăng trầm đã trải qua trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, và nhiều phen đứng trên bờ vực nguy hiểm đến tính mạng khi “chạy show”.

Theo "cô gái Trung Hoa", bản thân cô đã rất may mắn vì từ khi sinh ra, được lớn lên trong sự yêu thương, ủng hộ của người thân, được tự do theo đuổi đam mê và cũng đã chạm đến một vị trí nhất định trong giới nghệ thuật. Ở thời điểm hiện tại, Lương Bích Hữu vẫn cảm thấy khả năng ca hát và cảm thụ âm nhạc từ khi chỉ mới 3-4 tuổi của mình rất đặc biệt như “thiên phú”. Đáng chú ý, trong thời gian hoạt động ca hát, để có những giây phút thăng hoa trên sân khấu phục vụ khán giả, Lương Bích Hữu đã vài lần đứng giữa bờ vực ranh giới sự sống và cái chết khi gặp nhiều tai nạn trên đường đi diễn.

“Lần đó Hữu đi diễn ở đèo Hải Vân, lúc đó đèo vẫn chưa có hầm nên đi nó ghê dữ lắm. Hôm đó trời mưa nữa. Khi xe Hữu đang bọc cua trên đèo thì bị trượt quay vòng vòng rồi nửa sau xe bị rơi ra phía vực thẳm. Ngay lập tức, xe bảo vệ phía sau lao ra để giữ xe không bị rơi, đưa mình chuyển sang xe khác rồi di chuyển đến điểm biểu diễn. Còn mọi người ở lại xử lý cái xe bị tai nạn kia” - nữ ca sĩ tiết lộ.

Lương Bích Hữu rùng mình kể lại những tai nạn xém mất mạng khi biểu diễn - Ảnh 2
 Lương Bích Hữu nổi bật với nhan sắc toát lên sự quyến rũ, mặn mà hút hồn dù đã cập kề 40 tại chương trình Chuyến Xe Thời Gian

Không chỉ một lần gặp vận đen, giọng ca Dằm Trong Tim còn từng đối mặt khoảng thời gian khủng hoảng trong quá trình sống với đam mê âm nhạc. Năm 2011, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Lương Bích Hữu bất ngờ gặp tai nạn khiến chân phải bị phỏng nặng ở cấp độ 2, phần má hai bên cũng xém cháy. Sự cố hy hữu tưởng chừng cô phải rời sân khấu mãi mãi. Lúc này, cô đối mặt với khoảng thời gian khó khăn, suy sụp hoàn toàn khi phải chịu cả hao tổn nặng nề về sức khỏe lẫn tâm lý. Suốt thời gian đó, mọi tấm gương trong nhà đều bị che lại vì chính Lương Bích Hữu cũng không dám đối diện với vẻ ngoài đầy thương tích. Thông tin tai nạn của nữ ca sĩ gần như không được đăng tải trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Sự vắng mặt đột ngột của cô khiến nhiều khán giả hoang mang, lo lắng.

Tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật hơn 1 năm trong sự tiếc nuối của người hâm mộ, Lương Bích Hữu cho biết: “Mình không dám nghĩ sẽ quay trở lại được showbiz”. Nhưng nhờ sự kiên cường của bản thân và sự săn sóc, lời động viên từ những người thân yêu, nữ ca sĩ đã hồi phục thể chất và tinh thần để sớm quay trở lại công việc. Điều khiến MC Xuân Nghị bất ngờ đó là vẻ ngoài của Lương Bích Hữu sau sự cố nghiêm trọng vẫn không để lại một “vết tích” nào dù không qua phẫu thuật. Nhan sắc nữ ca sĩ vẫn ngày một thăng hạng, thêm rạng ngời, đằm thắm. 

Lương Bích Hữu rùng mình kể lại những tai nạn xém mất mạng khi biểu diễn - Ảnh 3

Lương Bích Hữu rùng mình kể lại những tai nạn xém mất mạng khi biểu diễn - Ảnh 4
Nhan sắc 'cô gái Trung Hoa' sau ngần ấy năm vẫn như thuở đôi mươi - Ảnh: FBNV

“Cô Gái Trung Hoa” cũng tiết lộ về hành trình học nghệ thuật và từng rất nỗ lực để có thể trở thành giảng viên âm nhạc. Khi đó, Lương Bích Hữu vẫn chưa có ý định sẽ dấn thân làm nghệ sĩ; nhưng được sự động viên của thầy giáo, cô đã mạnh dạn “chinh chiến” liên hoàn nhiều cuộc thi để có thêm trải nghiệm và trau dồi kỹ năng. Cũng từ đây, khán giả biết đến ca sĩ Lương Bích Hữu.

“Thời điểm đó có cuộc thi hát nào là mình đăng ký hết, như: Tiếng hát Truyền hình, Tiếng hát quê hương, Tiếng hát Đài phát hành. Cái này nó như có sức hút vậy đó, mình thi xong chỗ này là mình muốn thi tiếp chỗ khác, được ban giám khảo chỗ này góp ý là mình áp dụng kinh nghiệm đó cho cuộc thi sau liền” - nữ ca sĩ tâm tình.  

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc, Lương Bích Hữu cho biết rất may mắn khi có cơ duyên được hợp tác với nhiều nhạc sĩ trẻ như: Sỹ Luân, Hamlet Trương, Bùi Công Nam… những người đã giúp tạo ra các bản “hit” đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả. 

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