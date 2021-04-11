Hậu chia tay Quách Ngọc Ngoan, cư dân mạng đồn đoán Phượng Chanel sẽ sớm có tình mới 'trẻ hơn'

Mới đây, Phượng Chanel chính thức tiết lộ cô và Quách Ngọc Ngoan đã chia tay sau 6 năm gắn bó. Không ít cư dân mạng "kém duyên" đồn đoán hậu chia tay "tình trẻ", Phượng Chanel sẽ sớm có tình mới, trẻ hơn. Thậm chí, nhiều người còn "đào" lại chuyện quá khức, cho rằng đây là cái kết mà Quách Ngọc Ngoan phải chịu khi bỏ vợ hiền để chạy theo người tình giàu có.

Sau lùm xùm chia tay Lê Phương để chạy theo tình mới Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan đã chịu rất nhiều điều tiếng và chỉ trích từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, cả Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn cùng nhau vượt qua và có chung một người con. Những tưởng sau nhiều giông bão, cả hai sẽ hạnh phúc viên mãn. Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây vào ngày 10/4/2021, Phượng Chanel chính thức chia sẻ với báo chí, cô và Quách Ngọc Ngoan đã chính thức đường ai nấy đi sau 6 năm chung sống. Cô chia sẻ: "Tôi và anh Ngoan đã chính thức chia tay được một thời gian. Cả hai chưa từng đăng ký kết hôn như mọi người đồn thổi. Hiện tại chúng tôi là bạn bè."

Phượng Chanel nhan sắc ngày càng thăng hạng sau 6 năm bên tình trẻ Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: FBNV Cô cũng chia sẻ lý do cả hai chia tay trong hòa bình, không có khúc mắc nào về đối phương. Bên cạnh đó, cô còn hy vọng mọi người không đào bới chuyện tình cảm của cả hai. Phượng Chanel tâm sự: "Chia tay không phải lỗi của bất kỳ ai. Cả tôi và anh Ngoan đều mong đợi những điều tốt đẹp nhất cho đối phương. Vì vậy, mong mọi người không suy diễn bởi điều này không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân tôi và anh Ngoan mà còn cả gia đình, bạn bè và công việc phía sau". Nói về quãng thời gian bên nhau, nữ đại gia khẳng định đó là quãng thời gian hạnh phúc của cuộc đời và rất cảm ơn Quách Ngọc Ngoan về thời gian đó. Phượng Chanel và hình xăm trên ngực Quách Ngọc Ngoan thời còn chung sống - Ảnh: Internet Mặc dù, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai người vẫn luôn được công chúng quan tâm. Đặc biệt sau khi thông tin cặp đôi chia tay, cộng đồng mạng đã có những bình luận trái chiều.

Phản ứng của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bí Mật Showbiz GR Bên cạnh đồn đoán về hoạt động sắp tới trong lĩnh vực nghệ thuật của nam tài tử, không ít cư dân mạng "kém duyên" khi cho rằng, hậu chia tay "tình trẻ" Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel sẽ sớm có tình mới, trẻ hơn. Thậm chí, nhiều người còn "đào" lại chuyện cũ và cho rằng đây là cái kết mà Quách Ngọc Ngoan phải chịu khi bỏ vợ hiền để chạy theo người tình giàu có. Hiện tại, trên các mạng xã hội, lượt bình luận về thông tin chia tay của cặp đôi đang tăng lên chóng mặt. Riêng phía diễn viên Quách Ngọc Ngoan vẫn chưa lên tiếng về sự việc trên.

5 'chị đẹp' showbiz Việt cặp kè trai trẻ: Kẻ gian truân sóng gió, người êm đềm lặng yên, có cặp lại gánh chịu chỉ trích đủ đường Yêu người nhỏ hơn tuổi dường như đang là “hot trend” của các chị đẹp trong showbiz Việt. Dù có nhiều lời bàn ra tán vào, thế nhưng những cặp đôi đũa lệch này vẫn có cái kết vô cùng viên mãn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-chia-tay-quach-ngoc-ngoan-cu-dan-mang-don-doan-phuong-chanel-se-som-co-tinh-moi-tre-hon-401594.html