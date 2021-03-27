Mối quan hệ thực sự của con trai Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi ra sao?

Sao Việt 27/03/2021 12:57

Lệ Quyên chính thức công khai hẹn hò cùng nam người mẫu Lâm Bảo Châu vào đầu năm 2021. Cặp đôi thường xuyên ngọt ngào chia sẻ nhiều hình ảnh trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cư dân mạng cũng rất tò mò về thái độ của con trai Lệ Quyên sau khi bố mẹ ly hôn.

Mới đây, Lệ Quyên đã chia sẻ lên Story hình ảnh bé Bo - con trai cô và bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu đang xem phim ở rạp cùng nhau. Cả hai đều rất thoải mái và dường như không có khoảng cách hay sự gượng gạo khi tiếp xúc với nhau.

Mối quan hệ thực sự của con trai Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi ra sao? - Ảnh 1

Lâm Bảo Châu ngồi cạnh con trai Lệ Quyên - Ảnh: Story

Con trai Lệ Quyên cũng thể hiện biểu cảm rất vui vẻ, hào hứng khi đi chơi cùng mẹ và bạn trai của mẹ. Cậu bé vui vẻ tạo dáng cho mẹ chụp hình.

Trước đó, người hâm mộ cũng phát hiện ra anh chàng Lâm Bảo Châu chính là nhân vật được Lệ Quyên nhắc đến trong một bài đăng khác. Theo đó, nam người mẫu rất chịu khó làm nhiếp cho hai mẹ con tạo dáng đủ kiểu. Chàng trai trẻ lại còn rất tận tâm, chỉnh sửa và ghép từng bức ảnh cho Lệ Quyên đăng lên facebook. 

Mối quan hệ thực sự của con trai Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi ra sao? - Ảnh 2
Chú thích biểu tượng 'con gà' quen thuộc ám chỉ người trẻ tuổi của Lệ Quyên - Ảnh: FB

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Bảo Châu cùng "hẹn hò" với Lệ Quyên và bé Bo. Trước đó, nam mẫu trẻ cũng từng bị phát hiện du lịch Đà Lạt cùng con trai nữ ca sĩ dịp Tết Nguyên đán. Trong một lần khác, Lệ Quyên cũng từng chia sẻ hình ảnh của Lâm Bảo Châu và con trai cùng nhau đánh bóng rổ. Có thể thấy mối quan hệ của 3 người hiện đang rất tốt và thân thiết hơn rất nhiều. 

Mối quan hệ thực sự của con trai Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi ra sao? - Ảnh 3
Cư dân mạng phát hiện Lâm Bảo Châu và con trai Lệ Quyên đang chơi đùa vui vẻ trong một đoạn livestream ngắn
 
Mối quan hệ thực sự của con trai Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi ra sao? - Ảnh 4
Hình ảnh đi chơi cùng bạn bè của 3 nhân vật chính cũng được chia sẻ cách đây không lâu - Ảnh: FB
Mối quan hệ thực sự của con trai Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi ra sao? - Ảnh 5
Lệ Quyên cũng từng chia sẻ hình ảnh của Lâm Bảo Châu và con trai cùng nhau đánh bóng rổ - Ảnh: FB 

Sự cởi mở của cậu con trai với người yêu của mình chắc hẳn sẽ khiến giọng ca "Nếu như ngày đó" vô cùng hạnh phúc. Có lẽ, chính bé Bo cũng rất yêu thương và muốn mẹ mình tìm thấy hạnh phúc thật sự khi trở nên gần gũi với Lâm Bảo Châu. Về phía nam mẫu trẻ, anh vẫn luôn chịu khó hết lòng cưng chiều và yêu mến cậu con trai quý tử của người yêu. 

Lệ Quyên hiếm hoi khoe ảnh quý tử, cà khịa con trai 'già ngang chị mẹ'

Lệ Quyên hiếm hoi khoe ảnh quý tử, cà khịa con trai 'già ngang chị mẹ'

Trang Facebook của Lệ Quyên mới đây cập nhật hình ảnh của cậu con trai quý tử cùng "chị mẹ" rất dễ thương cùng dòng trạng thái chê khéo con trai "già ngang chị mẹ". Lý do là gì đây?

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