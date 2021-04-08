Cắt bỏ ngực vì tình yêu, cuộc sống của cặp đôi Miko - Kenji giờ ra sao?

Từng gặp nhiều rào cản trong chuyện tình cảm từ khi công khai bạn trai chuyển giới, hiện tại, sau nhiều sóng gió thị phi, Miko Lan Trinh đang có một cuộc sống ngọt ngào bên Kenji.

Miko Lan Trinh và bạn trai Kenji bắt đầu hẹn hò từ giữa năm 2020. Tại thời điểm đó, cặp đôi đã vấp phải vô số những bình luận ác ý như lấy chuyện tình cảm để PR, đánh bóng tên tuổi. Thậm chí cô còn phải thừa nhận như vậy với mẹ ruột khi bị phản đối gay gắt Từng vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía cộng đồng mạng và gia đình 2 bên, cả hai cố gắng chứng minh tình cảm chân thành dành cho nhau - Ảnh: FB Vượt qua mọi thị phi, cặp đôi nỗ lực từng ngày để chứng minh cho công chúng thấy sự nghiêm túc của mình trong tình yêu. Kenji đã cắt bỏ túi ngực để có ngoại hình nam tính hơn và để chứng minh tình cảm anh dành cho Miko là chân thành. Trong suốt quá trình đó, Miko là người luôn ở bên chăm sóc, động viên bạn trai chuyển giới. Cô từng nhiều lần xúc động khi chia sẻ về quyết định này của Kenji. Hành động "cắt bỏ túi ngực" của nam đạo diễn đã khiến cho cộng đồng mạng thay đổi cách nhìn về chuyện tình yêu của hai người. Trên facebook, đã có nhiều bình luận ủng hộ cặp đôi chứ không còn gay gắt lên án việc "yêu nhau để PR rẻ tiền" như trước đó.

Miko xúc động chia sẻ hình ảnh bạn trai thực hiện phẫu thuật cắt bỏ túi ngực Nữ ca sĩ còn là người cố gắng hàn gắn mối quan hệ của bạn trai và người nhà. Hiện tại cặp đôi đã nhận được sự đồng ý từ phía gia đình hai bên và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên cạnh nhau. Gần đây, fan của cặp đôi được một phen vui mừng khi thấy "mẹ vợ" bênh vực "con rể" trước những bình luận khiếm nhã về ngoại hình, giới tính. Nhờ nỗ lực và chịu hy sinh vì nhau, MiJi couple đã nhận được sự đón nhận của cộng đồng mạng. Nhiều người từ không biết, từ kì thị đã chuyển qua chúc phúc cho cặp đôi. Mới đây, Miko Lan Trinh đã chia sẻ dòng thông tin về chuyện tình cảm của mình và bạn trai chuyển giới trên trang cá nhân. Cô nhận được rất nhiều bình luận chúc hạnh phúc từ cộng đồng mạng. Trong đó có một bình luận được nữ ca sĩ thả icon "thương thương" bày tỏ thái độ cảm ơn chân thành. Tài khoản Y.A viết: "Thân gởi 2 em Miko và Kenji. Chị chưa bao giờ biết tới Miko là ai rồi như vô tình sáng Chủ nhật ngủ dậy chị bấm đại vào một bài hát trên YouTube cũng là lần đầu tiên chị nghe bài Tình như lá bay xa của tụi em hát. Chị cảm thấy hơi bất ngờ ở chỗ giọng nam, sao ca sĩ nào hát mà phát âm có vần đề chút xíu mặc dù chất giọng rất ấm áp. Tính tò mò trỗi dậy, chị lật tung tất cả những trang mạng, gõ 'Miko Lan Trinh'. Ôi thôi! Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Thật sự chị coi và đọc đến đâu, chị rất xúc động và khóc rất nhiều và cũng là lần đầu tiên chị mới biết cô ca sĩ Lan Trinh là ai". Tài khoản này còn bày tỏ sự khâm phục dành cho những việc mà cặp đôi đã cùng cố gắng. Cuối bình luận, Y.A còn hy vọng cả hai sẽ là chỗ dựa tình thần nâng đỡ nhau dù trong mọi hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Bình luận gây xúc động cho nữ ca sĩ bởi cô được yêu thương và ủng hộ từ một cư dân mạng chỉ mới biết đến cái tên 'Miko Lan Trinh' - Ảnh màn hình Nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình và cộng đồng mạng giúp cho cả hai cảm thấy "không phải gồng mình gánh chịu trong đơn độc như mấy chục năm qua nữa rồi". Hiện tại, cặp đôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi trở thành những "mảnh ghép hoàn hảo" của nhau. Miko và Kenji luôn vui vẻ và không ngần ngại đăng những khoảnh khắc tình tứ lên trang cá nhân - Ảnh: FB Với suy nghĩ: "Hai đứa cứ sống tốt, yêu thương nhau thật lòng, chắc chắn một ngày nào đó hạnh phúc sẽ trọn vẹn", Miko và Kenji không chỉ có được hạnh phúc của riêng mình mà còn truyền được cảm hứng cho nhiều cặp đôi chuyển giới khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cat-bo-nguc-vi-tinh-yeu-cuoc-song-cua-cap-doi-miko-kenji-gio-ra-sao-401341.html